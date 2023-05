PROMETEO

Gobiernos en nuestro país, de diferente postura política y económica, han pasado a nivel, federal, estatal y municipal, quienes han hecho uso frecuente de las cajas chinas. Una caja china no es una caja fuerte de la que se esconden o desaparecen millones de pesos o algo así. La idea es más una narrativa creativa, que busca desviar la atención a otro tema y luego a otro, y así sucesivamente. La intención es que los verdaderos problemas , se diluyan en otros asuntos de menor importancia, pero dándoles un tono alarmista, resultadista, especulador o emotivo.

En las diferentes administraciones de las ultimas 3 décadas, abundan las noticias malas en materia política, económica y financiera, que requieren ser tapadas u opacadas por otros tipos de noticias. Que si los excesos o dislates de la familia del alto funcionario público del más alto nivel, que si la cancelación del NAIM, que si la gran vida que se daban los corruptos conservadores de gobiernos anteriores, que sí la contratación de deuda excesiva, que vamos a comprar un banco o a ocupar temporalmente 120 km de vías férreas a Ferrosur, que sí los desvíos de recursos públicos o las transas en Pemex o las concesiones privadas muy en lo privado.

De esta manera las oficinas de comunicación de todo nivel de gobierno se orientan a generar cajas chinas en producción en serie. Cualquier cosa que cubra lo malo o distraiga hacia otra cosa. Así por ejemplo en esta administración, los asuntos de Segalmex o el INM, se desvían, para no ser expuestos los excesos de los responsables y de quien los nombro, y por lo tanto no haya corresponsabilidad de la gestión y los resultados. Entonces van a aparecer temas de inseguridad en los estados o los maestros de Oaxaca y Chiapas o algo que distraiga a la opinión pública. La caja china es una formula para distraer y llamar la atención, con otra noticia que despierta más curiosidad o el morbo a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Se busca alterar el ambiente, combinar la verdad y lo falso, buscando distraer de los temas relevantes a asuntos de menor trascendencia, el objetivo es ocultar lo malo, suavizar los hechos negativos o distorsionar la verdad, mostrando otra versión a conveniencia. Y en caso de ser necesario si todo eso no resulta, exonerar públicamente en el soliloquio mañanero, concepto innovador para perfeccionar la caja china.

Los temas importantes en la agenda política, económica y financiera, deben ser mejor analizados. Si bien hay comentocracia extrema con opositores radicales que no conceden nada, están por otro lado los opinologos de izquierda afines, que todo lo que diga y haga el líder máximo es bueno y maravilloso. Así mismo hay que considerar a los filtradores pagados de rumores, en especial en las secciones de negocios, porque el chisme vende y genera tráfico para los medios tradicionales y electrónicos. Total, los desmentidos y replicas, poco son considerados por el auditorio, pues el objetivo de difundir notas falsas y que pegue mediáticamente sin rigor profesional ya se hizo viral. Y ello genera flujo en la cuenta bancaria sin consecuencias.

En dado caso es mas factible analizar y dar seguimiento a información pública, que provoque reflexión y en su momento rendición de cuentas. Veamos por ejemplo datos de la ASF (Auditoría Superior de la Federación), la administración actual estimó en 100 mil millones de pesos la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, en tanto la ASF dio dos costos, uno inicialmente por 332 mil millones de pesos, esto es, una diferencia superior de 232 mil millones de pesos. Lo cual, genero una disparidad con el gobierno y la ASF, esta hizo un nuevo reporte y ahora el monto por la cancelación era por 113 mil millones de pesos, muy cercano al estimado por el gobierno. Lo cual dio como resultado continuidad en su puesto al auditor por haber coincidido acertadamente en su segunda revisión. ¿Cuál es la verdad, cual fue el costo real de cancelación?

La diferencia estará vinculada principalmente con el esquema de financiamiento que tuvo, en donde más del 50% eran gastos ya erogados no recuperables y por otra parte el esquema de financiamiento en bonos y certificados que deben liquidarse, su garantía de pago es el TUA del actual aeropuerto de la CDMX, el cual por lo mismo está rezagado en modernización y mantenimiento, el efecto directo ha sido perder su categoría 1. Para ocultar todo esto se aplica la caja china impulsando ahora al AIFA .

El AIFA fue presupuestado en 75 mil millones de pesos, a la fecha con datos de SHCP se han ejercido 110 mil millones de pesos, es un aeropuerto funcional, sin embargo, aun con deficiencias de conectividad y movilidad, que se estima mejoren en el año 2024, es decir tres años después de inauguración.

El NAIM tenía un costo proyectado actualizado en 2018 de 285 mil millones de pesos, así que, entre cancelación y nuevo aeropuerto, ya se ha ejercido el 80%. Si la ASF no hubiera recalculado la auditoria de la cancelación, el costo sería mayor en un 50% al NAIM.

Ya en otros ámbitos, la venta de Banamex, termino como una triste historia, rumores, filtraciones, falta de claridad sobre los activos y si estos serian parte de la venta, contingencias legales y el protagonismo de nuestro presidente. Todos juntos lo lograron. Salió mal, ya ni hacer comentarios sobre la venta que resulto una perdida para todos los interesados. De ser el banco número uno, ahora es el cuarto y más cerca del quinto o sexto que del tercero, y para el año 2025, ya con su OPI y los activos separados quien sabe cómo estén las cosas, así que pues se cierra este tema para otro momento y otros actores. Esta caja china fue todo un caso, que sí, que no, que quien sabe y termino con la ocupación temporal de 120 km de Ferrosur, que seguramente será un pleito legal de largo plazo.

En relación al crecimiento del PIB del 3.7% anualizado en este 2023, reportado por INEGI, en monto que es lo importante, las actividades primarias aportaron 1 billón 136 mil 535 millones de pesos corrientes, en tanto las secundarias 9 billones 231 mil 958 millones de pesos y las terciarias 2 billones 959 mil 791 millones de pesos corrientes. Cuando se analiza en monto se visualiza la importancia y la base de aportación a la economía y su crecimiento.

Así las cosas, la industria y en especial la exportación de manufactura, es la base que le permite a México estabilidad y crecimiento, esto es el factor para el nearshoring y la necesidad de generar infraestructura para la proveeduría. No tenemos una política publica para impulsar la industria nacional en las cadenas productivas., más que promotoras las autoridades son restrictivas y con mínimo impulso en la banca de desarrollo, perdida en apoyos y rescatando sus obras emblemáticas.

México ha sido afortunado en el entorno global con el tema de proveedurías y la geografía con USA, pero no hay que abusar y pensar que se ha hecho un magnífico trabajo en el sector público, pues no ha sido así, las grandes multinacionales invierten por las ventajas geoeconómicas que les da hoy México, eso se ha visto en el norte y centro del país, no en el sureste. Las obras del Tren Maya, Interoceánico y Dos Bocas, no están terminadas y cuando menos un sexenio más estarán subsidiadas en su flujo y operación hasta que lleguen al punto de equilibrio.

El sector financiero privado, muy enfocado a crédito al consumo., que es donde menos riesgo y mayor rentabilidad tiene. A menos que sean parte de los bancos multinacionales, el resto se enfoca a nichos donde han generado sus mejores bases de negocio ya sea en cambios, nómina o préstamos personales y algo en hipotecas residenciales.

Hoy lo recomendable sería con las altas tasas de interés, la todavía alta inflación (pero cetes te paga casi 2 a 1) y el valor del peso frente al dólar, invertir en cetes y comprar dólares para el largo plazo. El dólar con la baja tasa que pagan en USA con respecto a México, el volumen de dólares por exportación y remesas, así como la inversión directa extranjera le da estabilidad y liquidez al peso.

El crédito con las tasas actuales, solo para quienes les encanta el consumismo, porque el mundo se va acabar algún día, o para quienes con seriedad tienen prioridad en vivienda o una emergencia, en las condiciones actuales, sería mejor esperar los resultados finales de las próximas jornadas electorales y muy similar a CITI , planificar inversión y crédito productivo de expansión para el año 2025. Y así como diría un sabio chino, podrás engañar a uno o a diez, pero a todos y todo el tiempo no podrás. La caja China tiene su caducidad.

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx