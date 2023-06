PROMETEO

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones en los estados de Coahuila y el Estado de México . En el primero 2.3 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral y en el segundo 12.7 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. La suma de ambos es de 15 millones de ciudadanos con credencial para votar, lo cual representa el 15% del total nacional y en específico el Estado de México el 13% del padrón electoral total.

El PIB nacional es del orden de 17.97 billones de pesos, de esa participación en porcentajes, Coahuila contribuye con el 3.33% y el Estado de México con el 9.1%. Son el quinto y tercero de los estados en contribución al PIB nacional. Por lo tanto son muy representativos en términos electorales y económicos.

En ambos estados son más las mujeres con credencial para votar que los hombres, por lo que su participación seria clave en el resultado, caso particular en Coahuila solo hubo candidatos hombres y en el Estado de México fueron candidatas mujeres. La designación de candidatos sigue siendo en las cúpulas de los partidos o bien las encuestas internas ya definidas previamente por el principal elector que vive en Palacio Nacional. Esto significa que el ciudadano es reactivo con relación a los candidatos, estos ya vienen trabajados previamente. Así que los resultados de las elecciones son principalmente responsabilidad de quien los designo y no de la ciudadanía, la cual se ve influenciada por campañas y mercadotecnia política donde todos son vendidos como lo máximo y con amplias promesas por cumplir.

Las encuestas serias, en promedio han marcado como favorito en Coahuila a Manolo Jiménez de 38 años, quien en imagen positiva supera a las opciones que ofrecían Morena, PT y el Verde, cada uno por su lado, así que lo más probable es que esta alianza particular del PRI, PAN y PRD, le signifique a la PRI mantener su último bastión. Al parecer la ventaja será significativa para Jiménez y no habrá opción a impugnación.

Coahuila es la cuarta entidad con mayor escolaridad promedio del país en personas mayores a 15 años de edad, lo cual genera una sociedad crítica y participativa política y empresarialmente, de igual manera su frontera con Estados Unidos, así como su cercanía e infraestructura común con Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí, le da ventajas significativas para el nearshoring, la generación de energía solar de gran escala y la producción de autopartes, lo cual lo integra a la cadena productiva de exportación de manera sobresaliente.

El ingreso per cápita en Coahuila es de 173 mil pesos al año, es la sexta entidad con el valor más alto. Sus principales actividades económicas están en la industria metal mecánica, automotriz, comercio, servicios y construcción industrial. Destaca en la producción de trigo, nuez, manzana, vid, forrajes y ganadería, siendo actividades en las que se ubica en los tres primeros lugares nacionales. Es el estado con menor tasa de informalidad laboral con una tasa del 30% (3 de cada 10 empleos), la entidad es históricamente activa empresarialmente, es parte de su cultura e identidad regional.

En el caso del Estado de México, ganará según las encuestas Andrés Manuel López Obrador, ah no, en la boleta aparece Delfina Gómez con 60 años de edad, quien está por segunda ocasión en la boleta, de perfil bajo, limitada capacidad de oratoria, pero con todo el proceso de apoyo y de arropamiento presidencial, así como de las estructuras ya organizadas de Morena en el oriente del Estado de México, que es donde reside el 70% del padrón electoral, por lo que si bien el corredor azul ( Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán) son muy activos, no son mayoría. Por otra parte el Grupo Atlacomulco ha perdido fuerza de manera importante en materia electoral, lo que fue su gran fortaleza, parece para el PRI en especial y para el PAN una dolorosa derrota.

Si la ventaja de la ganadora es estrecha, habrá todo tipo de impugnaciones y posibles movilizaciones, el voto de los indecisos puede equilibrar o confirmar la victoria o derrota a cualquiera de las dos candidatas (hoy ya se sabrá quién ganó). Por lo tanto, electoralmente el Estado de México es estratégico y clave para las elecciones de 2024.

El estado tiene grandes concentraciones urbanas y coincidentes con la Ciudad de México, a la vez zonas marginadas rurales más similares a las zonas del sur y sureste del país en abandono.

Cuenta además con una importante base de clase media, alta en la denominada zona azul y por otra parte de manera muy especial, las zonas de Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl, son un fuerte bastión poblacional de clase media y baja urbana que busca mayor atención en infraestructura y seguridad . El que gane ese territorio oriente tendrá una cerdeara fortaleza electoral estatal y nacional.

El Estado de México es la doceava entidad con mayor escolaridad promedio en el país en personas mayores a 15 años, lo cual refleja el grave descuido fuera de las zonas urbanas medias, esto es que zonas urbanas y rurales marginadas, tiene abandono escolar y en consecuencia menos oportunidades de desarrollo, generando inseguridad y desempleo.

El nearshoring debería ser un factor de crecimiento por su cercanía a la Ciudad de México y sus autopistas, como la México-Querétaro y la México-Puebla, su conexión terrestre debe potencializarse con Morelos, con el Bajío y Occidente lo cual nos beneficiaria a todos. Sin embargo, hay graves descuidos en infraestructura y señalización en todas las periferias mexiquenses, en especial la zona conurbada a la Ciudad de México.

El ingreso per cápita en el Estado de México es de 98 mil pesos al año, es la catorceava entidad con ese valor de ingreso, el cual por cierto ha venido a la baja. Sus principales actividades económicas están en la industria metal mecánica, automotriz, bebidas, comercio, servicios, farmacéutico, textil y turístico.

La zona industrial mexiquense es la más importante a nivel nacional, pero no se le da la difusión adecuada, el corredor industrial de Vallejo y hasta la caseta de Tepotzotlán es la más grande del país, sin embargo, no es difundida adecuadamente ni se le da el peso específico, adicional a ello es un estado con alta tasa de informalidad laboral con una tasa del 60% (6 de cada 10 empleos).

La situación económica del país, en lo macro si bien estable y destacada en varios rubros relevantes como las reservas internacionales superiores a los 200 mil mdd o bien al último desempeño reportado en el PIB con un 3.7% anualizado y que se estima mantendrá un buen nivel, el desarrollo regional es muy desigual, por lo que debe ser objeto de acciones concretas de mejora en los estados y en especial por los costos que se trasladan a los más productivos para subsidiar en donde no se han hecho las cosas bien desde hace décadas.

El norte seguirá aprovechando su geografía y la inversión llegará vía el sector industrial, Coahuila no hay duda será uno de esos estados con mayores y mejores oportunidades. En el caso del Estado de México la situación es compleja, pues no cuenta con buena infraestructura de transporte público, logística y señalización para las actividades empresariales, su cercanía y relación con la Ciudad de México, ha sido más benéfica para esta última que para el Estado de México, que si bien tiene zonas desarrolladas en todos los sentidos, no son la realidad del resto del estado en cuanto a generar un estado emprendedor, seguro y generador de talento y oportunidades para sus jóvenes.

Las grandes corporaciones mexicanas tienen los medios para competir y generar crecimiento en sus sectores, ya sea comunicaciones, construcción, bebidas y alimentos o bien como proveedores en el sector automotriz. Por lo que se debe buscar asociar la relación del sector privado para invertir y generar riqueza. Los negocios necesitan estabilidad política y social en cada región del país.

La pequeña y mediana empresa necesita una visión más amplia del sector público y darles opciones y condiciones para generar empleos dignos y condiciones de desarrollo. Al parecer los gobiernos de izquierda y los anteriores no lo entienden, solo sus chicharrones truenan y por ello los polos contrastantes que ofrece cada entidad en el país.

Ya con los resultados finales, se verá si las mujeres participaron activamente en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Así mismo hombres y mujeres marcaran la pauta en estas elecciones para definir las estrategias, alianzas, deserciones y demás monadas de la política mexicana, donde el ciudadano común debe buscar el razonamiento y no el apasionamiento. Y así como el cuento de Lewis Carroll, Alicia la del País de las Maravillas (México), pregunta al gato, qué camino tomar, este le contesta…” Eso depende mucho del lugar a donde quieras ir. Si no sabes a donde ir, no importa que camino sigas”.

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx