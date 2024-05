“Di unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que sueño Aire (aire) Soñé por un momento que era Aire (aire) Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma definida ni color Fui aire volador.” MECANO

“Les presento a la próxima generación de niños diseñados para eso. No se dejen engañar por el gran diseño de esta creación. Sin duda hubo talento en la manufactura de este simulador. ¡Sin embargo, con el primer golpe verán la gran mentiradesbaratarse ante sus propios ojos!” PELÍCULA ‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL’

La 4t infla a Máynez. Razones tienen muchas, pero se sintetiza en una sola: quitarle votos a ‘Fuerza y Corazón por México’ y en concreto a Xóchitl. Son años ya de constatar la estrategia de Movimiento Ciudadano y ¡de Regeneración Nacional! Se trata de asegurar el registro y aliarse a Morena pero, eso sí, hablando de ‘una tercera vía’…

Ese posicionamiento lo asumió Jorge Álvarez Máynez en ambos debates presidenciales, aunque más en el primero que en el segundo.

El régimen sabe de sobra que Claudia ya no sube en intención del voto (que hoy le bastaría con lo que tiene es otra historia), por lo que ahora lo que se ha trabajado es en asegurar que no baje producto de los cuestionamientos al obradorismo, de la campaña de Xóchitl y de las tristes realidades que se acumulan día con día en nuestro país. No basta la ex jefa de gobierno de la CDMX para hacerle frente a la hidalguense; Claudia necesita que el abanderado de Movimiento Ciudadano le ayude. Más ahora que Xóchitl muestra no tenerle miedo a las acusaciones que le hacen desde la oficialidad (y desde los medios pagados por Morena, y desde las estructuras y ¡las arcas! del Estado, y desde Presidencia, y desde…). La deducción que hace la 4t es clara: los golpes contra la abanderada del PAN-PRI-PRD deben provenir también del emecismo.

¿Cómo hacer daño a la campaña de Xóchitl, misma que aún puede darles un susto y revertir las tendencias electorales (les recomiendo lean la columna de Sergio Negrete Cárdenas, ¿Una historia similar?)? Sencillo: haciendo crecer a Máynez. Poco importa si ese crecimiento es absolutamente falso, el chiste es —a través de memes, canciones pegajosas o tendencias en redes— sembrar la idea de que él va ya en una segunda posición. El gobierno (y no hablo solo del actual; el de Enrique Peña Nieto operó igual) es tan predecible. Recurren siempre a las mismas cochinas estrategias.

El problema es que, desgraciadamente, no pocas veces funciona; en este caso podría desanimar a quienes piensan votar por Xóchitl… Increíble que parte de la ciudadanía olvide —o no le importe— que MC es comparsa de Morena; que Álvarez Máynez actúa para beneficiar al oficialismo.

Ya lo escuchamos claramente: “doctora Sheinbaum”, para referirse a la abanderada de ‘Sigamos Haciendo Historia’; la “candidata de…”, para referirse a Xóchitl, incluso imitando el modo y el tono de los porristas de la 4t. Ahí tienen la foto de hace años que “apareció” en las redes sociales de un joven Máynez con López Obrador. El mismo anaranjado candidato afirma que tiene muchas cosas en común con el tabasqueño y en las que lo apoya. Poco falta para escucharle decir: “es un honor estar con Obrador”…

Ahora también sabemos que el cariño y la admiración va más allá de una foto y de las redes sociales. Máynez es socio y amigo de César Suárez Ortiz, director general de la Consejería adjunta de legislación y estudios normativos de la Presidencia de la República. El candidato primero lo negó, pero ante la evidencia, incluidos contratos con varios gobiernos de la 4t, solo dijo que es su amigo y que hace años no lo ve (pero el negocio/la sociedad sigue).

Preguntémoslo sin más: ¿le interesa —sí o no— a la sociedad que Máynez tenga intereses con la 4t, que sea un lacayo a las órdenes de Palacio y que juegue a ser una pieza del ajedrez palaciego (mas nunca ser el dueño del ajedrez)? Porque si sí interesa, entonces tengamos esto bien presente: el oficialismo apoya a Máynez. Y por supuesto le convendrá repetir y amplificar que este personaje creció en la intención del voto tras el segundo debate presidencial; se dirá hasta la saciedad que puede desbancar a Xóchitl (ya lo hacían antes cuando el candidato era el impresentable de Samuel García, ¿recuerdan?). Hay para quien todo se vale con tal de restarle votos al que podría derrotar a Claudia…

Valga un dato duro: en el acumulado de todas las elecciones desde 2018; el 98% de los posibles votantes no sufragaron por MC. Hoy, más que nunca el instituto político está cerca de perder el registro en lugar de ser la dichosa tercera vía. ‘El interés tiene pies’, diría el refrán. Interés de ese instituto político de continuar viviendo del erario…

¿Error de Marko Cortés invitar al candidato emecista a declinar en favor de Xóchitl? Sin duda. Antes el anaranjado lo haría para apoyar a la 4t…

Dos cuestiones adicionales: (1) las palabras del dirigente panista le concedieron un valor —electoralmente hablando— que no tiene el MC; (2) la propuesta es desconocer el voto escondido que se muestra solo hasta el día de las elecciones. Viendo la inquina de la 4t y su necesidad de inflar a Máynez, pareciera que el régimen tiene bien medido ese voto secreto y no le favorece.

Giros de la Perinola

1. ¿De qué tamaño es el voto secreto? Más de 180,000 muertos violentamente, más de 150,000 desaparecidos, más de 300,000 muertes producto del Covid que no tendrían que haber ocurrido, los millones de desplazados, los muertos por falta de medicinas, los que han perdido su trabajo, tenido que abandonar su hogar… los muertos no votan, pero sí sus familiares. Hagan cuentas.

2. Los escribanos del régimen han empezado con algo tan básico como tratar de desactivar el libro de Anabel Hernández “La historia secreta”, diciendo que López Obrador es honesto a carta cabal; olvidan mencionar a los amigos de Andy, las propiedades de Nahle, la casa de Brugada, las casa de Bartlett y que todos los viejos del PRI, empezando por el mismo López Obrador, están en la 4t. Y me puedo seguir y seguir y seguir.

3. El trabajo que debería de hacer la autoridad lo está llevando a cabo un colectivo de mujeres. Ceci Flores y las madres buscadoras encontraron apenas en la Ciudad de México un crematorio clandestino en Iztapalapa donde los cárteles de la zona calcinan a sus víctimas (entre otras cosas hallaron encontraron el INE de una mujer, ropa de niños y de mujeres. ¿Esta es la ciudad “segura” que presume Claudia Sheinbaum? Para mayor inri, los locales indican que las autoridades lo sabían y no hacían nada. Ya van dos asuntos que han revertido de tajo las cuentas alegres de la ex jefa de gobierno de la capital (la otra es el feminicida serial de Iztacalco) en materia de combate a la inseguridad durante su gestión.