No es un dato menor, y por eso lo pongo en el radar. Colombia se ha convertido en el país que más visita México, y viceversa. No resulta nada extraño que Aeroméxico , empresa a cargo del Dr. Andrés Conesa, refuerce las rutas que actualmente opera en dicho país.

Yo lo tengo muy claro, y recuerdo perfectamente cuando la aerolínea del caballero águila comenzó a surcar los cielos colombianos; fue hace 15 años en Bogotá, pues tomaron la estafeta que dejó Mexicana de Aviación al salir del mercado, no por voluntad propia, en 2010.

Oportunidad que aprovecharon, trabajaron y cuidaron, porque además de conservarla, un lustro después recuperó la ruta que se hacía a Medellín, y desde entonces han acrecentado su presencia con dos rutas más, una a Cartagena y una más a Cali.

Y es que Aeroméxico ha entendido la importancia de tejer alianzas, y qué mejor que con el grupo hotelero Accor. He tenido la fortuna que hospedarme en varios de sus hoteles, y sé de primera mano que manejan distintas marcas, para todos los bolsillos.

En esta ocasión les cuento que la semana pasada se llevó a cabo un evento muy especial en el hotel Sofitel Reforma, en la Ciudad de México, precisamente con el objetivo de relanzar estas rutas y afianzar la alianza con grupo Accor.

Estuvieron presentes Mario Rosas, Director de Ventas de Accor para América Latina; Carlos Chávez, Gerente Regional de Ventas para Accor; Marilú Mora de Accor Colombia; Alexandra Rivas de Accor Bogotá; Diana Arias de Novotel Medellín, Fernando Esqueda de Grupo Aeroméxico y Carolina Encinas, de ProColombia.

Mario Rosas dio un discurso importante y así lo destacó “…a dónde vuele Aeroméxico, nosotros tenemos uno o más hoteles, en cualquier lugar del mundo, en este caso estamos hablando de México…si es en el aire es con Aeroméxico y si es en la tierra es con Accor.”.

Grupo Accor cuenta en nuestro país con 42 hoteles, divididos en 12 marcas: Novotel, Fairmont, Ibis, Sofitel; además, espera la llegada de más marcas que maneja este grupo.

Y antes de avanzar, aquí quiero hacer un alto; como dije he tenido la oportunidad de hospedarme con este grupo hotelero en sus distintas gamas, desde la “económica” como los Ibis, que para mí son una gratísima experiencia, porque son el hotel de batalla que usé para andar mochileando en Europa, y tienen ubicaciones excepcionales y habitaciones muy cómodas.

También me tocó hospedarme en sus hoteles de gama media, como los Novotel porque eran los que Mexicana de Aviación y mi sindicato pactaban para quedarnos; lo mismo, con habitaciones impecables y cómodas, sobre todo pensando que en aquella época era tripulante de cabina, y lo que uno busca con desesperación es que la cama sea cómoda, y que la distribución del mobiliario sea funcional.

Más recientemente, el año pasado, que tuve el privilegio de asistir al Global Media Day de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), y me hospedé en su gama Premium; en el “Mövenpick Hotel Geneva” (en Ginebra), y solo puedo decir lo mismo: divino y encantador, una atención maravillosa, con detalles de hasta dejar un cuadrito de chocolate suizo en la almohada, y ya no les platico del bufet de desayuno porque de verdad, una delicia.

Por lo tanto, es un gran acierto de Grupo Aeroméxico establecer esta alianza con Grupo Accor, porque ya sea que elijas un hotel de gama económica, media, premium o de todo lujo, de verdad que son una garantía, y miren que cuando volaba como sobrecargo, adquirí mucha experiencia, y sí, también me tocó hospedarme en malos hoteles.

Con estas cuatro rutas a Colombia, se podrá redondear la experiencia de viajar. Ya sea que decidas conocer Bogotá, la ciudad esmeralda, por lo verde que es la capital de Colombia, llena de cultura, arte, comida deliciosa. Y hay que aceptarlo, los chilangos le copiamos a los colombianos el transporte que hoy sigue en plena expansión: “el metrobus”. Ellos comenzaron con los camiones articulados, y en Bogotá se mueven en el “Transmilenio”.

Y además del transporte público, también les copiamos las telenovelas, y además de hacerles “remakes” a sus telenovelas más populares, también ahora gracias a los servicios de streaming, disfrutamos de títulos como “Yo soy Betty la fea”, que sigue siendo un hitazo.

Por eso no es de extrañar que con el paso del tiempo los lazos entre México y Colombia se profundizaran. Para nosotros como mexicanos, Gabriel García Márquez -“Gabo”- ya era parte del paisaje; nos llenó de orgullo que el Nobel de Literatura decidiera tener su morada (que fue la última) en Lomas de San Ángel Inn, en la Ciudad de México, lugar donde escribió su novela “Cien años de soledad”.

Hoy, las cenizas de este genio de la literatura universal descansan precisamente en Cartagena. Somos, como podemos ver, países hermanos, y por eso no resulta nada extraño que Colombia ocupe el tercer lugar de países que más visitamos, y que nos visitan.

Por parte de Aeroméxico, Fernando Esqueda resaltó que el equipo de ventas ha venido trabajando de forma ardua, y que ya son quince años de presencia de Aeroméxico en Colombia, con la principal ruta que es Bogotá, y 10 años más de presencia en Medellín.

En el evento declaró:

“…es el mercado latinoamericano que más ha crecido posterior a la pandemia (Covid19); de pronto pensamos en los grandes destinos como Brasil, Argentina, donde también tenemos presencia, pero Colombia de poco se ha ido metiendo en el negocio y en el gusto de los viajeros, no solo del que va a hacer negocio, también en el que va buscando una experiencia de viaje (de placer), los colombianos que ya están muy presentes en nuestro país, con quienes hacemos grandes negocios…Colombia es un destino relevante para nosotros, tenemos seis vuelos diarios operando entre la Ciudad de México y los cuatro destinos…”

Para Aeroméxico además es importante que el pasajero comience a vivir la experiencia prácticamente desde que adquiere el vuelo, ya sea por primera vez o que sea a través del programa de lealtad.

Por supuesto, los vuelos a Colombia se realizan en su flota de Boeing 737MAX, ya sea el modelo 8 o el 9, y además se está buscando mejorar el servicio a bordo de las aeronaves.

Aeroméxico además de la búsqueda continua de mejoramiento, también voltea a ver otros mercados. Sabemos que todavía no se resuelve el tema de la alianza entre Delta y ellos, pero eso no ha sido un impedimento para que desde la administración de la aerolínea busquen nuevos mercados.

El caso de Colombia es un ejemplo de que la gente gusta de conocer otros lugares y al tender estos puentes, nos acercan más a otros países.

La industria aérea es sumamente dinámica y en estos tiempos el éxito radica en la rapidez con la que te adaptes, y que no importe cuántos golpes de timón tengas que dar, sino en cómo sortear de la mejor forma las tormentas que se presenten.

Aeroméxico ha estado creciendo de manera constante, sobre todo después de la pandemia, y su plan de expansión sigue en marcha, apostándole a nuevos mercados, y escuchando las necesidades del mercado.

Para finalizar, y a modo de anécdota, tengo varios amigos que en últimas fechas han preferido irse a vacacionar a diferentes destinos de Colombia porque la gastronomía, la cultura, pero sobre todo, la calidez con la que nuestros hermanos colombianos nos reciben en su país, hacen que a uno le den ganas de volver. Colombia es “El país de la belleza”, ¡claro que sí!