El sector de la aviación se encuentra en vilo debido a una alerta mundial, toda vez que la empresa Airbus dio a conocer que se detectaron problemas de software en sus aviones.

De acuerdo con la información publicada por la empresa aeroespacial que produce aviones comerciales, el problema de software que se encontró afecta aeronaves de estos modelos:

A319

A320

A321

Alerta mundial: Airbus reportó problemas de software en sus aviones

Diversas aerolíneas de todo el mundo, incluyendo a algunas mexicanas, se encuentra en alerta luego de que Airbus informó la detección de problemas de software en algunos de sus aviones.

El reporte de la empresa refiere que de forma reciente se descubrió que las tormentas solares intensas podrían provocar que los pilotos de aviones de los modelos señalados, pierdan el control.

Sobre las afectaciones, la compañía explicó que los problemas de software fueron los responsables de un incidente ocurrido en octubre de 2025, durante el cual varias personas resultaron heridas.

“El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 reveló que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo” Airbus

Al detallar que el riesgo se extiende a unas 6 mil unidades que están repartidas en diversas aerolíneas de todo el mundo, Airbus resaltó que es necesario que las aeronaves sean llevada a reparación.

En particular, la empresa apuntó que las unidades que podrían presentar los problemas de pilotaje deben ser reparados por medio de los controles especiales conocidos como “fly-by-wire”.

Cabina de pilotaje (Especial)

Alerta mundial: aerolíneas mexicanas ya se pronunciaron por problemas de software en aviones Airbus

En medio de la alerta mundial que se puso en marcha por los problemas de software en aviones Airbus, las aerolíneas mexicanas VIVA y Volaris, ya emitieron sus posicionamientos.

VIVA emitió un comunicado en el que señaló debido a los riesgos que representan las fallas, es posible que se registren retrasos en sus operaciones desde el 29 de noviembre y en días posteriores.

Volaris apuntó que a pesar de las alertas emitidas por Airbus, las operaciones que llevó a cabo el 29 de noviembre no presentaron afectaciones, pues las adecuaciones se efectúan con agilidad.

Por otro lado, operadores internacionales también han informado sobre retrasos e inconvenientes en sus operaciones, como el caso de los siguientes:

Avianca: reportó que 70% de su flota se vio afectada por el fallo de software

IndiGo: con 370 aviones A320, enfrenta la mayor afectación en India

Air India: 127 aviones A320 en proceso de reparación

Air France: canceló al menos 35 vuelos el 28 y 29 de noviembre