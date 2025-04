“Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola… Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformiso y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica.” MARIO VARGAS LLOSA

-¿Qué es un ‘pedo’? -El alma de un frijol que se fue al cielo... CHISTE ENFRIJOLADO

Para ser de “izquierdas”, ¡cuántos negocios de capitalistas crean! ¡Cómo les gusta eso de jugar a ser empresarios y con ello fastidiar (más) al de por sí jodido país! Gobierno rico con pueblo pobre o, lo que es lo mismo, con la 4t, negocio del Estado es “negocio” que es solo para algunos amigachos.

“Frijol del bienestar”; antes, chocolate, farmacias, estufas… Dicen que pronto se procesará café, miel y maíz, todo ‘Bienestar’, marca registradas. Sin olvidar los que se fueron directo a la bancarrota: gas del Bienestar, megafarmacia del Bienestar, vacuna Patria (“para bienestar”), respiradores del Bienestar. Muy peligrosamente hasta el “INSABI” (Instituto de Salud para el Bienestar), dejando a millones prevención, protección y atención en salud. Falta ‘atole del Bienestar’ (no tardan…).

Pareciera la presidenta Claudia tiene un equipo de trabajo especialmente enfocado a diseñar ocurrencias caras.

Si lo que quieren es mejorar las semillas, las cosechas, la calidad y la producción, esto se hace apoyando a los campesinos con mejores fertilizantes, agua, esquemas de compra y garantizándoles que el crimen organizado no se meta en sus campos.

Es interesante (fuera de que también es trágico) comprobar que los morenistas, empezando por la ahora primer mandataria, no se saben otras prácticas que no sean las de hace 70 años. Y exactamente siete décadas. Conasupo, el corrupto antecesor del corruptísimo Birmex, distorsionó los cultivos, el tipo de frijol sembrado y el precio de los mismos. Para variar, los más afectados resultaron los campesinos y los consumidores. ¿Por qué ese empecinamiento —y falta de creatividad— de repetir desastrosos esquemas?

Por ende, es necesario decir: ¡Ya párenle! No se puede más. Otra pérdida para nosotros los contribuyentes; otro negociazo para un puñado de allegados a la 4t.

Citaré a López Obrador, a ver si así el oficialismo se da cuenta del error que comenten: “el frijol con gorgojo sirve para traficar con la pobreza de la gente…” Quizá habría que agregar que ahora además buscan comprar al pueblo. Lo mismo, pues, pero más cínicos.

México importa más de 300 mil toneladas de frijol al año; 2023 y 2024 representaron años récord en la importación. Las compras al extranjero de esta legumbre alcanzaron los 369 millones de dólares el año pasado (INEGI).

En el campo mexicano se vive una temporada de pánico (más allá de la violencia y el cobro de piso). Las sequías han hecho que la producción de granos en nuestro país se desplome, alcanzando niveles alarmantes. Además, se vuelve en una producción cara comparada a los precios internacionales. El gobierno debe entrar en acción, sí, pero no creando una marca propia. Tampoco sometiendo a este cultivo a precios de garantía.

Esperemos no terminen comprando frijol en el extranjero, privando a los campesinos mexicanos de sus ganancias (como sucedió con los de Durango hace no mucho tiempo) y haciendo doble negocio: vendiéndole al gobierno a los precios de garantía (ya ahí la ganancia es de por sí brutal) y terminando de hundir a los productores nacionales. Esto último ya ocurrió en los 80s; con el precio de “garantía” compraban frijol mucho más barato en EU o Canadá y lo cobraban al gobierno como sembrado en México. Con otro costo: el abandono del campo.

También es un error lo de abrir ocho plantas para procesar los productos de pequeños agricultores con la marca Bienestar. Ya existen empresas donde se pueden canalizar y ayudar a que los procesos sean más prontos, transparentes y justos. Cuando el Estado propone ser comprador, vendedor, beneficiario y empresario, termina por engordarse a la burocracia, reducirse la eficiencia y generarse corrupción.

Mientras la economía del mundo se cae a pedazos gracias a Donald Trump, la 4t y la presidenta buscan hipotecar más al país. ¿Quiere invertir en autosuficiencia? Qué bueno, que actúe la científica. Que copie la hidroponía de Israel y esquemas de semillas mejoradas sin hacer a un lado las endémicas.

No, no lloverá por decreto, ni se acabarán las sequías. Pero implementar el precio de garantía, el generar un gasto innecesario como es el frijol del bienestar, en lugar de ayudar, siguen sin atacar la raíz del problema. Hasta aquí llegamos. ¿Lo peor? La 4t está empecinada en llevarnos aún más lejos.

Giro de la Perinola

Algunos datos:

El consumo promedio per cápita de frijol en el mundo es de 2.5 kgs al año. En México es de 9.9 kgs (en 1980 era de 20 kgs); Ruanda es la nación que más consume esta leguminosa con 34.84 kgs per cápita. En América Latina lleva la delantera El Salvador con 16.87 kgs per cápita.

El frijol es endémico a México, a nivel mundial se conocen más de 150 especies y al menos 57 se encuentran en nuestro país, de las cuales 31 son endémicas.

Seguimos siendo de los principales productores/consumidores de frijol en términos absolutos junto a: Myanmar, India, Brasil, Estados Unidos y China.

México ocupa el 9º lugar en exportación a nivel mundial. Los primeros son: Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Los países a los que más frijol les compramos son Estados Unidos (sí), Canadá y Argentina.