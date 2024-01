En realidad, no voy a hablar de una, sino de dos grandes noticias relacionadas con el futuro de nuestro país.

La primera gran noticia: el triunfo de etapa del mexicano Isaac del Toro en una vuelta ciclista en Australia. Este jovencito de 20 años de edad ha debutado como profesional y ha tenido un extraordinario desempeño.

Del Toro participa en uno de los mejores equipos del mundo, el UAE, y pronto lo veremos compitiendo por la victoria en las grandes vueltas de tres semanas, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ojalá la trayectoria de Isaac sea todo lo brillante que promete, ya que el ciclismo es mucho más que un deporte y su práctica tiene que ser promovida en México. El próximo gobierno deberá tener entre sus prioridades esta actividad que:

Mejora la salud de la gente.

Es un extraordinariamente barato y eficaz medio de transporte en las ciudades –en aquellas que tienen vías seguras para los ciclistas–.

Representa la mejor opción para utilizar cada día menos el contaminante automóvil.

Se lleva muy bien con el transporte público, ya que se sube con facilidad la bicicleta a camiones y trenes –en las naciones en las que camiones y trenes tienen espacios para ello–.

Y está probado que con la asistencia de sencillos motores eléctricos se pueden recorrer sin mayor problema distancias de hasta siete kilómetros, inclusive de subida sin mayor desgaste físico para quien así decida hacerlo.

El Güero Castañeda se rindió: acepta ya la presidencia de Claudia

La otra gran noticia es que ha terminado por aceptar la realidad el principal promotor de Xóchitl Gálvez, don Jorge El Güero Castañeda, reconocido intelectual mexicano. Este analista lo ha dicho con toda claridad en su columna de hoy miércoles 17 de enero en El Universal. En efecto, por enésima vez Castañeda ha evidenciado que en su opinión no vale la pena analizar lo que pasaría si Xóchitl ganara las elecciones presidenciales porque, ni hablar, ella va a perder.

Queda claro que el señor Castañeda prefiere no jugar al Tío Lolo —eso lo deja para intelectuales más ingenuos, como Héctor Aguilar Camín—. En lugar de mojarse en las noches con sueños imposibles, Castañeda mejor dedica su innegable talento a la construcción de escenarios acerca de cómo será la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Es muy listo don Jorge Castañeda. Para que lo lean sus amigos del sector intelectual que detestan a la 4T, como el mencionado Aguilar Camín, les da por su lado en el título de su columna de hoy y en dos parrafitos irrelevantes.

Así las cosas, El Güero empieza por decir que la contienda presidencial recuperó la imprevisibilidad con el evento del pasado domingo de la candidata derechista Gálvez. Es verdad, para que no lo critiquen sus cuates, Castañeda dice que de nuevo hay competencia en la campaña por la presidencia de México, es decir –cita a Aguilar Camín–, que el arroz no está cocido, ya que cualquiera de las dos candidatas puede ganar.

Después de expresar con prisa y en pocas palabras lo anterior –con el evidente propósito de agradar a sus amigos que tanto desean la victoria de Xóchitl–, El Güero Castañeda se deja de fantasías, hace a un lado la ingenuidad y se pone serio al analizar un escenario sobre el gobierno de Sheinbaum.

Más allá de que pueda tener sentido o no lo que Castañeda plantea acerca de qué tipo de relación tendrán la presidenta Sheinbaum y el expresidente AMLO, lo destacable es que El Güero considera absolutamente segura la llegada de Claudia a la titularidad del poder ejecutivo.

Castañeda no pierde el tiempo –se le reconoce la honestidad intelectual– ni tampoco desgasta su capacidad de análisis elaborando escenarios imposibles acerca de lo que haría Xóchitl en Palacio Nacional. Como sabe que eso no ocurrirá, El Güero prefiere plantear argumentos para convencer a la gente, e inclusive a la propia Sheinbaum, de que no vale la pena el carro completo que pronostican todas las encuestas serias.

Castañeda abiertamente dice que lo mejor para Claudia sería no contar con una mayoría aplastante en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas, ya que “los moneros y Batres” son quienes dominarían el poder legislativo y no la dejarían gobernar.

No sé si a Claudia le convencerá el argumento de El Güero. Lo más probable es que ni siquiera se entere de lo que ha escrito el famoso intelectual: con toda seguridad no lo lee. La gente dedicada a la política cuando llega a los más altos niveles no tiene tiempo para ocuparse de las decenas e inclusive cientos de notas periodísticas en las que diariamente aparecen sus nombres, así que seleccionan sus lecturas. Me temo que Jorge Castañeda no está entre los autores favoritos de la futura presidenta Sheinbaum .

Pero el punto no es ese, sino que el analista Castañeda se ha rendido:

Acepta la absoluta superioridad de Claudia Sheinbaum.

Pronostica que la doctora en ingeniería militante de izquierda será presidenta.

Lanza el mensaje a quienes todavía sueñan con Xóchitl: olviden a la fallida candidata presidencial y trabajen para que Morena no arrase en las elecciones de senadores, senadoras, diputados y diputadas.

Güero, ¿qué hacer con Lilly y Manlio?

Si me permite una sugerencia el querido Jorge, le diré que debería empezar por regañar a los estrategas de oposición que están entregando candidaturas a personas con popularidad y recursos, pero que no tienen motivación para hacer campañas fuertes, de esas que verdaderamente les permitan competir. Es el caso de Lilly Téllez y Manlio Fabio Beltrones.

Ella y él tienen asegurada la llegada al Senado, Lilly porque está en una lista plurinominal y Manlio porque será el primero en la fórmula en la elección sonorense. Lilly y Manlio en teoría son fuertes contendientes en Sonora porque la gente les conoce, pero no van a esforzarse de más. Otra cosa sería si quitaran a Lilly de la lista plurinominal y la pusieran primero en la fórmula dejando a Manlio en la segunda posición: ella aseguraría llegar al Senado pero Beltrones no, así que este tendría que hacer un gasto impoirtante, físico y económico, para competir.

Tal como se ha planteado la candidatura de la fórmula Téllez y Beltrones, no darán mucha pelea. Y así la oposición en todo el país, garantizando el carro completo para Morena.

Posdata :

Aquí un video del triunfo de Isaac del Toro en Australia.