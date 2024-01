El ciclista mexicano de 20 años debutó como profesional esta semana en el Tour Down Under e inmediatamente hizo su tarjeta de presentación en la segunda etapa. Isaac del Toro, ganador del Tour del Porvenir el año pasado, logró sorprender a un pelotón reducido con un ataque en el último kilómetro después de un recorrido de más de 141 kilómetros.

La etapa se realizó entre Norwood y Lobethal, en un recorrido con más de 2.800 metros de desnivel positivo. Los ciclistas corrieron por caminos irregulares hasta llegar a un circuito local de 35 kilómetros, que tuvieron que recorrer un total tres veces. Los escaladores y “puncheurs” esperaban con especial ilusión la empinada subida de Fox Creed Road, una auténtica pared de un kilómetro al 10%, que se remontaba tres veces durante el recorrido.

En un final animado, vimos ataques de Luke Plapp, Jhonatan Narváez, Quinn Simmons y Bastien Tronchon, entre otros, pero sus intentos fueron neutralizados. Hasta que llegó la aceleración de Isaac Del Toro: el jovencísimo mexicano del UAE Team, que ya había quedado tercero el pasado fin de semana en una carrera de preparación, eligió su momento a 1,000 metros de la meta para no volver a ser visto por el pelotón.

Así, Del Toro logró su primera victoria como ciclista profesional en Lobethal. “Esto es realmente increíble, una locura… Realmente no lo sé explicar”, buscó palabras Del Toro todavía jadeante después de cruzar la meta. “¿Qué significa? No lo sé, estoy muy emocionado. El año pasado ya fue increíble, pero esto… Lo siento, realmente no sé qué decir”.

“Ya soñaba con ganar una etapa. Realmente es una sensación maravillosa”, dijo poco después, cuando recuperó el aliento. “El Tour Down Under es una gran carrera. El equipo hizo un gran trabajo y el ambiente es realmente genial. Siento mucho el apoyo del equipo. Honestamente: el último kilómetro realmente pareció como si fueran cinco kilómetros. Ya puedo recordar una ronda exitosa y todo lo que viene con ella ahora es un bonus”.

Del Toro no sólo ganó la segunda etapa, también es el nuevo líder del Tour Down Under. Su ventaja sobre el neozelandés Corbin Strong es de dos segundos, Biniam Girmay es el número tres provisional de la clasificación a siete segundos del mexicano. Parece que será el turno de los velocistas en los próximos días, pero el fin de semana seguirán dos etapas más cruciales hacia Willunga Hill y Mount Lofty donde el mexicano puede volver a causar furor en las carreteras australianas.