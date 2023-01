“Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone dondequiera.” JOSÉ ORTEGA Y GASSET (Lo mismo con la corrupción y el tráfico de influencias)

El miedo no anda en burro, vive en Palacio Nacional. Por su parte, México es presa de los miedos de Andrés Manuel López Obrador.

Miedo de lo que le saben Alejandro Gertz Manero y José María Riobóo.

Y es que solo así se entiende que ante el plagio, la mentira, la negación y los delitos que le siguieron, AMLO se mantenga firme en defender lo indefendible.

La conducta de la cuestionada ministra debía hacer insostenible su permanencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ella ahí sigue —y todo indica, seguirá—.

El plagio de la tesis ya expiró como delito; lo que no ha expirado es todo el teje y maneje para haber logrado, no hace mucho —apenas unos días— que la fiscalía capitalina elaborara un documento que exonera a la plagiaria y acusa a la víctima. Me refiero al abuso de autoridad, al tráfico de influencias, al falso testimonio, a la manipulación de instancias gubernamentales.

Pero no es la primera vez que López Obrador prefiere defender lo indefendible antes que quitarle el voto de confianza a funcionarios, simpatizantes, figuras prominentes de la 4T que muestran su podredumbre —una que se ha perfeccionado a lo largo de varios sexenios, incluyendo este—.

Alejandro Gertz Manero, ayudado por Ernestina Godoy, inventó la tipificación de un delito para encarcelar a una persona inocente. El presidente de la república se limitó a decir que no creía que el fiscal general inventara delitos, y miren cómo resultaron las cosas…

En su momento, en diversas columnas escribí mi análisis al respecto y este no ha variado: Gertz ha tenido a López Obrador a su merced.

Y bueno, la historia se ha repetido con el caso Esquivel; la 4T y AMLO fieles a su estilo… Una copia fiel de otros plagios.

El titular de la FGR es bien conocido por plagiar escritos, pero siguiendo el guion, López Obrador clama que la fiscalía es autónoma; igualito que dice con respecto a la SCJN y la UNAM…

Pero, adicionalmente, en razón de que el Ejecutivo federal se los permite, Riobóo, de la mano de su esposa, utilizan la “justicia” para beneficio propio. Desde la absurda acusación —y orden de aprensión— contra su nuera, pasando por ocupar ilícitamente 4 mil metros cuadrados del Bosque de Chapultepec, hasta haber recibido un regalo de parte de la CDMX (en tiempos de Marcelo Ebrard) consistente en más de 14 mil metros cuadrados en Santa Fé para edificar el Colegio Westhill. En suma, ser el contratista favorito de López Obrador (quien dice que Riobóo es “uno de los mejores ingenieros del mundo”) ha facilitado que muchas veces dichas obras se hayan realizado sin licitación de por medio (detalle insignificante…).

La extensión de su influencia llevó al abuso de autoridad que significa que la UIF de Hacienda le congelara la cuentas a la nuera antes mencionada. Y que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiera a la Interpol la detención de María Isabel Cal y Mayor, y a ¡España la extradición!

La “justicia” al servicio de los odios Esquivel-Riobóo.

Y López Obrador prefiere mandar al garete su “honestidad valiente” y defender a esos pillos, antes que aceptar su error o que información que lo comprometa sea expuesta.

Gertz, Esquivel, Riobóo se aprovechan de la inmoralidad gubernamental que rige en el país; de los secretos obscuros del primer mandatario. Se inventan delitos, se arman rápidamente expedientes y se “jinetea” la justicia.

¿Qué le saben Riobóo, Gertz y Esquivel a López Obrador? ¿Con qué lo intimidan? ¿Por qué les tiene miedo?

La fiscalía de la Ciudad de México, comandada por Ernestina Godoy, al servicio del tabasqueño. La justicia secuestrada por un trío de impresentables al amparo del líder de la nación. El país y el Estado de derecho perdiéndose sin remedio en el proceso.