El ojosauro de Frida

Frida Kahlo se ha convertido con los años en un fenómeno mexicano de alcance universal. Más que desde su obra pictórica, a partir de su biografía y su lucha vital, de su identidad ideológica y política, de su amor y su sexualidad. También es un símbolo del feminismo internacional, a pesar de su polémica relación con un símbolo del machismo mexicano: Diego Rivera. Sin embargo, la aparente ruptura con los estereotipos femeninos de su tiempo y la exposición de su cuerpo y su dolor, la mantienen en la cima de la iconografía y el discurso feminista. Su imagen, ya sea en autoretrato o una muñeca de trapo representando su figura, es en sí misma la sustanciación de lo que ella ha llegado a significar.

Su vida y todo lo acontecido en torno a ella, su pensamiento y su obra, han dado pie a un sinnúmero de expresiones artísticas sobre todo en el cine, la literatura, la música, la danza, el performance y el teatro; incluso, su figura es explotada en el mundo de los juguetes y los suvenires. Existen al menos dos óperas sobre ella y Diego: 1. Frida (1991), de Robert Xavier Rodríguez, con libro de Hilary Blecher, letras y monólogos de Migdalia Cruz. 2. El último sueño de Frida y Diego (2022), de Gabriela Lena Frank, con libreto de Nilo Cruz. Ambas, de autores estadounidenses y estrenadas en su país. Y varias películas también, entre ellas: Frida, naturaleza viva (Paul Leduc, 1983); Frida (Julie Taymor, 2002); Dos Fridas (Ishtar Yasin Gutiérrez, 2018).

Es conocido El diario de Frida Kahlo: un íntimo autorretrato (1995, Editorial RM / La Vaca Independiente; con introducción de Carlos Fuentes, que en su novela Los años con Laura Díaz dedica páginas importantes a Diego y Frida): “publicado en su totalidad, el diario de Frida Kahlo refleja los últimos diez años de una vida turbulenta. Este documento, a veces apasionado, otras sorprendente e íntimo, custodiado bajo llave durante aproximadamente cuarenta años, revela nuevos rasgos de la compleja personalidad de esta destacada artista mexicana” (página de la ELEM). Los creadores lo han tomado como referencia obligada después de su publicación, pero la cantautora chilena Tania Naranjo ha realizado, con base en el diario, algo inédito: un álbum completo de canciones: Ojosauro. Frida Kahlo’s Diary in Music (Ojosauro. El diario de Frida Kahlo puesto en música). El ojosauro, en el lenguaje de Kahlo, es una figura fantástica imaginaria, descrita y dibujada por la artista en su diario.

Ya habíamos presentado a los lectores de SDPnoticias una entrevista con Tania en 2019, “Sobre los puentes, entrevista a la artista chilena Tania Naranjo”. Ahora sorprende con su nueva producción discográfica.

Lanzado hace un año, en octubre de 2025, Tania ha continuado con el performance y la difusión a nivel internacional de Ojosauro (mientras formulaba las preguntas que vienen a continuación, la artista actuaba en Copenhague; respondió a ellas en su camino a El Cairo), su muy personal interpretación de Frida, obteniendo algunos premios que se mencionan en la entrevista. Ojalá haya ocasión de presentar esta expresión artística en México.

“Ojosauro”:

El Ojosauro de Tania; entrevista a Tania Naranjo

Héctor Palacio : Felicidades, Tania, por tu nueva creación y producción discográfica. Entremos de lleno y sin piedad a nuestro tema de interés. ¿Cómo llegaste al diario de Frida Kahlo y por qué decidiste escribir música para algunos de sus textos?

Tania Naranjo : Gracias. La idea de musicalizar algunos de los textos de Frida Kahlo la tuve durante el 2020, cuando trabajaba en mi álbum Rosor (Rosas), que lancé el 2023 y que está compuesto por mis musicalizaciones de poetisas nórdicas y latinoamericanas. Durante ese proceso de búsqueda comencé a leer el diario de vida de Frida y pensé que tenía que hacer un álbum completo con sus textos. Además, su diario es muy visual, muy expresivo y pasional, lleno de colores e imágenes que le dan una dimensión interesante a sus textos y poesías. Había sentido desde muy joven admiración por Frida y sentí que también era importante para mí realizar este álbum, como artista chilena, latinoamericana. Además tenía muchas ganas de hacer un álbum en castellano.

HP : ¿Fue complicado poner en música esos textos?, ¿cuál fue tu solución, propuesta o aproximación a ellos?

TN : No siento que haya sido un proceso complicado. Me aproximé a los textos de Frida de formas muy diferentes. Traté de encontrar el sentimiento principal en cada texto. A veces me acerqué a ellos de forma juguetona, por ejemplo con el texto de “Ojosauro”.

Observando el Ojosauro que Frida pintó en su diario de vida, sentí que era una figura media psicodélica y loca. Me la imaginé volando rodeada de colores y me vino la primera idea musical jugando con las cuerdas del piano. Así poco a poco fui construyendo la arquitectura musical hasta llegar al resultado que pueden escuchar. Vi al ojosauro como una figura ancestral imaginaria y a la vez loca y futurista.

HP : El concepto Ojosauro a partir del lenguaje de Frida me parece acertado, y ponerlo en música, más aún. ¿Cómo y por qué elegiste los textos que musicalizaste?

TN : Elegí los textos de forma intuitiva, pero el proceso de selección fue diferente en cada canción. A veces me dejaba llevar por las emociones reflejadas en las pinturas y dibujos del Diario. A veces el texto me llegaba directamente a la médula, como es el caso de “Puntos de Apoyo”, texto escrito durante el periodo final de la vida de Frida, momento en que se tuvo que enfrentar a la amputación de su pierna.

Traté de imaginar el dolor, el miedo que debe haber sentido Frida y leer sus palabras de esperanza y fuerza interior cuando escribe “A mí las alas me sobran, que las corten y a volar”.

“Yo te esperaré”:

HP : ¿Cómo caracterizas tu mecanismo de composición, el género, el estilo que has usado para este disco?

TN : Soy concertista en piano. Mi formación es clásica; pero crecí en Santiago de Chile durante la dictadura. En el Conservatorio Nacional de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile crecí también con la música popular, el rock-pop latino y el folclor chileno. Mi música siempre ha sido una fusión de mis dos mundos musicales. Como artista radicada en Suecia he recibido además muchas influencias musicales del mundo entero.

Tenía claro que en Ojosauro mi visión era darle una voz moderna y actual a Frida. En general cuando compongo fusiono géneros musicales. En Ojosauro quise mezclar libremente elementos del folclore sudamericano, la música clásica, el tango, el pop. Quería música que representara mi identidad latinoamericana y a la vez dejarme llevar por la rítmica de los textos de Frida. También decidí tempranamente en el proceso que quería componer música más pop, llamé a Jens Andersson, productor y tecladista del famoso grupo sueco “The Ark”, y le pedí que me ayudara a crear elementos electrónicos. Además quise experimentar aún más invitando a Bader Debs, de Siria y maestro de la darbuka, que ofrece un toque de música oriental, y a la percusionista argentina Liliana Zavala, que le da un sabor latino.

HP : ¿Qué te vincula o qué te atrae de la vida, el pensamiento y la obra de Frida?

TN : La obra de Frida y su vida me han atraído desde que era muy joven. Me llamó mucho la atención su imagen, el colorido de sus obras, su estilo pictórico. Y sobre su vida me atrajo su rebeldía, su historia, su lucha y mientras más leí sobre ella admiré más y más su amor y pasión por vivir la vida. Tuve también la posibilidad de visitar la Casa Azul durante una gira en México hace años [el célebre hogar de Frida en Coyoacán]. Ver sus pinturas en vivo, recorrer su casa, ver la cama donde pintó muchas de sus obras me llenaron de inspiración y admiración.

HP : ¿Qué tan personal es tu aproximación a Frida? Es decir, ¿se trata de identidad personal, admiración por la artista, de feminismo o de la sola recreación de una figura y un símbolo universal?

TN : Frida era una mujer única en su tiempo que sigue siendo única y universal. Mi aproximación a Frida también tiene que ver con mi propia identidad como artista chilena radicada en Suecia. Siempre he admirado a las artistas femeninas que han roto los esquemas de la sociedad, las mujeres que se han ido en contra del sistema.

Con respecto a la recreación de la figura, fue justamente lo que quise evitar. Quise darle una voz a través de mi propia voz. Inspirada en sus textos, poesía, pero a la vez darle vida a mi propia música. Quise ser libre en mi interpretación de Frida.

“Árbol frutal eterno”:

HP : El disco salió en octubre de 2025, ¿dónde lo has presentado y qué proyectos continúan en el presente con el mismo?

TN : Estrené mi disco en Malmö, Suecia, la ciudad donde vivo. Realicé una gira por Suecia y me presenté también en Copenhague. Ojosauro sigue vivo. Se vienen nuevas giras con mi grupo y en otros formatos. Por ahora no te puedo contar más.

HP : Supongo que tienes interés en que tu trabajo se conozca en México, ¿tienes planes para su presentación allá?

TN : Uno de mis sueños es justamente poder presentar Ojosauro en México y también Chile. Estoy trabajando en eso. Soy artista independiente y canto en castellano. Sería fantástico poder realizar ese sueño.

“Esperanza”:

HP : Enhorabuena de nueva cuenta, ¿algo más que desees agregar?

TN : Muchas gracias, Héctor. Estoy muy contenta por haber realizado este disco, que fue nominado mejor álbum rítmico en Manifestgalan, uno de los premios más importantes de Suecia. Además recibí el Premio “Mejor Compositora del Año”, otorgado por la Sociedad del Derecho de Autor de Suecia y RFoD.

Algo importante que sería bueno agregar es que soy la productora del disco bajo mi sello Valle Music. El co-productor es Jens Andersson, quien creó los elementos electrónicos del álbum. También trabajé, como he mencionado, con la percusionista Liliana Zavala y el maestro de la darbuka, Bader Debs [también, derbake o derbuka]. Y no puedo dejar de agradecer al Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo.

Finalmente, aquí va el adelanto o avance (teaser) de Ojosauro, de su presentación en la sala de conciertos del complejo cultural Malmö Live:

El horrendo Ojosauro, de Frida.

Portada de Ojosauro, el álbum de Tania Naranjo a partir de textos del Diario de Frida Kahlo.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo