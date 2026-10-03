Una de las dudas que con mayor frecuencia recibimos en la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor surge cuando una persona comienza a recibir llamadas, correos o mensajes de una empresa desconocida que asegura haberse convertido en el “nuevo dueño” de su deuda.

El problema es que muchas personas interpretan inmediatamente ese cambio de cobrador como una venta del crédito. Y no necesariamente es así.

En la práctica existen dos escenarios muy distintos.

El primero ocurre cuando el banco, financiera o institución original conserva la propiedad del adeudo, pero encarga temporalmente la cobranza a un despacho externo. En este supuesto, el despacho puede cambiar varias veces, pero la deuda sigue perteneciendo al acreedor original.

El segundo escenario es una verdadera cesión o venta de cartera. Aquí sí existe un cambio jurídico: los derechos de cobro fueron transferidos a otra empresa, fondo o adquiriente, que se convierte en el nuevo acreedor.

¿Cómo saber cuál de los dos casos es el tuyo?

Desde nuestra experiencia, el primer paso debe ser revisar tu Reporte de Crédito Especial. Ahí puedes encontrar información importante sobre quién está reportando actualmente esa cuenta y si existen movimientos relacionados con la venta o transferencia de cartera.

Después conviene contactar directamente al acreedor original, utilizando exclusivamente sus canales oficiales, y preguntar si el crédito continúa bajo su administración o si fue cedido a un tercero.

Nunca recomendamos confiar únicamente en lo que diga un cobrador por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

También es importante comparar cuidadosamente números de crédito, saldos, fechas y datos personales. Cuando la información que proporciona quien cobra es vaga, incompleta o contradictoria, hay razones suficientes para detener cualquier pago hasta verificar la situación.

Hay además señales que deben encender las alertas: que se nieguen a proporcionar la razón social completa del supuesto nuevo acreedor, que condicionen un descuento a pagar “hoy mismo”, que amenacen con embargos inmediatos o que no puedan acreditar de manera clara quién tiene actualmente los derechos sobre la deuda.

Si finalmente confirmas que tu deuda fue vendida, tampoco hay razón para entrar en pánico.

La venta de cartera no significa, por sí sola, que exista una demanda, una orden de embargo o una consecuencia judicial inmediata. Significa únicamente que cambió la persona moral que tiene derecho a exigir el pago.

A partir de ese momento, cualquier negociación debe manejarse con mayor cuidado.

En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor insistimos en una regla básica: nunca pagar con base únicamente en una promesa verbal.

Si te ofrecen una quita, descuento o liquidación, exige una carta convenio completa antes de depositar. El documento debe identificar claramente la cuenta, el monto a pagar, las condiciones del acuerdo, la forma en que quedará liquidado el adeudo y la entrega posterior de la carta finiquito.

Y, por supuesto, conserva absolutamente todos los documentos y comprobantes.

Cuando una deuda cambia de manos, la información y la verificación se vuelven tu principal defensa.

Antes de pagar, confirma quién cobra, por qué cobra y con qué facultades lo hace.

Para la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, proteger tus derechos es lo más importante.