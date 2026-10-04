Es importante aclarar que Tatiana Clouthier no está chantajeando a Morena . Solo está luchando para defender los principios del partido de izquierda.

Ella Dijo la tarde del 3 de octubre de 2026 sus redes sociales: “Tuvimos el día de hoy una reunión con equipo de territorio y aire. Reflexionaron y compartieron su sentir. Concluimos que no vamos por cargos, sino por transformar a #NL e iniciamos el movimiento #TodosConConciencia. Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las conciencias, por ello dejamos de ser habitantes y nos convertimos en ciudadan@s. Nuestro reconocimiento a los avances con la llegada de la 4T y nuestro apoyo a la presidenta”.

El mensaje es clarísimo. Tatiana no rompe con Morena, no rompe con Claudia Sheinbaum, no rompe con los valores del movimiento de transformación al que la invitó AMLO y en el que ha jugado un papel importante. Lo que no acepta es lo que ocurrió cuando se anunció la encuesta que destapó a Clara Luz Flores como la candidata al gobierno de la entidad.

Tatiana, en legítima rebeldía, ha lanzado su propio movimiento en NL. Y conste: los otros dos aspirantes morenistas a la candidatura, Waldo Fernández y Andrés Mijes, andan en las mismas o más molestos.

A Waldo, senador, lo invita Movimiento Ciudadano a ser su candidato a la alcaldía de Monterrey, y lo invita el Partido Verde a buscar el gobierno de la entidad. No creo que Waldo rompa con Morena, pero no apoyará a Clara Luz.

Andrés Mijes, quizá el político más popular en Nuevo León —popular no por lo que digan las encuestas, que lo evalúan bastante alto, sino porque su origen es el pueblo pueblo—, está asimismo encabronadísimo.

Morena debe reconsiderar el caso Nuevo León . Si se tiene que repetir la encuesta, que se repita. Y, ¡por favor!, que sus resultados se anuncien en NL, no en la Ciudad de México.

¿No entienden las dirigentes chilangas de Morena que en NL detestamos que nos impongan decisiones, candidaturas, proyectos desde la capital del país?

¿Que habría un mal precedente si se repusiera el proceso? Mejor eso que volver al último lugar electoral, que según la percepción generalizada es el destino de Clara Luz; será una percepción injusta, pero es lo que se piensa en NL.

Sería espantoso el último lugar en 2027 si se toma en cuenta la votación récord que obtuvo la presidenta Sheinbaum en 2024 en Nuevo León —hay que recordar que Claudia es la persona más votada en la historia electoral de la entidad—, lo que logró después de que Clara Luz Flores, en 2021, quedara en la última posición.

Pregunto a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández: ¿nada saben sobre el rechazo al centralismo chilango en lo que llaman en la CDMX provincia o el interior?

En las regiones que la chilanguisa llama provincia —como si la Ciudad de México fuera Roma y el resto de las entidades, territorios conquistados por valerosos gladiadores— es muy fuerte ese sentimiento que desde el centro del país no siempre se comprende. Y Morena esta vez no lo comprendió.

También en la CDMX a las otras entidades les llaman el interior. Horrible. ¿Veracruz es interior? ¡Está en el exterior, junto al mar! ¿Tamaulipas es interior? ¡Está en el exterior: hace frontera con Estados Unidos y con el Golfo de México! Lo mismo Baja California y Baja California Sur y muchas otras entidades.

Lo que la chilanguisa llama provincia o el interior no lo entiende la dirigencia de Morena. Ni Citlalli ni Ariadna han sentido el profundo resentimiento respecto de la capital. Y no es culpa de Morena. Son muchas décadas de gobiernos centralistas. Pero Morena prometió que las cosas iban a cambiar.

No hablo de la estupidez que corre en algunas entidades de “Haz patria, mata a un chilango”. Esa es una tontería. Hay un resentimiento objetivo y justificado porque la capital del país evidentemente tiene demasiados privilegios presupuestales y políticos. Imposible negarlo.

No está de más recordar que, entre grupos minoritarios más bien irracionales, ha habido ánimos separatistas en Nuevo León y en otras entidades de México. Pero no los generan las ganas de anexarse a Estados Unidos. Son locuras, sí, pero se explican por el hecho de que el centro del poder no solo nos ofende con sus términos como provincia e interior, sino con decisiones como la de anunciar a una candidata a gobernadora de Nuevo León en la Ciudad de México.

Que Citlalli Hernández y Ariadna Montiel hayan nacido y desarrollado sus carreras políticas en la CDMX no justifica que traten con desprecio al resto de la nación.

Me pregunto por qué carajos no pensaron que iban a insultar a Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, etcétera, destapando a las corcholatas o a los corcholatos en la Ciudad de México. ¿Por qué lo hicieron?

Ese y otros problemas —como una encuesta cuyos resultados nadie entendió— tienen a Clara Luz Flores en una situación muy complicada.

La percepción generalizada es que Clara fue nombrada para apoyar a Movimiento Ciudadano en un pacto de Morena con el gobernador de MC, Samuel García. Eso dice una parte de la población de Nuevo León. Porque otros sectores afirman que se trata más bien de favorecer al candidato priista Adrián de la Garza.

Sugiero a Citlalli y a Ariadna —e inclusive a la presidenta Claudia Sheinbaum— que analicen el caso, que hagan mediciones demoscópicas serias. Verán que se equivocaron.

¿Tatiana Clouthier tan mal evaluada en la encuesta de Morena? No lo creo. Conozco Monterrey. Pocas personas tienen la historia, ejemplar, de la hija del Maquío Clouthier . Ella es una luchadora social, como su padre, como su hermana Rebeca, desde hace más de tres décadas. Las he tratado desde mediados de los ochenta del siglo pasado y las he visto en las calles de Monterrey defender la democracia solas, siempre en minoría, sin pedir nada a nadie.

¿De dónde sale una encuesta de Morena con que Tatiana no vale nada en Nuevo León? Diría don Pancho González, orgulloso regiomontano, propietario de Milenio: “Esa mentira no es verdad”.

Que Tatiana no vale nada en Nuevo León no puede ser verdad. A otro perro con esta encuesta .

Ojalá Morena rectifique. Tal como está la percepción, absolutamente en contra de Clara Luz, a la que todo el mundo considera derrotada —y me parece injusto con Clara, muy injusto, pero es un hecho—, lo mejor que puede hacer Morena en Nuevo León es repetir su encuesta.

No solo están enojados los rivales de Clara —Waldo, Tatiana y Mijes, quienes ya le dijeron a la casi candidata: “Si sabes contar, no cuentes con nosotros”—; tampoco los partidos de la alianza con Morena, el PT y el Verde, aceptan a la ganadora de una encuesta que no ha cumplido con las expectativas de nadie.

Entonces, lo único sensato es repetir el proceso, con encuestas más creíbles —y cuyos resultados se anuncien en NL, no en la CDMX—.

¿Que sería un muy mal precedente cambiar de candidatura? Reitero: sería peor quedar otra vez en último lugar, algo que no merece Morena, no merece Clara Luz Flores y no merece Claudia Sheinbaum.