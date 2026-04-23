La presidenta Claudia Sheinbaum integró un grupo de académicos e investigadores de “excelencia” para analizar la facilidad de explotar fuentes “no convencionales” de gas en México. Como el fracking, con la perforación de rocas que ahora dicen que será de bajo impacto ambiental, con la finalidad de no depender de nadie, de la soberanía energética y dejar poco a poco de comprarlo en Estados Unidos.

Debido al daño ambiental países como Francia, Alemania, Irlanda, Bulgaria, Nueva Zelanda, República Checa, Sudáfrica, Italia, España y Australia lo han prohibido. López Obrador quiso su prohibición pero no le alcanzó el tiempo, su sexenio terminó y ahora, año y medio después se anuncia que hay técnicas menos agresivas para el daño del medio ambiente, este procedimiento tan dañino y prohibido por muchos, se está analizando para que sea realizado por México.

Que por soberanía para no depender de Estados Unidos… ¿atentaremos contra el medio ambiente? ¿Y la soberanía popular mexicana? Se olvidará también la frase “el pueblo es primero”?

El fracking o la fracturación hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo no convencional atrapado en rocas profundas, sobre las cuales hay vida, y a su alrededor hay peces que en paz y alegres se desplazan libremente, sin saber que su hábitat, será alterado, será destruido, ¿por quién? Por el peor depredador que existe… el hombre.

Se perfora de manera vertical y horizontal, se inyectan enormes cantidades de agua, arena y químicos a alta presión para romper la roca y liberar los hidrocarburos; técnica inhumana que mata muchas especies… por eso su uso es polémico, por el alto consumo de agua, por la contaminación de acuíferos y por la sismicidad.

México, un país de alta sismicidad y en el que habitan millones de personas que carecen de agua.

Esta técnica implica perforar verticalmente entre 1,600 y 4,000 metros para alcanzar la roca de lutita. La perforación gira horizontalmente y avanza hasta tres kilómetros dentro de la roca para inyectar agua, químicos y arena a lata presión. La profundidad de la perforación puede superar los 15 mil metros.

El fracking utiliza una mezcla de agua, arena y químicos para perforar la roca, se utilizan biocidas, inhibidores de corrosión, ácido clorhídrico, geles (goma aguar) reductores de fricción y tensioactivos.

Una invasión, un terremoto y destrucción mortal en la zona en la que se realiza, imperdonable que sigamos destruyendo el medio ambiente.

¿Esta propuesta fractura de alguna forma los cimientos de la Cuarta Transformación? ¿Por qué ahora se dice que el daño es menor?

Que podría usarse un tipo que sea menos destructivo, menos dañino… se realice como se realice, esas milagrosas nuevas técnicas, menos invasivas, destruyen el medio ambiente.

- El fracking afecta la flora y la fauna por la contaminación del agua, suelo y aire y por sustancias tóxicas.

- Hay millones de personas, de mexicanos que caminan kilómetros para traer dos cubetas de agua a sus casas, muchos de esos son niños o niñas los que tienen esa ardua labor.

- Campesinos en el este de México han reportado la muerte de naranjos y limoneros, además de suelos infértiles que impiden la producción de cultivos de maíz.

- Muerte de árboles, suelo infértil, escasez de agua… ¿y los derechos de estos campesinos? ¿Seguirán viviendo con casi nada, viendo a lo lejos sus árboles muriendo y caminando sobre la tierra seca?

- Han desaparecido peces en ríos como el “guapote” especie similar a la carpa, y se han reportado daños en las comunidades bentónicas que son los organismos del fondo marino por la contaminación en zonas de extracción.

- La fauna silvestre también es afectada, se ha reportado pérdidas de hábitat; contaminación a patos, y a las bellas nutrias que localmente las llaman “perros de agua”.

- El ganado y los animales domésticos también son víctimas, han muerto por el agua contaminada.

Es inconcebible aunque ahora científicos y expertos hayan encontrado una forma menos invasiva para arrasar con el medio ambiente.

No importa que los campesinos pierdan tierra para sembrar maíz que es lo que les da de comer, que vean sus naranjos o limones morir, sus hojas secar y caer, que los patos metan sus bellos pescuezos, sin saberlo, a un agua contaminada para después morir, o que las nutrias naden y admiren el sol para tener el mismo desconocido y mortal destino… mientras el hombre depredador perfora y gasta millones de litros de agua, ciegos ante aquellos niños cansados que recorren kilómetros para obtenerla y que en millones de hogares abren el grifo para que de él no salga ni una gota. ¿Quiénes son los más afectados siempre? Los que menos tienen, los que para sobrevivir luchan desde que salen del vientre, que desde que abren los ojos son ignorantes a que su horizonte y vida estará llenos de carencias. Ellos, siempre los más afectados…

Pero existe un “fracking” menos agresivo, menos invasivo. ¿”Sembrando Vida” comienza a diluirse?

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una iniciativa. Consideró necesaria la modificación constitucional del párrafo séptimo del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de contratos a cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del “fracking” o fracturamiento hidráulico.

AMLO tenía la intención de prohibir el “fracking” desde la Constitución…

La propuesta tenía por objeto reforzar y actualizar el marco jurídico constitucional para impedir prácticas que dañen el medio ambiente y la salud de la población. Hay lugares en el país que tienen escasez de agua, líquido vital para la vida.

En 2019 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) estimó que el volumen de agua congestionado para la industria minera consignado en el Registro Público de Derechos de Agua ascendía a 472.52 hm3. Un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros de agua, lo que representa el consumo anual de 17 mil personas.

El agua concesionada a la industria minera equivalía al consumo anual de más de 7 millones de personas. Eso en 2019, han pasado casi 7 años.

¿Cuántos millones de personas hemos de sumar? ¿Seguiremos destruyendo el medio ambiente?

¿Se consultará al pueblo que se supone es primero? ¿Se les preguntará a las comunidades más afectadas?

¿Lo que AMLO defendía y sus palabras, se ahogarán?