Has llevado nuestra economía al éxito en tiempos convulsos. Nuestro peso mexicano convertido en la moneda más fuerte, algo jamás visto en la época moderna, un hecho histórico para la nación.

Has elaborado esta defensa de nuestra fortaleza como potencia de la región con gran inteligencia y serenidad, lo que le ha dado a nuestro país certeza jurídica para atraer como abejas a un panal a los inversores extranjeros y locales.

No solamente lo has hecho continuando con las políticas económicas sociales de este gran proyecto de nación que el pueblo eligió en 2018, sino expandiendo dichos logros a la conquista futura de la soberanía energética limpia utilizando las renovables del sol, del viento y de biomasas para eventualmente dejar de consumir energías fósiles. Gobiernas con un notable impulso vanguardista y te felicitamos por ello.

Ni un rasguño te hacen los enfermos y enfermas mentales que inventan a diario las calumnias más perversas sobre tu persona sobre tu antecesor AMLO o sobre cifras o eventos sobre el gobierno honesto y trabajador que nos representa a todos.

Me he cansado de decir aquí durante años que la oposición de derecha extrema necesita cita urgente con el psiquiatra y arrastran a un pequeño porcentaje de la población incauta adoctrinada por medios sin escrúpulos que atentan a diario contra el derecho de sus audiencias a que se les informe con la verdad. Y habré de repetirlo las veces que haga falta

Habiendo perdido sus privilegios corruptos se desquiciaron mentalmente y continúan igual luego de ocho años. Enrabiados requieren con urgencia la atención médica pues siguen echando hiel por la boca porque nomás no pueden con el grueso del pueblo de México que tanto te quiere, que tanto te respeta y agradece, que tanto te apoya y que sin duda alguna seguiremos votando por el proyecto de nación que representas para el bien de todos y todas.

Les brota por los poros el coraje, les hierve la sangre en las venas porque saben que eres admirada por el resto del mundo y te han nombrado una de las personas más influyentes del planeta.

Hay que permanecer alertas para contrarrestar y desmentir las calumnias, para continuar con el trabajo a ras de suelo, casa por casa como siempre lo ha hecho nuestro gran proyecto de regeneración nacional, como así lo has expresado hoy día de tu cumpleaños.

Pero la verdad es que nada de lo que hagan o digan podrá afectar el que la mayoría de la nación vuelva a elegir en el 2030 a Morena para construir el tercer piso de la Cuarta Transformación con un nuevo liderazgo. Si fuere Andrés López Beltrán o Luisa María alcalde u Omar García Harfush, o algún otro u otra que ame al pueblo tanto como lo amó AMLO o lo amas tú, ya lo veremos. Pero de que habrá continuidad la habrá. ¡Viva México!