El 4 de noviembre, un día después de la elección legislativa en Estados Unidos, el analista Dan Ives calculó que 10% de los centros de datos previstos para sostener la inteligencia artificial no se construirá o tendrán retrasos, dentro de un universo de entre 800 y mil instalaciones. Al día siguiente, las acciones tecnológicas sufrieron una venta masiva que el sector no conocía desde la pandemia. Un resultado en las urnas se leyó como sentencia sobre el futuro de una industria.

Lo que decidieron los votantes tuvo escala de barrio pues en 41 consultas locales repartidas en diez estados, la ciudadanía se inclinó contra los centros de datos en 40, según Ballotpedia y CNBC, y Ohio aportó 21 de esas votaciones. En Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott por 57% a 41%, en resultados preliminares, con una promesa de moratoria para nuevas construcciones. Texas, Ohio y Georgia cambiaron de partido en la gubernatura, y los tres ganadores prometieron pausar o regular estas instalaciones.

La explicación que dan los electores cabe en un recibo. El precio de la electricidad ha subido cerca de 10% desde principios de 2024, y Goldman Sachs espera que la demanda de los centros de datos lo empuje por encima de la inflación. Un documento de trabajo de la Reserva Federal de Dallas atribuye a estas instalaciones un alza de 6.9% en los precios mayoristas. En las encuestas a pie de urna de NBC, la mayoría de los votantes calificó la IA y los centros de datos como factor crucial o importante en su voto al Congreso.

Pero hay que distinguir. Un análisis de Daily Yonder encontró que, en los estados donde el tema fue central, su influencia en el resultado sigue poco clara. Un electorado inquieto por el costo de la vida puede castigar a un gobernante por la expectativa de que los centros de datos eleven aún más el precio de la luz.

Los ejecutivos del sector hicieron su propia lectura. Dina Powell McCormick, presidenta de Meta, dijo que iniciar nuevos centros de datos en el país será muy difícil y que cada gran proveedor de nube se pregunta si debe construir fuera de Estados Unidos. Ampliar los sitios existentes seguirá viable, porque las comunidades han tenido años para ver sus beneficios. Goldman Sachs calcula que los estados donde los demócratas probablemente endurezcan las reglas concentran cerca de 45% de la capacidad planeada, y Texas por sí solo cerca de 25%.

Goldman sugiere que las empresas podrían adelantar gasto a 2027 para aprovechar las condiciones de aprobación vigentes, y espera que las restricciones sean temporales. El propio Ives sostiene que la construcción de 4 billones de dólares en IA sigue en marcha. Del lado político, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez piden una moratoria nacional, y los demócratas toman el control de las comisiones del Congreso en enero.

La economía estadounidense se apoyó dos años en una infraestructura que nadie consultó con los vecinos. Los grandes proveedores gastarán este año cerca de 800 mil millones de dólares, con alza de 96%, y la construcción ligada a centros de datos suma unos 315 mil empleos desde 2022 respecto de la tendencia general. Un consejo de administración aprueba una inversión de miles de millones de dólares. Un municipio decide si la conecta a su red. Un derecho vale lo que vale su guardián, y el recibo de la luz encontró el suyo en el voto local.

México mira la escena con interés propio. Si los proveedores buscan sitios fuera de Estados Unidos, la oferta llegará con agua y energía que el país necesita para sí. La presidenta Sheinbaum afirmó en agosto que México no debe ser el centro de datos del mundo, y Querétaro concentra la mayor parte de la capacidad nacional.

Los votantes de Ohio y Texas fijaron un precio político a la computación. Falta saber si ese precio alcanza para detener una inversión que encuentra enchufe en otro país, y qué comunidad pagará entonces la factura.

México tiene 71 de los más de 500 centros de datos de América Latina, frente a 225 de Brasil. Querétaro tiene alrededor de 12 instalaciones en operación y unos 18 proyectos en cartera, según la autoridad estatal pero Oxfam estima que una sola instalación grande puede consumir hasta 19 millones de litros diarios, y que Microsoft tiene autorización para extraer hasta 25 millones de litros anuales en uno de sus campus de Querétaro, en un estado que en 2024 y 2025 tuvo sequía extrema en más del 94% de su territorio. El funcionario estatal Marcos del Prete sostiene lo contrario: un centro mediano de 25 MW usa tanta agua como un hotel de 300 habitaciones, y con frecuencia es agua tratada. La asociación de la industria llama mito al uso masivo.

Lo interesante es que realmente las personas que reciben el impacto directo de los centros de datos por ser vecinos de las construcciones reportan cortes frecuentes de agua y de luz. Oxfam documentó fallas de suministro hídrico y eléctrico en Colón y El Marqués. La conexión a la red puede tardar hasta tres años pues la zona de Querétaro está muy saturada.

Si el electorado mexicano se comporta de manera similar al de Estados Unidos, podríamos esperar un castigo a este gobierno local en las próximas elecciones. El papel de la oposición mexicana es curioso pues a nivel nacional, acusan que los proyectos emblema de la Cuarta Transformación son ecocidas pero a nivel local, como gobierno en este caso del PAN, Querétaro exime a los centros de datos dentro de parques industriales de presentar manifestación de impacto ambiental, el documento que declara el agua requerida. Querétaro no tiene el dato de cuánta agua se asigna a estos centros, y anunció que medirá el consumo con una prueba piloto en 2026 y publicará datos desde 2027.

El hecho es que las empresas que no desean complicarse con las restricciones que vendrán tras la “ola demócrata” en Estados Unidos ya planean cambiar sus planes mirando hacia México, donde la falta de regulación brinda cancha abierta. Lo ideal sería encontrar el equilibrio, uno en el que los centros de datos pudieran ser bienvenidos en tanto que se comprometieran a generar el mínimo daño posible, mejorar las comunidades en donde se instalen y reparar todo tipo de molestias generadas por su operación.

Frida Gómez es abogada, investigadora y columnista.