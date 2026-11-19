En medio de la polémica nacional por los presuntos actos de corrupción relacionados con Guadalupe Taddei, pasó casi inadvertido un asunto de enorme preocupación. El pasado 12 de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González, compareció ante el Senado y, cantinfleando dejó sin respuestas claras algunos cuestionamientos sobre el sector energético, entre ellos el precio de la gasolina.

Ante los senadores aseguró que “esta crisis que se está viviendo a nivel internacional no la sufrimos de manera directa los y las mexicanos. ¿Por qué? Porque fortalecimos nuestra soberanía... Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos por los combustibles. Aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles”.

Nada más falso e impreciso.

A mediados de noviembre, la gasolina regular costaba en promedio 23.69 pesos por litro en México. En Estados Unidos, el precio promedio era de 3.90 dólares por galón, equivalente a unos 19.22 pesos por litro al tipo de cambio del 12 de noviembre. Llenar un tanque de 40 litros costaba aproximadamente 948 pesos en México y 769 pesos en Estados Unidos. Es decir, una diferencia de casi 179 pesos. La gasolina mexicana era alrededor de 23% más cara y, para quien utiliza el automóvil todos los días para trabajar, esa diferencia es dinero.

En 2022, durante la crisis internacional provocada por la invasión rusa a Ucrania, hubo meses en que la gasolina mexicana estuvo más barata que la estadounidense, pero fue gracias a los estímulos fiscales aplicados por López Obrador. El entonces presidente presumía que era consecuencia de rehabilitar las refinerías, construir Dos Bocas y comprar Deer Park. Según su discurso, producir más gasolina en el país evitaba depender de los precios del mercado extranjero, pero ¿qué pasó? ¿Fue mentira y pura retórica?

En septiembre pasado México usó apenas el 50.4% de su capacidad de refinación, mientras las plantas estadounidenses operaron entre el 92.5 y 97.8%.

La factura de los subsidios

Y está el IEPS, un impuesto que se cobra por cada litro de combustible. Para amortiguar los aumentos, el gobierno puede reducir temporalmente su cobro. El especialista Ramsés Pech estima que, entre el 21 de marzo y el 20 de noviembre, el costo fiscal de los estímulos a gasolinas y diésel en México alcanzaría los 171 mil millones de pesos. De esa cantidad, alrededor de 164 mil millones corresponden a ingresos que Hacienda dejaría de recaudar y poco más de siete mil millones a apoyos complementarios al diésel. Pero, el alivio en la bomba se paga con recursos que el gobierno deja de tener para otros gastos.

¿Qué pasaría si se acabaran los apoyos? En la semana del 14 al 20 de noviembre, la gasolina Magna tenía un estímulo de apenas 1.85 centavos por litro, mientras que el diésel conservaba un apoyo de más de 7.36 pesos, si se retira este último podría encarecer el transporte y trasladarse al precio de los alimentos y otros productos. Es decir, lo pagaría incluso quien nunca ha pisado una gasolinera.

Discurso soberano, pero todavía importamos gasolina

La otra promesa era producir en México el combustible que consumimos. Sin embargo, en septiembre el Sistema Nacional de Refinación procesó 17% menos crudo que en agosto y Dos Bocas operó al 58% de su capacidad. Además, las gasolinas terminadas disponibles cayeron de 486 mil a 401 mil barriles diarios entre esos meses.

En septiembre Pemex importó 305 mil barriles diarios de gasolina, equivalentes a casi 39% de sus ventas internas. La dependencia del exterior sigue siendo considerable, pese a los recursos invertidos en refinación.

En 2016, AMLO decía que, si Morena gobernara, el litro costaría 10 pesos. A ese precio, cargar 40 litros habría costado 400 pesos. Hoy cuesta casi 950 y el litro de gasolina regular se mantiene cerca de los 24 pesos

Y está el huachicol. El robo de combustible en ductos le quita producto a Pemex y el contrabando, evade impuestos y afecta a las gasolineras que operan legalmente, pero, para el automovilista existe otro riesgo, el de comprar combustible adulterado o contaminado que puede dañar el motor y terminar costándole también una reparación.

Antes la calidad era una prioridad que tenía la Comisión Reguladora de Energía. En septiembre de 2024, Walter Julián Ángel Jiménez, entonces comisionado de la CRE, advirtió que las denuncias por gasolina adulterada habían aumentado y de uno hasta 10 reportes diarios. También estimó que alrededor de 30% de las gasolinas comercializadas presentaban algún grado de adulteración.

Al final, el ciudadano común y corriente paga casi 950 pesos por 40 litros y aunque no maneje, absorbe el costo del transporte en los productos que compra, y contribuye con sus impuestos a sostener una política que prometió gasolina barata y autosuficiencia, pero que todavía depende de las importaciones y de los estímulos fiscales.

Este sí que es un verdadero gasolinazo.

X: @diaz_manuel