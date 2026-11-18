Todos debemos mantenernos unidos o, con toda seguridad, todos colgaremos por separado. Benjamín Franklin, durante el debate de independencia de las Trece Colonias, en 1776

En México hemos desarrollado una extraña forma de oposición, la de encontrar razones para que nadie se movilice. Si se anuncia una marcha ciudadana, antes de discutir qué exigen, comienza la inspección de quienes convocan. Que si hay políticos, que si aparecen expolíticos, que si alguien busca reflectores o si pretende recuperar posiciones.

Mientras la pregunta fundamental de si las causas justifican salir a la calle queda al margen. Defender que el árbitro electoral se mantenga independiente, exigir la permanencia de los contrapesos y reclamar una justicia autónoma son razones más que suficientes y no pierden legitimidad porque un oportunista intente acercarse.

¿O se debe normalizar que la ciudadanía quede callada como si el país no estuviera en un Estado fallido?

La comodidad de descalificar

No faltan ciudadanos que dicen rechazar al gobierno, pero lamentablemente dedican más energía a desacreditar cualquier protesta que a exigir cuentas. Su indignación siempre encuentra un inconveniente, diferencia ideológica o un apellido que no les parezca para quedarse en casa.

Con ello terminan reproduciendo y peor aún, validando el discurso oficial que descalifica las opiniones contrarias y, de paso, a quienes expresan su inconformidad. Sin advertirlo, se convierten en materia prima de la polarización.

6 de diciembre a las calles

La marcha convocada el próximo domingo 6 de diciembre no trata de seguir a un mesías ni de entregar el movimiento para el lucimiento de un líder sin cuestionarlo. Claro que es necesario vigilar a quienes convocan para impedir que alguien se apropie de una causa ciudadana para obtener beneficios políticos personales.

Pero, convertir el cuestionamiento en un veto a la participación termina favoreciendo lo que supuestamente se combate. La ausencia de participación ciudadana deja que otros, los que concentran el poder y restringen espacios, sean quienes tomen las decisiones.

Si las inconformidades permanecen separadas, resulta más sencillo negociarlas, desgastarlas, dividirlas o ignorarlas. La ausencia ciudadana no indica que el país va bien, por el contrario, refleja una sociedad que no consigue reconocerse en las causas de otros.

Libertades que se conquistaron marchando

México tiene una historia de movimientos sociales que lograron despertar la solidaridad. Los ferrocarrileros y los médicos, que enfrentaron el autoritarismo de su época. El movimiento estudiantil de 1968 que reunió a jóvenes, profesores y sectores populares en torno a demandas de libertad y democracia.

Movimientos cuya contribución a la apertura política del país trascendió sus exigencias inmediatas y dejó una huella en el ejercicio de nuestras libertades.

Quienes participaban seguramente tenían diferencias, disputas y distintas visiones del futuro, sin embargo, tuvieron la coincidencia suficiente para reconocer que el autoritarismo debía enfrentarse y defendieron el derecho a expresarse.

Una marcha sirve para encontrarnos, medir nuestra capacidad de organización y hacer visibles exigencias que el poder preferiría acallar.

La historia de Estados Unidos ofrece una lección sobre la necesidad de construir acuerdos a pesar de las diferencias. Los Padres Fundadores mantenían profundas rivalidades ideológicas, económicas y personales, pero consiguieron avanzar porque tenían un objetivo común: construir una nación independiente. El Gran Compromiso de Connecticut permitió conciliar las exigencias de estados grandes, que reclamaban representación proporcional a su población y de los pequeños, que defendían la igualdad de representación. De ahí surgió un Congreso bicameral, con una Cámara de Representantes proporcional y un Senado con dos escaños por estado.

Una causa sin dueño

La convocatoria del 6 de diciembre plantea la defensa de un INE autónomo y ciudadano, y esa causa merece discutirse por su contenido y asumirse independientemente de quienes promueven la movilización.

Participar no es entregar un cheque en blanco, quienes asistamos tenemos derecho a exigir transparencia, rechazar apropiaciones partidistas y señalar a quienes pretendan convertirla en una plataforma personal.

Las dirigencias opositoras deben entender que la ciudadanía tiene causas propias. La legítima demanda no les pertenece ni necesita esperar a que concluyan sus negociaciones internas para organizarse.

Una movilización independiente puede incomodar al gobierno y a las cúpulas acostumbradas a administrar el descontento. Por eso debemos defender su autonomía frente a ambos.

Nuestra responsabilidad

Si nos preocupa más quién convoca que defender nuestras instituciones, prolongamos cacicazgos y privilegios. El país necesita gobiernos vigilados y participación más allá de las urnas.

Salgamos pacíficamente, con demandas claras y criterio propio. Convirtamos la indignación en un movimiento organizado: coincidamos en lo esencial, exijamos resultados y que los partidos opositores hagan su trabajo.

X: @diaz_manuel