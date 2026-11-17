México necesita definir qué busca en China y cómo encaja esa relación en su proyecto económico. Acudir a la cumbre de APEC es pertinente; lo indispensable es llegar con prioridades claras y regresar con algo más que fotografías.

Más allá del acostumbrado espectáculo de la austeridad presidencial, un viaje de esta importancia debería organizarse para que la presidenta llegue descansada, preparada y concentrada. Convertir el agotamiento en propaganda podrá alimentar el discurso oficial, pero difícilmente mejora una negociación. El cansancio no es una virtud diplomática.

El fondo es cómo defender los intereses mexicanos frente a la confrontación entre China y Estados Unidos, con un Donald Trump que convierte la incertidumbre en instrumento de negociación. México necesita sostener su integración norteamericana sin renunciar a otras oportunidades.

Una relación profundamente desigual

APEC representa un espacio fundamental para discutir comercio, inversiones y desarrollo. Para México, donde confluyen los intereses de Norteamérica y las oportunidades del Pacífico, participar debería ser una obligación estratégica.

Los números obligan a poner los pies en la tierra. En 2000, México exportó a China aproximadamente 204 millones de dólares e importó cerca de 2,880 millones. En 2025, las exportaciones rondaron los 10,214 millones y las importaciones superaron los 133,270 millones. Por cada dólar que les vendimos, les compramos alrededor de trece. El desequilibrio tiene décadas; su tamaño ha crecido extraordinariamente.

Esto exige una estrategia de acceso al mercado chino y desarrollo de proveedores nacionales. También reconocer que parte de esas importaciones abastece nuestras propias cadenas exportadoras.

Cerrar indiscriminadamente puede encarecer lo que producimos; abrir sin estrategia puede desplazar producción mexicana. Corresponde al gobierno distinguir entre insumos necesarios, competencia desleal y oportunidades para generar mayor valor aquí.

Norteamérica por convicción

Defender la integración norteamericana debe ser una decisión mexicana sustentada en empleos, inversiones y mercados. Convertir cada presión de Washington en una instrucción no constituye una política exterior.

Si México adopta restricciones frente a China, debe explicar qué sectores protege, qué beneficios espera y qué costos asumirá. La sumisión tampoco es una virtud diplomática.

Con Trump, que un día amenaza y al siguiente ofrece negociar, México necesita claridad sobre sus intereses. No puede improvisar su relación con China cada vez que cambia el tono de la Casa Blanca.

Por eso es pertinente la reunión anunciada con Canadá, junto con el encuentro previsto con Xi Jinping. Fortalecer la relación con nuestro otro socio norteamericano merece la misma atención que el acercamiento con China. Integración regional y diversificación comercial deben formar parte de una misma estrategia.

Inversiones con transparencia

Tampoco basta anunciar fábricas, empleos o giras empresariales: hay que explicar quién interviene, qué recursos públicos se comprometen y quién obtiene beneficios.

El caso de Mainland Headwear en Sonora ilustra esa exigencia. Latinus señaló la participación del hijo del gobernador Alfonso Durazo y de funcionarios estatales en las gestiones relacionadas con la empresa. Durazo rechazó irregularidades y defendió sus beneficios sociales. Corresponde exigir documentación sobre terrenos, incentivos y posibles conflictos de interés.

Lo mismo debe exigirse a intermediarios como Ricardo Ortega López y las empresas Alliance, que han difundido actividades y acuerdos vinculados con la industria energética china. Esas gestiones deben evaluarse por sus condiciones y resultados, con una separación clara entre intereses empresariales y decisiones públicas.

Las afinidades ideológicas y las relaciones personales de los gobernantes deben quedar subordinadas al interés nacional.

Recuperar el espacio descuidado

Durante el gobierno de López Obrador, la diplomacia presidencial quedó con frecuencia subordinada a simpatías, agravios y necesidades del discurso interno.

Sheinbaum tampoco acudió personalmente a las cumbres de APEC de 2024 y 2025. Su presencia en Shenzhen permite recuperar una agenda que exige continuidad, especialmente ante la sede mexicana de 2028.

El viaje debe evaluarse por preguntas concretas: ¿habrá mejores condiciones para exportar?, ¿inversiones con transferencia tecnológica y proveedores mexicanos?, ¿acuerdos que fortalezcan nuestra posición en Norteamérica?

La salida de Jesús Seade de la Embajada en China y su incorporación al directorio del FMI también permiten revisar las prioridades de nuestra representación diplomática. Su trayectoria merece escrutinio, aunque corresponde precisar que la investigación administrativa sobre sus viajes fue archivada en 2020 por falta de elementos suficientes para acreditar responsabilidad.

La gira y el relevo deberían traducirse en una política sostenida: vender más, atraer inversiones útiles, fortalecer la producción nacional y negociar con autonomía.

La austeridad puede presumirse en el boleto de avión. La eficacia tendrá que demostrarse en los acuerdos.

México no puede ser una silla vacía donde se discuten las reglas del comercio y el futuro económico. Tampoco conformarse con ocuparla para salir en la fotografía.

X: @diaz_manuel