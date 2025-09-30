La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre un nuevo esquema de estafas llamado Flor de la Abundancia.

De acuerdo con la Condusef, las estafas de Flor de la Abundancia tienen un esquema similar al tipo piramidal, lo que podría perjudicar significativamente a quienes participen.

Así se pueden evitar las estafas Flor de la Abundancia según la Condusef

La Condusef señaló que la estafa Flor de la Abundancia consiste en facilitar una cantidad de dinero inicial con la promesa de que este monto crecerá al captar nuevos participantes.

Este tipo de estafa muestra un modelo insostenible, pues este dependería directamente de que más personas ingresan al esquema, lo que lo acerca a un tipo piramidal o de cadena.

Estafa Flor de la Abundancia (Captura de pantalla)

Para evitar la estafa Flor de la Abundancia, la Condusef recomienda:

No participar ni aportar dinero bajo la promesa de multiplicar lo aportado sin una base de negocio real

Investiga si la empresa está legalmente constituida bajo las autoridades financieras y la Condusef

Denuncia ante las autoridades competentes si ya has sido invitado o afectado

La estafa Flor de la Abundancia puede disfrazarse con redes de mercadeo o de inversión, sin embargo, no provienen de actividades comerciales reales, lo que podría considerarse como estafa o fraude financiero.