En varias ocasiones he dicho que el gobernador Rocha Moya no se guarda nada en su semanera. Es abierto y transparente. El ya tradicional ejercicio de informar cada lunes no decepciona nunca. Hoy no fue la excepción.

En este espacio he señalado que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, ha hecho un doble juego. Así como el trascendido de que suele ser un personaje que falta a su palabra. Con esto no hay más que agregar. Alguien con esas características simplemente no puede navegar satisfactoriamente en las aguas de la vida pública. Irremediablemente acabará cometiendo errores que más pronto que tarde le habrán de perseguir.

Guardando las proporciones, como en la antigua Roma, el gobernador hoy ha hecho “Pollice verso” al rector Madueña. Dijo en la semanera que ya no quiere tener más diálogo con el rector. Ha hecho público que no se puede llegar a acuerdos con el titular de Casa Rosalina.

Pero… no es el gobernador. El grupo que controla la UAS está siendo presa de sus propios errores. Abrieron su caja de pandora al negarse a la auditoría de la ASE. Cerrarse a la transparencia será su Waterloo. Porque luego vino la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y todas sus investigaciones apuntan a presuntos actos de corrupción en la Universidad, todas ligadas al ex rector Cuén Ojeda y que salpican al actual Jesús Madueña, quien ya acumula 10 denuncias penales en su contra ante la FGE. El rector podría dejar su cargo como medida cautelar.

No es el gobernador. El mandatario Rocha ha sido insistente en llamar al diálogo. Que la UAS dialogue con el Congreso y los diputados. Se dialogó en Gobernación con Adán Augusto. Dialogaron entre ellos. El acuerdo jamás llegó. Porque en la UAS no quieren acuerdos. Quieren seguir detentando un cacicazgo al interior de la universidad. Se niegan a la transparencia, se niegan a la auditoría, para ellos, eso no es negociable, porque donde se investiga, sale pus.

Lo dije hace unas semanas, que la anterior o esta, podía comenzar a suceder lo de la judicialización de las denuncias. El gobernador ha dicho que esto es posible en el corto plazo.

Al final, me parece que el mandatario ha jugado muy inteligente en esta ruta. Nadie podrá decir que el Ejecutivo no ha llamado al diálogo, tampoco al consenso. Pero ahora, nadie podrá decir tampoco que ha sido el gobernador quien mueve ficha para actuar contra Madueña y los cuenistas. Porque lo que suceda próximamente ya no estaría en manos del Dr. Rocha. El tiempo se ha agotado.

Al campo no se le regatea nada

Este es un tema en particular interesante. Porque es sensible y al campo no se le regatea nada. Tampoco se hacen compromisos que no puedan cumplirse. Estoy orgullosa del agro sinaloense.

El año pasado la tonelada se pagó hasta en 8 mil pesos, nadie dijo nada. Las grandes harineras, como MASECA, por ejemplo, podrían pagar tranquilamente hoy, hasta 15 mil por tonelada de maíz y aún tendrían utilidades. Los márgenes de Maseca son casi inmorales. Sin embargo, por alguna razón, los productores enfilan sus baterías hacia el gobierno.

El gobernador Rocha Moya ha salido al paso una vez más, a decir que los productores de hasta 15 hectáreas deben tener certeza en la venta de su cosecha. En su Semanera estuvo acompañado del equipo de Segalmex encabezado por Leonel Cota.

Explicaron y aclararon dudas. Se está comprando a los pequeños agricultores de 1 hasta 15 hectáreas. Los pagos son martes y sábado, siempre y cuando cumplan con toda la documentación. Incluso a los que no alcanzaron a registrarse, se les está atendiendo con la logística. El objetivo es agilizar y que mujeres y hombres del campo no hagan caso a quienes, con malas intenciones, dicen que no les van a pagar.

La estrategia hace sentido. Retirar 1.5 o 2 millones de toneladas producidas por pequeños agricultores a precio de garantía debería despertar el interés del mercado ante la posibilidad de escasez de maíz. En consecuencia, mejorar los precios para los productores fuera del esquema de garantía.

Me parece un asunto que, en la ruta actual, es cuestión de tiempo para llegar a buen puerto. Mientras, a alguien le conviene agitar a los agricultores, inflarles con expectativas falsas y desinformarles sobre los esquemas de pago actual. Lamentablemente los tiempos de la política con aires de sucesión, provocan que se politice un tema meramente técnico, comercial y social. Políticos toman esto como bandera sin abonar un poco a la solución. Oportunismo puro, le llaman.

Vanessa Félix en Twitter: @vanessafelixmx