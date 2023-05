El Chucky Lozano se convirtió en el primer futbolista mexicano que es campeón en la Serie A de Italia, luego de que su equipo, el Napoli, acabó este jueves con la sequía de más de tres décadas de títulos de liga, consiguiendo su tercer scudetto empatando 1-1 con el Udinese.

Chucky Lozano entró al minuto 85 a la cancha, justo a tiempo para celebrar con el resto de sus compañeros en el Napoli.

Desde la temporada 1989-1990 , cuando de la mano de Diego Armando Maradona logró su segundo campeonato, el Napoli no lograba terminar en lo más alto de la Serie A italiana.

Ese se convirtió en el segundo cetro del club que puso en el panorama mundial el mítico Maradona, quien en la campaña 1986-1987 había llevado por primera vez al Napoli a la cima del balompié italiano.

Este jueves, en la cita con la historia, el mexicano Chucky Lozano no arrancó en el once titular del Napoli, pero eso no le impedirá al canterano del Pachuca celebrar uno de sus momentos más importantes como futbolista profesional.

El título de la Serie A con el Napoli se suma al que el Chucky Lozano consiguió con el PSV en la Eredivisie de Países Bajos en el año 2018; además de la Copa de Italia conseguida en el 2020 con el Napoli.

En México, el Chucky Lozano fue monarca con el Club Pachuca en el 2016, y al año siguiente levantó el trofeo de la Concachampions.

¿Cómo va el Chucky Lozano en la campaña del título del Napoli?

Aunque ha perdido trascendencia en el once titular del Napoli en la Serie A, el Chucky Lozano ha jugado 31 partidos, anotando tres goles y dando el mismo número de asistencias.

La realidad es que el contrato del Chucky Lozano vence a mediados del 2024 , y todo parece indicar que su futuro está en otra liga, tal vez la Premier League, donde hay equipos que quieren adquirirlo.

El Chucky Lozano está valuado en cerca de 560 millones de pesos , cuando fue vendido a Italia por 961 millones, según sitios especializados.

Los títulos del Napoli:

3 títulos de Serie A: temporada 1986-1987, 1989-1990 y 2022-2023

1 Copa UEFA: 1988-1989

6 Copa Italia: temporadas 1961-61, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14 y 2019-20.

2 Supercopas de Italia: 1990 y 2014

1 Copa de los Alpes: 1966

1 Copa de la Liga anglo-italiana: 1977

