En estos momentos hay rondando un montón de encuestas de todos los candidatos habidos y por haber. Si a usted le gusta esto de los números o quiere tener una idea de lo que piensan las personas que ejercerán su voto el próximo año, una encuesta es algo que le puede dar una idea.

Lo primero que hay que aprender de las encuestas es que no se pueden mezclar los resultados de cada encuesta. Es decir, si se sumaran los datos de todas las encuestas para sacar un porcentaje no sería valido. Cada encuesta tiene un método y cada método está casado con cada encuesta.

Nos podemos dar una idea de lo que piensa la población si vemos los resultados de todas las encuestas. Si los resultados de todas las encuestas son parecidos significa que eso debe de ser más menos lo que piensa la población. La precisión en las diferencias de puntos entre las diferentes encuestadoras es lo que puede hacer que un método sea más preciso que otro, pero hay que recordar que las encuestas no son ciencia nuclear y que dan una fotografía de lo que piensa la gente en los días que se hizo el levantamiento.

Acabo de leer un hilo en X donde se dice que la diferencia que tiene ahora Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez es la máxima que podrá tener de aquí a que se realicen las elecciones. Puede ser que si o que no, pero la persona que lo publicó lo dijo con una seguridad que parece una ley matemática. Después se sacó de la manga un análisis de mínimos y máximos en las encuestas y los empezó a revolver a voluntad buscando el porcentaje mayor de Gálvez contra el porcentaje menor de Sheinbaum en diferentes encuestas y el número era mucho menor a los 20 o 40 puntos que le puede sacar en la mayoría de las encuestas. ¿Esto es válido? No, nunca, jamás. Mi profesor de programación lineal, “El Perro García”, se estaría burlando de esta teoría de una manera no muy sutil.

Dirán en el argot común, “No se pueden revolver peras con manzanas” y en esto de las encuestas también es válido . Ni para sacar un promedio de promedios se podrían revolver los resultados. Estadísticamente no es lo correcto.

Por favor no se deje sorprender por los candidatos que digan que ya van en segundo lugar o que son los favoritos de la gente si este dato no es consistente en varias encuestas. Elija su encuesta favorita y de ahí vaya viendo si es consistente con las publicaciones anteriores, con lo que está pasando en las campañas y con otras encuestas. Revise las fechas en las que las encuestas fueron hechas y podrá ver si los números que lanzaron las encuestas tienen que ver con lo que está pasando en el país.

Yo tengo varias encuestas a las que reviso para ver cómo van los ahora precandidatos. Me gusta ver la de MetricsMX, la de De las Heras y para tener un punto de comparación, la que publica el Reforma. Veo también la de El Heraldo y en ocasiones la de los encuestadores. Descalifico de inmediato las que no se parecen al general de las encuestas y las de encuestadoras milagrosas donde se ve la payola del ganador.

Le adelanto que en lo que he revisado, el que fuera candidato de MC, si estaba moviendo un poco la encuesta, pero no como para ser el tercer lugar. Faltó tiempo para ver si podía cambiar la preferencia de la gente. Veo que la precandidata de Morena va arrasando y que a la del Frente le falta mucho para poder competir con eso.

Como dicen en los programas deportivos, si hoy fuera la elección, seguramente ganaría la Dra. Claudia Sheinbaum.

No les crea a las teorías fantasmagóricas de muchos Xeros (anteriormente Twitteros) los números de las encuestas son sencillos, solo hay que buscar consistencia y es todo.

Galimatías