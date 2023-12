La precandidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció que va abajo de Claudia Sheinbaum en las encuestas, pero aseguró que ha remontado 30 puntos.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la precandidata de oposición admitió que actualmente va muy abajo en las preferencias electorales rumbo a los comicios presidenciales de 2024 al señalar que según sus mediciones internas está entre 14 y 16 puntos detrás de la morenista.

Sin embargo, sostuvo que ya en seis semanas ha logrado remontar 30 puntos de la abismal ventaja que tiene Claudia Sheinbaum, según las diversas mediciones públicas, por lo que remarcó que “esto no ha empezado”.

“Mis mediciones internas me llevan a que ya hay un crecimiento hacia mi persona. Yo ando entre 14 y 16 puntos máximo. (Es un montón) No, he remontado 30 puntos y en seis semanas... esto no ha empezado” Xóchitl Gálvez

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum? Pide a mexicanos “no claudicar”

Por la enorme ventaja que reportan distintas encuestas nacionales, Xóchitl Gálvez pidió a Claudia Sheinbaum no dar por ganada la “banda presidencial”.

Señaló que la población mexicana no querrá a una mujer con una actitud sumisa, de obediencia y sin agallas para encabezar la Presidencia de México, por lo que pidió a ciudadanos “no claudicar”.

En contraste, Xóchitl Gálvez dijo: “Yo soy una mujer valiente, entrona, con la capacidad técnica para sacar al país adelante y ella pues la obediencia, el seguir con lo que estamos”.

Gálvez Ruiz admitió que se ha aferrado a polemizar en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de su intento fallido de hacer lo propio con Claudia Sheinbaum, quien se ha limitado a navegar en aguas tranquilas y a evitar confrontar a la panista.

Además, criticó que Sheinbaum no se haya pronunciado sobre los recientes hechos violentos en Salvatierra y Celaya, Guanajuato.

“Lo voy a seguir haciendo (confrontar a AMLO) y si Claudia quiere dar la pelea, vamos a dar la pelea y los mexicanos van a tomar la decisión. Si quieren a una mujer que no habla, que no dice, que no opina”, declaró.

Xóchitl Gálvez (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez revela que vetó a tres impresentables de la alianza PAN, PRI y PRD

En la misma entrevista, Xóchitl Gálvez aceptó que el hecho de ser la abanderada de una alianza de tres fuerzas políticas no ha sido tarea fácil y que se ha visto en la necesidad de vetar a tres personas impresentables pertenecientes a los partidos de la coalición opositora.

No obstante, la precandidata evitó revelar de quiénes se trataba “porque se metería en un problema”.

¿Quiénes serían tales impresentables? Uno de ellos podría ser Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad que actualmente se encuentra en una prisión de Estados Unidos acusado por múltiples delitos relacionados con tráfico de drogas y el crimen organizado.

Otro de los exfuncionarios que Xóchitl Gálvez ha vetado podría ser el expresidente Felipe Calderón, pues a pesar de que ha externado su simpatía a algunas políticas implementadas por el michoacana durante su sexenio, la dirigencia del PAN lo ha relegado.

Mientras que el último personaje que la panista pudo haber borrado de su lista es Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas que ha sido señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. O bien, el expresidente Vicente Fox, que ha generado numerosas polémicas y que más que ayudarla, perjudicarían sus aspiraciones presidenciales.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024? Claudia Sheinbaum le lleva casi 40 puntos de ventaja

Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum son las precandidatas a la Presidencia de la República de las coaliciones PRI-PAN-PRD y Morena-PT-Partido Verde, respectivamente.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx del 8 de diciembre de 2023, la intención del voto de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el posible candidato de Movimiento Ciudadano es la siguiente: