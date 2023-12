Gracias a Dios que tenemos la posibilidad en nuestros tiempos de elegir lo que vemos y no tenemos que chutarnos en televisión a fuerza toda la publicidad de los precandidatos. Ni las cancioncitas, ni los slogans, ni las muy cansinas tiradas de mala onda (por decirlo de manera educada) de un candidato al otro o de un partido al otro.

Lo peor es que si uno ve los promocionales en las redes sociales le suman vistas a estos videitos. Estas vistas pueden mostrar el impacto que tienen estas personas en las redes. Lo que si no sabemos es de quien son los millones de vistas, mismos que pueden ser de una sola persona, de bots automatizados o de personas que, como la caricatura de los Simpsons del pajarito sobre una sola tecla, están duro y dale para lograr que parezca que las ven muchas personas. Los influencers venden la idea de su impacto sobre las ventas de un negocio, es decir, puede tener millones de reproducciones, pero si esto no representa una venta da totalmente igual ese impacto. Lo mismo pasa con los políticos en campaña que pueden tener muchas o pocas vistas, pero donde vale es al momento de votar.

Es por eso que la medición más certera para pronosticar el impacto de una campaña política siguen siendo las encuestas. Y es esto pues ahí se hacen las preguntas específicas sobre la intención del voto.

Volviendo a la elaboración de la publicidad de los candidatos, no sé porque traen de moda salir caminando. Alguna agencia de marketing les ha de haber vendido la idea que eso tiene un impacto positivo o de éxito con las personas que tienen como objetivo. Mire que he visto ya muchos videos de precandidatos caminando, unos sobre un efecto móvil falso y otros en plazas públicas. ¿Qué impacto tendrá esto en las personas que ven este tipo de publicidad? La verdad no sé si sea una idea de algún publicista o algún modelo que le copiaron a alguien. Les adelanto a los precandidatos, esta publicidad se ve copiada y después de ver varias si cansa.

Otra cosa que le entiendo lo fantástico es el evento de pega de calcas . Mire que he visto en anteriores campañas esto y sigo sin entender como una persona se está convirtiendo en un “anuncio móvil” sin recibir contribución alguna más allá de una foto o de decir que la calca se la pego tal o cual personaje. Y pasa en todos los partidos, recuerdo haber visto calcas del tema de “revocación de mandato”, así es que hay de todos y para todos.

La publicidad que creo que debería de tener mayor impacto es la que habla de obras que realizó la persona antes de ser precandidato. Eso puede hablar de la efectividad de la persona en un puesto donde pudo hacer realidad algún plan de gobierno y su impacto en la sociedad. Lo complicado de esto es cuando la persona no ha renunciado del todo a su anterior puesto pues podría parecer que está utilizando recursos públicos para publicitarse. Obras son amores y no buenas razones decía el español Unamuno, del otro lado esta lo que dice el evangelista Mateo en el versículo 6:3 “Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda” que hace referencia a la humildad con la que se deberían de hacer las obras. ¿Los precandidatos o los políticos son humildes con lo que hacen? No es su papel, pero en ocasiones enaltecen obras que realmente son inútiles para la sociedad donde se desempeñan.

En publicidad hay pocas cosas nuevas y novedosas. ¿Seguirán sirviendo las viejas formulas? Creo que la mejor publicidad es la que hacen los y las precandidatas al momento de acercarse a las comunidades, oír sus necesidades y llevarse compromisos . Lo demás son florituras, al menos eso es lo que me parece.

Galimatías

Hablando de publicidad y sobre todo de publicidad negativa, me pareció exagerada la portada de la sección deportiva del periódico El Norte este lunes 18 de diciembre. La portada tiene en letras grandes ¡Por tu culpa! Con esto están señalando al joven jugador Raymundo Fulgencio como el culpable de la derrota de los Tigres ante el América. La persona que haya permitido este tipo de publicación o tiene algo personal contra el muchacho o está buscando que la gente tenga un culpable en mente y olvide otras cosas.

Sabiendo de la situación actual del país y del apasionamiento de la gente por el futbol en Monterrey deberían de modular ese tipo de portadas donde pudieran estar destruyendo la carrera de una persona solo por hacer una portada de impacto. Imagino que el club no comparte lo que se comentó en la portada y si piensan lo mismo buscaran la manera de que no afecte la carrera del hijo del veracruzano, Filiberto Fulgencio, conocido como Filiful.

De lo que no han hablado es del nuevo estadio de los Tigres, no sé si este se daría con el campeonato de los Tigres y ahora que no lo tienen, no se hará. Esperemos…