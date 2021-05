El PT en Sinaloa les da la espada a sus candidatos, es un negocio familiar.

EN BREVE

Gloria González , ex candidata del PT a la gubernatura del estado de Sinaloa , asegura que el coordinador del Partido del Trabajo, Leobardo Alcantar, tiene secuestrado al partido y lo utiliza como una empresa personal, en donde solo se beneficia él, su familia y sus amigos.

Durante una plática con Gloria González, me compartió que las candidatas y los candidatos fueron utilizados por Leobardo Alcantar, quien no cumplió nada de lo que les prometió, no hubo apoyo moral, y tampoco económico, los recursos para todas las campañas le llegaron a él, pero se olvidó de repartir en base a las prerrogativas, no contesta las llamadas ni los mensajes.

Demanda ante el IEES

Me comentó que ya ingresó una demanda ante el IEES en contra del coordinador estatal, solicitando el recurso etiquetado para la campaña a gobernadora, y lo mismo han hecho ya otros candidatos.

El único beneficiado en este proceso es el candidato a la presidencia municipal de Culiacán, Humberto Aramberry, amigo del coordinador estatal del PT , porque ahí sí hay dinero, ahí sí hay apoyo.

Sería interesante saber cómo les va a los candidatos de PT en otros estados, en Sinaloa, a Gloria González, no la buscaron del CEN.

Al inicio de las campañas en Sinaloa la candidata a la gubernatura no aparecía en las encuestas o en las preferencias pero con el paso de los días, Gloria González , fue subiendo en las preferencias hasta lograr ubicarse en el tercer lugar.

Gloria González Burboa , candidata a la gubernatura de Sinaloa por el Partido del Trabajo (PT) declinó a favor de Mario Zamora Gastélum de la alianza “Va por Sinaloa” del PRI-PAN-PRD.

En Guerrero poco o nada ayuda “El Toro” a “La Torita”

Las encuestas más recientes sobre las preferencias electorales para elegir gobernador en el estado de Guerrero, están proyectando lo que en su momento fue un mero pronóstico, el candidato Mario Moreno del PRI-PRD está superando a Evelyn Salgado, “La Torita” candidata de MORENA, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien por cierto no ha tendido oportunidad de hacer mucho.

La gente no quiere una “Juanita” tampoco quiere una cantante, el estado de Guerrero, quiere y necesita un gobierno auténtico estamos a 9 días de la elección, si MORENA, pierde como hoy lo indican las encuestas, ¿a quién culpará “El Toro”? quién será el responsable.

No la deja ni hablar, “El Toro” se quiere llevar la campaña y así sinceramente no le ayuda, se sabe poco o nada de sus propuestas, y de su trayectoria menos.