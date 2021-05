Declina candidata del PT a favor de Mario de Mario Zamora en Sinaloa

México.- La ex candidata del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Sinaloa, Gloria González Burboa, declinó a favor de Mario Zamora candidato de PRI, PAN, PRD

La ex petista señaló que su decisión es porque busca el bien para Sinaloa y Mario Zamora sacará adelante al estado.

“Porque quiero lo mejor para nuestro pueblo he tomado la decisión de no continuar con mi legítima aspiración de ser la gobernadora de Sinaloa. Hoy les digo claro que Mario Zamora sacará adelante a mi estado y velará por mi gente. He tomado la decisión de otorgarle mi pleno respaldo”

Gloria González. Ex candidata