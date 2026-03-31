La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), acaba de dar las cifras correspondientes al mes de enero, y registró que hubo un interesante crecimiento del 6.2% en cuanto a transporte de pasajeros , y del 1.9% en cuanto a la carga.

Esto significa que durante el mes de enero -en la región de América Latina- el tráfico registró un total de 45.1 millones de pasajeros, y no debemos de olvidar que enero es un mes dentro de la temporada baja, si bien la primera semana todavía forma parte de la temporada decembrina, el tráfico de pasajeros suele desplomarse en las semanas siguientes; sin embargo, en el caso de la región de América Latina y el Caribe, lo que observó ALTA fue un crecimiento de un 6.2%, si lo comparamos con los resultados en el mismo periodo de 2025.

En números llanos esto significa que hubo más o menos 2.63 millones de pasajeros adicionales, y eso es sumamente positivo para la región. El crecimiento se registró principalmente entre tráfico doméstico e internacional, aumentando en un 5.2% la oferta total de vuelo, con una capacidad de asientos que también aumentó en un 3.9%.

Hay que destacar que la concentración del tráfico intrarregional (vuelos nacionales e internacionales con los países de la región), acapararon el 82%, lo que significa que se han ido aumentado los vuelos entre estos países. Recientemente hemos visto, por ejemplo, que líneas aéreas del país ofertan cada vez más vuelos a destinos como Ecuador, Colombia y República Dominicana, tan solo por nombrar unos destinos.

Y en lo que respecta a la carga aérea, según datos de ALTA, durante el mes de enero en la región de América Latina y el Caribe se transportaron 307,410 toneladas, que comparando con el mismo periodo, pero de 2025, notamos un crecimiento del 1.9%, siendo los principales mercados del transporte de carga países como Colombia, Brasil y México, quienes representan cerca del 60% del total; el resto se divide en los otros países de la región.

Pongamos atención en esto: nuestro país es uno de los principales mercados de carga internacional, y en materia de transporte de pasajeros, tampoco nos ha ido mal. Observando las cifras tanto de los aeropuertos del país como de las líneas aéreas, vemos que México ha ido creciendo de manera constante como mercado en transporte de pasajeros y carga.

En palabras del CEO de ALTA, Peter Cerdá:

“2026 comienza con un crecimiento de 6,2% en el tráfico de pasajeros en América Latina y el Caribe, con 45,1 millones de viajeros en enero. El crecimiento se concentró en el tráfico doméstico e intrarregional, con Brasil representando cerca del 44% del aumento regional y con desempeños destacados en Panamá, Argentina y Colombia.

En el segmento de carga, el crecimiento se mantuvo positivo, aunque más moderado y concentrado en ciertos mercados, evidenciando diferencias en la dinámica de la región, con variaciones negativas en Colombia y Brasil”.

Para ALTA los principales resultados en cuanto a transporte de pasajeros, durante el mes de enero, fueron los siguientes:

El tráfico aéreo regional alcanzó 45,1 millones de pasajeros.

Brasil fue el principal motor del crecimiento regional, explicando cerca del 44% del aumento neto de pasajeros en la región.

Panamá y Argentina lideraron el crecimiento porcentual.

Colombia inició 2026 con una recuperación del mercado doméstico.

Algunos mercados registraron caídas al inicio del año.

Y con la carga, los resultados para ALTA fueron los siguientes:

La carga aérea internacional alcanzó 307.410 toneladas en enero, con un crecimiento interanual de 1,9%.

Colombia fue el principal mercado de carga internacional de la región con 69.314 toneladas (-0,6%), seguido por Brasil con 63.657 toneladas (-2,2%) y México con 50.498 toneladas (+7,5%).

El crecimiento regional estuvo impulsado principalmente por Perú (+9%), México (+7,5%) y Panamá (+4,9%).

A nivel de flujos, el 50,4% de la carga aérea internacional tuvo como origen o destino Norteamérica, seguido por Europa con 23,8%.

El principal corredor de carga en la región fue Colombia–Estados Unidos, con 45.160 toneladas, aunque registró una caída de 2,9% interanual.

El análisis que muestra ALTA nos permite perfectamente cruzar los datos con los que tenemos en México , así que podemos comprobar que los datos de las líneas aéreas nacionales y de los aeropuertos mexicanos coinciden; ergo, podemos asegurar que en el mes de enero la aviación en México sigue en una curva de consolidación, que incluso persiste hasta el mes de febrero.

Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo y decir que ya podemos dormirnos en nuestros laureles, porque ahora es cuando se vienen enormes desafíos para la industria aérea, no solo la nacional, sino también a nivel mundial; el alza de los combustibles en este mes de marzo ya comenzó a hacer mella en los costos de los boletos, que han aumentado hasta en un 13%.

Y habrá que estar muy atentos a un posible descenso respecto a la carga. Por ahora todo el mundo está a la “expectativa”, viendo cómo se van dando los acontecimientos bélicos, porque muchas cosas dependen del desarrollo de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.

Sabemos de sobra que la industria aérea es muy flexible y resiliente, que buscará la manera de que estos conflictos le afecten lo menos posible; si de algo puede estar orgullosa esta industria es precisamente que es la más segura a nivel mundial, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías.

Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo. El mes de enero, a pesar de ser temporada baja, tuvo un importante crecimiento tanto en materia de pasajeros como de carga para la región de América Latina y el Caribe. Y no solo es suerte, es resultado de todo el esfuerzo que día con día hacen los trabajadores de esta hermosa industria.