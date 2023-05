El que avisa no es traidor, Don Goyo es un mensajero eterno, sus múltiples Whatsapps en forma de ceniza, mensajes de voz (estruendos, fuertes vibraciones) y qué decir de sus avisos tipo videomensajes con explosiones luminosas y cambios de luz. Si se propusiera a ser “influencer” el volcán Popocatépetl o “Don Goyo” -como se le conoce- ya tendría miles de seguidores por sus tremendas “stories” de este fin de semana, muy virales, muy compartidas y llenas de reacciones en forma de memes, ¡vaya manera de mandar señales! Y ahora sus “Goyofans” ya esperan nuevos “posteos” del volcán para seguir subiendo memes en redes sociales.

Más allá de la comunicación en torno a este fenómeno natural, las autoridades responsables de dar aviso y protección a la ciudadanía deberán de asumirse como auténticos salvaguardas de la integridad y la salud de las personas que habitan en las faldas del volcán, en las proximidades e incluso en la periferia. No es poca cosa estar en ambientes contaminados, las enfermedades respiratorias están listas para dispararse afectando a todas las personas, especialmente a aquellas que son más sensibles como los asmáticos y otros más, que son propensos a alergias como rinitis e incluso hasta infecciones oculares. Es vital que las autoridades del Gobierno de Puebla sigan informando oportunamente todo el comportamiento volcánico para que los ciudadanos tomen las medidas adecuadas:

1. Evitar actividades al aire libre.

2. Al salir, proteger ojos con lentes obscuros, nariz y boca con alguna mascarilla.

3. Evitar que niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias tengan contacto con la ceniza.

4. Si cuentan con mascotas cuidar que el agua y alimento que se les proporcione no esté contaminado de ceniza.

5. Tapar tinacos y otros depósitos de agua.

6. Cierra puertas y ventanas.

7. Sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas

8. Sacudir la ceniza con plumeros para evitar rayar superficies.

9. Cubrir aparatos, equipos y automóviles para que no se rayen.

10. Evita el uso de automóvil , la ceniza reduce la visibilidad y vuelve resbaladizo el pavimento.

Recomendaciones ante la caída de ceniza gobierno de Puebla (Especial)

También agregaría en lo posible tener a la mano una mochila con los documentos más importantes, el cargador de su equipo celular, una linterna y agua. Seguir de cerca las redes sociales del Gobierno del Estado, de Protección Civil y de los noticieros locales y nacionales.