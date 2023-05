El equipo de natación artística brilló en el Mundial de Egipto y su capitana, Nuria Diosdado, desmintió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que sí han recibido apoyo por parte del gobierno.

Después de ganar medalla de oro en el Mundial de Egipto, Nuria Diosdado habló para distintos medios de comunicación, en donde fue cuestionada sobre las palabras de AMLO.

El equipo de nado sincronizado mexicano ganó la medalla de oro en el Mundial de Natación Artística. (Captura de Pantalla / Twitter)

La atleta olímpica negó que hayan recibido ayuda de parte del gobierno y que fue exclusivamente la Fundación Telmex la que corrió con todos los gastos.

Señaló que en el mes de diciembre, los integrantes del equipo dejaron de recibir el apoyo económico por parte de Conade, por lo que tuvieron que recurrir a marcas.

“Este viaje sale de una colaboración con la marca Safetti, se hace este diseño y parte de las ganancias era para tener dinero para el equipo. Ese dinero desde diciembre lo dejamos de percibir porque se quitaron las becas por parte de CONADE y del gobierno. Logramos llegar por redes sociales con Arturo Elías Ayub, nos recibe en su oficina, le explicamos de la situación porque temíamos que no pudiéramos competir en competencias previa y después de días de pláticas surge el sí de fundación telmex-Tecel financia todo el viaje” Nuria Diosdado para W Deportes

Nuria Diosado sobre AMLO: “Tiene información errónea”

Nuria Diosdado también habló en entrevista con La Saga, donde nuevamentr fue cuestionada sobre las declaraciones de AMLO, quien dijo que los atletas sí recibieron apoyo.

“Yo creo que el presidente quizás tiene una información errónea, se confundió, no lo sé. No sé de donde viene esta información. 100 por ciento este viaje fue financiado por Fundación Telmex-Telcel, incluso el dinero no pasó por nosotros. La fundación pagó todo, nosotros no tocamos un peso”, dijo

Fue en su mañanera del lunes 15 de mayo, cuando AMLO dijo que 6 de las 10 atletas que acudieron al Mundial, pertenecen a la Sedena, por lo que tienen sus “sueldos, sus viáticos, sus apoyos”.

“Y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos, pero se hablaba todo el día de ayer, que era muy meritorio, ah, pero se habían costeado su viaje porque ninguna institución les había apoyado. Entonces, tenemos todos los días que estar aclarando. Y felicidades, muchas felicidades” AMLO

Nuria Diosdado desmiente a AMLO

Sobre las palabras de AMLO, Nuria Diosdado señaló que, efectivamente, 6 atletas pertenecen a la Sedena, la cual no ha dejado de pagarle su salario.

Sin embargo, señaló que es una cuestión aparte y lo que reclaman es la falta de apoyo de la Conade , la cual ha cortado los recursos para los deportes acuáticos.

“La realidad es que se quitaron los apoyos. Creo que el presidente se confundió o se equivocó. No recibimos dinero alguno o viáticos. Fueron más de 900 mil pesos lo que costó el viaje para las 14 personas que fuimos a Egipto”, sentenció.

