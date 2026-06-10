Durante años, Paulo Díez Gargari se convirtió en una de las voces más visibles en la denuncia de presuntos actos de corrupción relacionados con OHL México, hoy Aleatica. Buena parte de esa influencia estuvo acompañada por los reportes de Aurora Research , una plataforma presentada como independiente y ajena a los intereses de las partes involucradas. Sin embargo, la información que ha surgido en expedientes judiciales, incluyendo registros digitales y peritajes, ha comenzado a cuestionar precisamente esa narrativa de autonomía y separación entre el abogado y la organización.

La paradoja es difícil de ignorar. Quien durante años exigió rendición de cuentas y claridad sobre los intereses detrás de decisiones empresariales y gubernamentales enfrenta ahora cuestionamientos sobre la transparencia de las herramientas que respaldaron su propia causa. Nadie debe ser condenado antes de que las autoridades determinen los hechos, pero tampoco puede pasarse por alto la contradicción. La legitimidad de una denuncia no depende únicamente de señalar irregularidades ajenas, sino de actuar con los mismos estándares que se exigen a los demás. Cuando la opacidad alcanza a quienes hicieron de la transparencia su principal bandera, la credibilidad deja de ser un activo y se convierte en una deuda pendiente.

El problema de fondo no es únicamente jurídico, sino ético y político. En los últimos años, el combate a la corrupción en México ha dependido en buena medida de la confianza pública en actores externos: organizaciones civiles, periodistas, analistas y abogados que se presentan como contrapesos frente al poder económico y gubernamental. Esa función es indispensable en una democracia. Pero precisamente por su relevancia, estos actores deben asumir que también están sujetos al escrutinio público. La autoridad moral no es un blindaje permanente; se sostiene únicamente mientras exista coherencia entre el discurso y la práctica.

También conviene recordar que las causas legítimas pueden verse debilitadas por estrategias poco transparentes. Si se confirma que existieron vínculos ocultos, financiamiento encubierto o coordinación no revelada entre quienes denunciaban y quienes producían los reportes supuestamente independientes, el daño rebasa a las personas involucradas. Se erosiona la confianza en mecanismos de vigilancia ciudadana que sí actúan con rigor y autonomía. En un entorno donde la desinformación y la polarización son cada vez más frecuentes, cualquier sombra de simulación alimenta el escepticismo social y da argumentos a quienes buscan desacreditar todo esfuerzo anticorrupción.

Por eso la lección trasciende este caso específico. La transparencia no puede ser una herramienta selectiva que se exige hacia afuera mientras se administra con discreción hacia adentro. Debe ser una práctica consistente, incluso cuando resulta incómoda para quienes encabezan denuncias públicas. Si México aspira a construir una cultura auténtica de rendición de cuentas, esa exigencia tiene que aplicarse por igual a gobiernos, empresas, organizaciones y figuras públicas. La coherencia, al final, es el verdadero cimiento de la credibilidad.