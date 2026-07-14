El cáncer es una prueba para los gobiernos, una carga para las familias y un espejo de las desigualdades que persisten en el mundo. Las cifras del nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) son tan contundentes como preocupantes, más de 20 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes cada año.

Detrás de cada estadística existe una historia de incertidumbre, tratamientos costosos y hogares que modifican por completo su proyecto de vida para enfrentar un diagnóstico que llega sin pedir permiso.

La ciencia ha permitido avances importantes. Existen mejores tratamientos, mayor capacidad para detectar tumores de manera oportuna y una comprensión más amplia de los factores de riesgo. Sin embargo, esos logros no llegan por igual a todos los países, menos, a todos los pacientes.

La propia OMS advierte una realidad incómoda, la posibilidad de sobrevivir depende, en muchos casos, del lugar donde una persona nace y del dinero que tiene para pagar atención médica. La salud continúa marcada, en una buena parte del mundo, por un código postal y el nivel de ingresos.

Mientras en los países con mayores recursos casi nueve de cada diez mujeres sobreviven cinco años después de un diagnóstico de cáncer de mama, en las naciones más pobres apenas lo consigue poco más de cuatro de cada diez.

El informe de la agencia de la ONU también rompe otro mito; casi el 40% de los casos de cáncer se relaciona con factores prevenibles como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, la inactividad física o infecciones que pueden evitarse mediante vacunación.

La prevención continúa siendo la inversión más rentable en salud pública. Vacunar, educar, regular el consumo de tabaco y promover estilos de vida saludables cuesta mucho menos que atender enfermedades avanzadas y sus consecuencias sociales.

México no permanece al margen de este desafío. El envejecimiento de la población, la obesidad, la diabetes y el acceso desigual a los servicios médicos incrementan la presión social y política.

Por este motivo, es de reconocer a los integrantes del Consejo de Salubridad General de nuestro país, que lidera la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, la consolidación de una política nacional que fortalece la prevención, amplía el acceso a tratamientos y reduce las brechas que limitan la atención oncológica. Una estrategia de largo plazo que salvará vidas y aliviará el impacto económico que miles de familias enfrentan cada año, denominado Servicio Universal de Salud.

De esta forma, el verdadero combate contra el cáncer empieza cuando una sociedad decide que ninguna persona debe perder la vida por falta de prevención, de diagnóstico o de acceso a un tratamiento digno. Esa decisión, más que médica, constituye, sin duda, una medida de justicia social que a todos nos fortalece.

Punto Cero

Hay que reconocer que, durante una gira por el municipio de Bahía de Banderas, Geraldine Ponce visitó Playa las Cocinas para constatar las acciones legales que obligan al retiro definitivo de una escollera construida en el lugar; ahí la líder de Morena en la entidad reconoció públicamente la valentía de los ciudadanos y activistas que defendieron este espacio natural frente a un proyecto de desarrollo privado, resistiendo las agresiones físicas y acciones legales emprendidas en su contra.

Ponce enfatizó el respaldo decisivo que la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), brindaron a la comunidad para detener el impacto ecológico en la costa. Asimismo, señaló que este logro representa una victoria del pueblo y del Estado de derecho, aunque advirtió que el proceso aún no concluye, ya que la siguiente etapa consistirá en la restauración total del ecosistema playero.

Además, la alcaldesa reiteró que Nayarit mantiene las puertas abiertas a la inversión económica y al turismo sustentable, siempre que muestren un respeto absoluto por el patrimonio de la gente y se apeguen a la legalidad.

Aseguró, además, que Playa las Cocinas permanecerá como un símbolo de lucha y de conservación ambiental para garantizar un futuro digno y con recursos naturales para las próximas generaciones. Enhorabuena.

X: @JoseVictor_Rdz