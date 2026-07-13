La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) solicitó al Gobierno de México incluir la vacuna contra el dengue en el Programa de Vacunación Universal para reducir el riesgo de nuevas epidemias.

La organización entregó una propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que el país enfrenta condiciones que favorecen la expansión del virus y complican su control.

Especialistas advirtieron que cerca del 70 por ciento de México es zona endémica del mosquito transmisor, mientras los casos continúan incrementándose durante 2026.

Expertos alertan por expansión del dengue en México

La AMV explicó que el cambio climático y el crecimiento urbano han ampliado la presencia del mosquito hacia regiones donde anteriormente no lograba sobrevivir.

Además, alertó sobre la circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, condición que incrementa el riesgo de desarrollar cuadros graves tras infecciones previas.

Mosquito transmisor de zika y dengue (AFP)

La propuesta plantea iniciar la vacunación contra el dengue en municipios con mayor incidencia, priorizando inicialmente a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 11 años.

La organización señaló que eliminar criaderos e implementar insecticidas sigue siendo indispensable, aunque consideró que la inmunización permitiría reducir hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos asociados.

El especialista recordó que una vacuna contra el dengue obtuvo registro sanitario en México a finales de 2025 y podría estar disponible durante los próximos meses.

También afirmó que la estrategia generaría beneficios económicos al disminuir la presión sobre hospitales y reducir incapacidades laborales y ausencias escolares derivadas de la enfermedad.

Hasta la semana epidemiológica 22, México registró 24 mil 998 casos probables y 2 mil 421 casos confirmados de dengue, por lo que expertos insisten en acelerar nuevas medidas preventivas.

La vacuan contra el dengue se sumaría a otras estrategias de control para limitar la propagación del mosquito transmisor.