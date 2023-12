Hace una semana se registraron hechos violentos en varios puntos de Villahermosa, Tabasco , ahí nuevamente el crimen organizado realizó quemas de autos, bloqueos y sembró terror a la ciudadanía, ya que las detonaciones se escucharon por todos lados.

Esto se vive no solo en este estado, tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se vive en Chiapas y el resto del país, dónde la delincuencia organizada se está disputando el territorio, mientras que los gobiernos no hacen nada por frenar toda esta masacre, tenemos gobiernos que hacen pacto con el narco y no meten las manos para brindar a la ciudadanía la seguridad que necesitan.

En Tabasco, donde gobierna Morena y tierra del presidente, no han logrado disminuir la delincuencia, por el contrario las desapariciones siguen incrementando, todo esto también tiene que ver con la corrupción que se vive en las corporaciones de seguridad, dónde los jefes reciben dinero del narco mexicano, según medios locales.

Realmente vivimos momentos de abandono por parte de los gobiernos de Morena, nada es como AMLO lo ha mostrado en los medios de comunicación que tiene disponibles , la inseguridad sigue incrementando en varios estados de la república, prueba de ello es Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán, entre otros.

Los tiempos de la Cuarta Transformación han sido más negativos que positivos, las muertes, desapariciones forzadas, feminicidios han ido aumentando en el país, pero los gobiernos morenistas han hecho caso omiso ante los hechos.

En Chiapas ha sido la misma población quien ha enfrentado al narcotráfico para defender sus tierras y comunidades, tal y como lo hizo en Michoacán y Guerrero, ya que al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, poco le ha importado el bienestar de los municipios fronterizos, dónde comunidades se han quedado sin luz, agua e internet para ser obligados a formar parte del crimen organizado con presencia en esos municipios chiapanecos.

En los próximos comicios electorales en muchos municipios se verá afectado a Morena por la poca empatía que han tenido los gobernantes en turno, aunque sabemos que el partido oficial ganará más terreno en este 2024, ya que la población aún no termina por darse cuánta del mal camino en qué nos están dirigiendo, principalmente la población que menos tiene, ya que con los apoyos del gobierno federal, son condicionados para continuar recibiendo los apoyos.

Morena está gobernando peor que el PRI y el PAN, a los que tanto ha criticado este gobierno, la crisis continúa aumentando en todo el país., crisis en inseguridad, educación, empleos y economía. Nada es como lo quieren maquillar en esta administración, hay muchas irregularidades que no se pueden tapar con el dedo.

