En un pequeño pueblo de la sierra de Oaxaca , donde las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y lodo en invierno, la escuela rural era el corazón de la comunidad.

La maestra era Elena, una mujer que siempre creyó que la educación debía llegar a todos, sin excepciones. Pero había un alumno que asistía a clases y tenía otras necesidades. Se llamaba Daniel, tenía diez años y era ciego de nacimiento. Se pasaba las horas sentado en su pupitre, callado, con las manos reposando sobre sus rodillas, mientras sus compañeros leían o escribían.

A Elena se le partía el corazón.

La escuela contaba con lo mínimo indispensable y atender a un pequeño con discapacidad visual, parecía algo imposible.

Trataba siempre de explicarle todo de forma oral, leyendo ella misma los libros, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Daniel memorizaba mucho, pero no comprendía la estructura de las palabras, ni podía leer por sí mismo, ni descubrir el mundo más allá de lo que alguien le contara. Cuando sus compañeros aprendían a escribir o resolvían ejercicios, él solo escuchaba, sin poder participar de verdad. Un día, lo escuchó decirle a su abuela, a la salida:

—“Abuela, yo no aprendo como los otros. Yo no puedo leer”. Esas palabras se clavaron en el corazón de la maestra como una aguja, y le hicieron entender que, sin las herramientas adecuadas, la escuela se había convertido para él en un lugar incómodo.

Fue entonces cuando decidió viajar por su cuenta hasta la ciudad más cercana para buscar ayuda. En su comunidad nadie pudo apoyarla, pero encontró en la capital del estado un lugar donde podía aprender el sistema Braille: ese código de puntos en relieve, inventado en 1825 por Louis Braille que permite a las personas invidentes leer y escribir usando solo la punta de los dedos. Le explicaron que no era solo un alfabeto distinto, sino la llave que abría las puertas del conocimiento, la autonomía y la dignidad a las personas.

Regresó a su pueblo feliz aunque sabía que él reto no era menor: nadie en la zona sabía usar ese sistema, los materiales eran escasos y no tenía experiencia enseñándolo.

En México, el sistema Braille sigue teniendo poco alcance en el sistema educativo.

Según datos de la SEP, actualmente existen alrededor de 1,200 espacios educativos en todo el país donde se enseña, se usa o se apoya el aprendizaje en Braille, distribuidos en todas las entidades federativas, aunque con mucha desigualdad regional.

En ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, hay mayor cantidad de escuelas y mejor capacitación. En cambio, en zonas rurales o comunidades indígenas hay muy pocas, y a veces un solo centro atiende a alumnos de varios municipios, obligando a muchas familias a trasladarse largas distancias o renunciar a la educación especializada.

Algo más: aunque el número de escuelas que dicen que enseñan Braille ha aumentado, muchas solo lo hacen de forma parcial o incompleta. El verdadero problema no es solo cuántas son, sino cuántas cuentan con docentes capacitados, materiales adecuados y libros impresos en este sistema. Actualmente, menos de la mitad de estos espacios tienen todo lo necesario para una enseñanza de calidad. Muchos maestros aprenden a usarlo por su cuenta o con cursos breves, y la producción de libros sigue siendo insuficiente para la demanda: cada año se imprimen alrededor de 3 a 5 mil títulos, demasiado poco para lo que se requiere en un país donde se lucha por la inclusión.

Urge que en México existan más maestras como Elena, con esa entrega, con esa empatía, con esa vocación de servicio.

Enseñar Braille no es un lujo, es un derecho. Quienes lo aprenden logran autonomía: pueden leer, escribir, estudiar cualquier carrera, trabajar y participar plenamente en la sociedad.

Ojalá este tema forme parte de la agenda de las autoridades educativas para que en México nadie se quede sin la oportunidad de leer con sus dedos y escribir su propio futuro.