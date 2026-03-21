En El Salado , a las afueras de Culiacán, el Estado mexicano volvió a hacer lo que sabe hacer: entrar con fuerza, pero también volvió a evidenciar lo que no ha logrado resolver: convertir esa fuerza en autoridad real.

Un operativo de alta intensidad, un enfrentamiento armado, once presuntos sicarios abatidos. La imagen, en apariencia, es la de un Estado que actúa. Pero la realidad es más incómoda. Porque en medio de ese escenario, de acuerdo con versiones difundidas ampliamente, habría sido detenida una persona identificada como presunta hija de Ismael “El Mayo” Zambada, vinculada además a funciones financieras dentro de la estructura criminal y posteriormente, liberada bajo el argumento de la ausencia de mandamiento judicial.

Ahí es donde la narrativa se rompe porque el problema no es jurídico en su forma, sino político en su fondo. El Estado mexicano parece atrapado en una contradicción estructural: puede desplegar capacidad letal, pero no logra sostener consecuencias legales. Puede matar, pero no puede procesar. Puede irrumpir, pero no puede imponer.

Y eso no es menor; primero, porque abre una pregunta elemental: ¿cómo es posible que un perfil de alto valor, asociado de manera reiterada en distintas investigaciones a una de las organizaciones criminales más poderosas del continente, no cuente con un instrumento judicial activo que permita su detención? Si no existe, es omisión; si existe y no se ejecuta, es incapacidad. En ambos casos, es Estado débil.

Segundo, porque el contexto importa. No estamos hablando de una detención aislada en condiciones ambiguas. Estamos hablando de un entorno de combate, de un grupo armado en posesión de armas de uso exclusivo del ejército, de un enfrentamiento que deja múltiples muertos. Pretender que la coexistencia en ese entorno no genera, cuando menos, un umbral mínimo de responsabilidad o sospecha suficiente para presentar a una persona ante la autoridad judicial, es llevar el formalismo legal al absurdo operativo.

El mensaje que se envía es devastador: la proximidad al poder criminal no tiene costo inmediato, incluso en escenarios de violencia extrema.

Pero el problema no termina en México porque este tipo de episodios son leídos, procesados y utilizados fuera del país. Específicamente en Estados Unidos , donde la discusión sobre los cárteles ha escalado a niveles estratégicos y casos como este alimentan una narrativa peligrosa: la de un Estado mexicano incapaz (o renuente) a actuar con eficacia contra estructuras criminales de alto nivel. Para figuras como Donald Trump y su entorno, esto no es un incidente aislado, sino evidencia acumulativa.

Y en política, la evidencia acumulativa se convierte en justificación.

Justificación para presionar, para condicionar, para redefinir la relación bilateral bajo términos de seguridad más duros. Justificación, incluso, para avanzar narrativas que plantean acciones unilaterales bajo el argumento de que el socio no puede, o no quiere, cumplir su parte.

Ese es el verdadero riesgo. No el operativo en sí mismo, sino su lectura estratégica. Porque cada evento que combina violencia táctica con debilidad judicial erosiona la posición de México como actor soberano capaz de controlar su territorio. Y cuando esa percepción se consolida, las decisiones dejan de tomarse en función del respeto, para tomarse en función de la oportunidad.

El Salado no es el problema. Es el síntoma. Un síntoma de un Estado que aún no logra cerrar la brecha entre su capacidad de fuerza y su capacidad de imponer orden. Un Estado que combate, pero no domina. Que actúa, pero no resuelve. Y en esa brecha, cada vez más evidente, es donde otros actores comienzan a calcular.

México debe superarse a sí mismo, debe usar la fuerza para brindar seguridades a sus ciudadanos y a sus vecinos para, sólo así, cambiar la percepción que otros y muchos de nosotros tenemos de nuestra nación.