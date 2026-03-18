La llamada iniciativa del “ Escudo de las Américas ” no puede ni debe interpretarse como un esfuerzo aislado de cooperación regional contra el narcotráfico, ni como una reacción coyuntural frente a la violencia criminal en el hemisferio. En su fondo más profundo, constituye la expresión operativa de una lógica estratégica mucho más amplia: el intento deliberado de Estados Unidos por reposicionarse como el eje exclusivo de seguridad del mundo occidental, comenzando, como no podría ser de otra forma, por la consolidación absoluta de su espacio hemisférico inmediato.

La premisa es estructural y, por ello, debe ser reiterada con claridad: ninguna potencia puede aspirar al control global si no ejerce primero control efectivo sobre su entorno regional. Bajo esta lógica, la reclasificación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no es un ajuste técnico ni jurídico, sino un cambio de paradigma que habilita un nuevo tipo de acción. No se trata ya de combate al crimen, ni de cooperación policial, ni de fortalecimiento institucional en términos tradicionales; se trata de la apertura de un teatro de guerra irregular en el hemisferio, donde los actores no estatales son concebidos como amenazas estratégicas y, por tanto, susceptibles de ser neutralizadas mediante instrumentos propios de la seguridad nacional.

Este punto es central y debe insistirse en él porque articula todo el andamiaje: la redefinición conceptual del problema es, en sí misma, la estrategia. Al elevar a los cárteles al rango de amenaza terrorista, Estados Unidos no solo legitima la intervención, sino que reconfigura el marco político en el cual dicha intervención deja de ser excepcional y se convierte en una posibilidad permanente. La guerra contra los cárteles, en este sentido, no es el fin último, sino el instrumento mediante el cual se reconstruye el orden hemisférico bajo una lógica de subordinación funcional a Washington.

Dentro de este esquema, México deja de ser un socio más y se convierte en el centro gravitacional del problema. No únicamente por la escala y sofisticación de sus organizaciones criminales, sino por su posición geográfica, su integración económica y la evidente fragilidad de ciertas capacidades institucionales frente a fenómenos de violencia de alta intensidad. Esto implica, de manera directa, que el territorio mexicano se configura como el principal teatro potencial de operaciones, ya sea a través de mecanismos de cooperación intensificada o, en escenarios más disruptivos, mediante acciones selectivas de carácter extraterritorial. En consecuencia, la soberanía deja de operar como una barrera absoluta y comienza a ser tratada como una variable sujeta a negociación, presión o reinterpretación en función de la seguridad hemisférica.

Sin embargo, limitar esta lectura al ámbito de la seguridad sería incompleto. El segundo eje de esta estrategia es, sin lugar a dudas, el control energético. Las acciones sobre Venezuela, lejos de responder exclusivamente a una lógica, ideología o política interna, deben entenderse como parte de un esfuerzo por reconfigurar los flujos globales de petróleo y, en particular, por debilitar la relación estructural entre Caracas y Beijing. Controlar el petróleo no es simplemente controlar un recurso; es condicionar la capacidad de decisión de terceros, es influir en sus cadenas de suministro, es alterar sus márgenes de maniobra estratégica. Y en este sentido, la presión sobre Venezuela y la contención simultánea de Irán operan como piezas de un mismo tablero cuyo destinatario final es China.

Este punto, nuevamente, debe reiterarse porque define la dimensión global del planteamiento: el teatro hemisférico no es local, es una palanca geopolítica para incidir en el equilibrio global de poder. Si Estados Unidos logra limitar el acceso energético de China, ya sea mediante control directo o indirecto de proveedores clave, entonces adquiere una ventaja estructural sobre su principal competidor estratégico sin necesidad de confrontación directa.

En este contexto, las acciones en América Latina adquieren una doble función: por un lado, consolidan el orden interno del hemisferio; por otro, envían un mensaje inequívoco de exclusión geopolítica. China puede competir en múltiples regiones del mundo, pero no en el espacio hemisférico occidental, que es definido implícitamente como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Se trata, en términos prácticos, de una actualización de la vieja Doctrina Monroe, adaptada a un entorno multipolar, donde la prioridad ya no es la expansión indiscriminada, sino la consolidación de un núcleo de poder regional altamente controlado.

Este repliegue estratégico tiene una consecuencia directa en el ámbito europeo. Si Estados Unidos logra asegurar el control del hemisferio, su dependencia operativa de la OTAN disminuye y su enfoque puede reorientarse hacia una lógica de concentración de poder. Europa deja de ser el centro de gravedad de la estrategia estadounidense, y Rusia, en ese escenario, pasa a ser contenida principalmente por los propios europeos. No se trata de un abandono total, sino de una reconfiguración de prioridades donde el esfuerzo principal se traslada al continente americano y a la competencia indirecta con China.

Dentro de esta arquitectura, Cuba adquiere un valor que trasciende lo simbólico. Su permanencia como nodo político e ideológico contrario al orden hemisférico estadounidense la convierte en una pieza incómoda dentro del sistema. Por ello, cualquier narrativa orientada a su “liberación” debe entenderse como parte de un proceso más amplio de cierre del espacio hemisférico, donde no solo se busca eliminar amenazas materiales, sino también referentes políticos que cuestionen la legitimidad del nuevo orden.

La secuencia es, en este sentido, coherente: se presiona Venezuela para reconfigurar el flujo energético, se limita la penetración china en la región, se desarticulan los cárteles como estructuras de poder no estatal y se neutralizan los enclaves políticos adversos. Solo entonces el hemisferio puede operar como un sistema relativamente cerrado, funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos.

La figura de Trump, en este marco, no puede reducirse a la caricatura de la impulsividad o el oportunismo. Lo que emerge es un planteamiento consistente, aunque disruptivo, de reposicionamiento estratégico. Menos dispersión global, mayor control regional, uso instrumental de la seguridad y la energía como herramientas de poder, y una competencia indirecta pero efectiva con China. En este esquema, los cárteles dejan de ser un problema criminal y se convierten en el último obstáculo estructural para la consolidación de un orden hemisférico plenamente alineado.

Por ello, el punto final debe enunciarse con toda claridad: si Estados Unidos logra imponer orden en el continente, reduce significativamente la necesidad de compartir el poder global. Y si, además, controla los flujos energéticos que alimentan a su principal competidor, entonces no estamos ante una política de seguridad en sentido estricto, sino ante un proyecto de predominio estratégico que aspira, nuevamente, a operar con márgenes de autonomía cercanos al monopolio.