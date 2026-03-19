Las democracias no se derrumban de un día para otro. Primero dudan, titubean, calculan, se fragmentan, se moderan hasta volverse irrelevantes. Pierden credibilidad, pierden narrativa, pierden liderazgo. Y entonces ocurre lo inevitable.

El espacio que dejan alguien lo llena. No siempre quien debería, sino quien puede.

Hoy ese fenómeno se observa con claridad incómoda. El mundo está entrando en una fase que muchos prefieren no nombrar, pero que resulta cada vez más evidente: el regreso de los hombres fuertes. No como excepción, sino como tendencia.

En Estados Unidos, el sistema político luce agotado. La oposición duda. Los liderazgos tradicionales miden cada palabra. Mientras tanto, el ruido crece. Y en ese ruido aparecen dos fuerzas simultáneas.

Por un lado, un coro cultural cada vez más amplio que cuestiona, denuncia y confronta: artistas, figuras públicas, voces con legitimidad social que empiezan a ocupar el espacio que la política dejó vacante.

Por otro lado, y ahí está el riesgo, el terreno también queda abierto para algo distinto: los outsiders, los disruptores, los que no piden permiso.

Donald Trump es el ejemplo más ruidoso. Un liderazgo debilitado, sí; cuestionado, también, pero aún peligroso. Porque no necesita coherencia para operar. Le basta con capitalizar el enojo, amplificar el conflicto y presentarse como única respuesta frente a un sistema que muchos perciben agotado.

La historia reciente ya dio una advertencia clara. El hartazgo con las élites no produjo una renovación institucional. Produjo a Trump.

Y ese patrón no es exclusivo de Estados Unidos. Se repite.

En Europa, el desgaste de los partidos tradicionales abre espacio a fuerzas como Vox. En América Latina, el cansancio social impulsa figuras que convierten el enojo en plataforma política. En otras regiones, el poder se concentra en liderazgos que ya no simulan equilibrio.

Del otro lado del tablero, la lógica es distinta.

Vladimir Putin no compite, controla. No necesita convencer, administra poder.

Xi Jinping no improvisa, estructura. Construye un modelo de control político, económico y tecnológico que no depende del humor electoral ni del ciclo mediático.

Kim Jong-un ni siquiera juega ese juego: impone, sin matices, sin contrapesos, sin simulaciones.

Tres modelos distintos con un mismo rasgo: certeza en el ejercicio del poder.

Y aquí aparece una precisión necesaria, y profundamente incómoda. No es que del lado democrático liberal no existan liderazgos. Sí los hay: gobernadores con capacidad real de gestión, figuras con legitimidad social acumulada, políticos con experiencia, estructura y respaldo institucional.

En Estados Unidos, nombres como Gavin Newsom, Gretchen Whitmer o Josh Shapiro representan una generación con capacidad de gobierno efectiva. Figuras como Barack Obama o incluso Michelle Obama mantienen una influencia moral y simbólica enorme. Voces como Bernie Sanders siguen conectando con sectores amplios de la sociedad.

En Europa, líderes como Emmanuel Macron, Olaf Scholz o Pedro Sánchez sostienen, con costos políticos evidentes, la defensa del modelo democrático liberal frente a presiones internas y externas.

No hay vacío absoluto, pero hay algo más delicado.

Ninguno de ellos opera como hombre fuerte. No simplifican el mundo en blanco y negro, no prometen soluciones inmediatas a problemas estructurales, no convierten la política en espectáculo permanente, no concentran poder sin contrapesos.

Operan con matices, con límites, con procesos. Y eso, que es precisamente la esencia de la democracia, en momentos de ansiedad social se percibe como debilidad.

Ahí está la paradoja. La democracia funciona mejor cuando es compleja, pero se comunica peor cuando el entorno exige claridad brutal.

El autoritarismo, en cambio, ofrece algo más simple: orden, dirección, velocidad, aunque sea a costa de libertades.

Y ahí aparece el contraste incómodo. Mientras los autoritarismos proyectan control, continuidad y decisión, muchas democracias proyectan duda, división, desgaste.

Ese desequilibrio no es menor, es estructural. Porque en política, la percepción de control pesa tanto como el control mismo. Y hoy, en buena parte del mundo, la percepción empieza a inclinarse.

Cuando la democracia duda, el autoritarismo avanza. No necesita ganar elecciones. Le basta con demostrar que puede decidir más rápido, actuar sin fricciones y sostener una narrativa de orden frente al caos.

Ese es el punto crítico. Cuando la democracia entra en fase de indecisión, el autoritarism o entra en fase de avance. No necesita mayoría, no necesita consenso, solo necesita oportunidad.

Hoy el mundo vive exactamente ese momento: un sistema internacional en tensión, democracias fatigadas, sociedades irritadas y liderazgos tradicionales que no terminan de responder.

En ese contexto, la pregunta no es si surgirán nuevos liderazgos. Es inevitable que surjan. La pregunta es otra: de dónde vendrán.

De la cultura como una forma de renovación cívica, del activismo social o del dinero, el espectáculo y la disrupción sin límites.

Porque el vacío político no se queda vacío. Se llena, siempre.

Y cuando se llena en el peor momento, no produce equilibrio. Produce extremos.

La ciudadanía deja de creer, deja de esperar, deja de confiar y empieza a mirar hacia otro lado.

A veces hacia outsiders. A veces hacia figuras disruptivas. Y otras veces, cada vez más, hacia liderazgos que prometen algo simple: orden.

El problema es que el orden sin límites tiene un costo. Siempre lo ha tenido.

La historia es clara. Los momentos en que las democracias se debilitan no producen vacíos neutrales, producen sustituciones.

Primero se vacía el centro. Después aparecen los extremos. Y cuando los extremos ocupan el espacio, el debate deja de ser político. Se vuelve de poder.

Hoy el mundo no está necesariamente al borde de una ruptura inmediata, pero sí está entrando en una etapa donde el equilibrio cambia de manos.

Las democracias aún tienen fuerza: instituciones, legitimidad, historia. Pero enfrentan algo que no siempre saben gestionar: el desgaste, la lentitud, la incapacidad de responder con claridad en momentos críticos.

Mientras tanto, del otro lado, no hay duda. Hay decisión, hay estructura, hay control.

Y en ese contraste se está definiendo algo más profundo que una coyuntura. Se está definiendo el tipo de poder que dominará los próximos años.

Porque cuando la democracia vacila, el autoritarismo no pregunta.

Avanza.

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