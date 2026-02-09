La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy autoritario” el retiro de un Concejal de Morena por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

“Muy autoritario ¿no? Un concejal tiene todo el derecho de poner una mesa para atender a la gente si es electo, elegido por la gente. Entonces ¡qué vulva a poner la mesa para atender a la gente!”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El retiro del concejal Emilio Villar González ocurrió en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la presidenta llamó a reinstalar la mesa de atención ciudadana.

Durante la mañanera del 9 de febrero de 2026, se expuso que Alessandra Rojo de la Vega retiró a Emilio Villar González, un Concejal de Morena que instaló una mesa para ofrecer atención ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc.

El retiro de la mesa ciudadana, adjudicado a la alcaldesa del PRI-PAN-PRD fue considerado por la presidenta de México como un acto “muy autoritario”.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este acto “de censura” que la alcaldesa de Cuauhtémoc estaría ejerciendo sobre el Concejal.

Ante ello, la presidenta de México explicó que a su punto de vista las acciones de la alcaldesa son un acto “muy autoritario” señalando que además se trata de un Concejal instruido para escuchar a los ciudadanos.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum llamó a que el Concejal insistiera en colocar su mesa y sillas para atender a los capitalinos, explicando que es su deber y no se lo pueden prohibir.

Aunque el reportero insistió en la posibilidad de que Alessandra Rojo de la Vega lo vuelva a quitar, la presidenta hizo hincapié en que el Concejal de Morena debe oponerse accionando nuevamente.

“Nadie puede impedir que una persona atienda a la gente. Qué vuelva a poner la mesa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Morena acusa a Alessandra Rojo de la Vega de bloquear a concejal de Cuauhtémoc

Ante las acciones de Alessandra Rojo de la Vega que ya fueron criticadas por la presidenta de México, Morena en el Congreso de la CDMX exhibió que la alcaldesa está bloqueando a su concejal.

Tras evidenciar el retiro de la mesa de Emilio Villar, Concejal de Morena en Cuauhtémoc, el grupo parlamentario en la CDMX, acusó que Rojo de la Vega lo está bloqueando, censurando así los 145 mil votos de los mexicanos que lo colocaron en ese puesto.

Morena pide a Alessandra Rojo de la Vega la incorporación de su concejal en Cuauhtémoc. (@GPMorenaCdMex)

