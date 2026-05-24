Quizá el dato más peligroso de esta época no sea la guerra. Ni Trump. Ni China. Ni Rusia. Ni Irán. Ni siquiera el riesgo nuclear. Lo verdaderamente inquietante es algo mucho más profundo y silencioso: el mundo empieza lentamente a acostumbrarse al deterioro como si fuera parte natural del paisaje. Y cuando las civilizaciones comienzan a normalizar el caos… normalmente ya entraron en etapas históricas muy peligrosas.

Porque hace apenas algunos años, buena parte de lo que hoy ocurre simultáneamente habría parecido escenario de precolapso global: guerra abierta en Europa, amenazas nucleares permanentes, ataques a instalaciones estratégicas en Medio Oriente, tensión creciente entre China y Taiwán, espionaje global, polarización extrema, gobiernos fracturados, inteligencia artificial avanzando más rápido que cualquier regulación, crisis migratorias masivas, deuda monstruosa, desconfianza absoluta en instituciones y sociedades emocionalmente agotadas. Hoy todo eso ya parece rutina. Y ahí está precisamente el dato brutal: la humanidad empieza lentamente a acostumbrarse a vivir sin orden.

Irán permanece congelado en una especie de limbo peligrosísimo donde nadie quiere dar el primer paso definitivo, pero tampoco nadie parece capaz de resolver realmente el conflicto. Israel y Palestina continúan atrapados en hostilidades permanentes que ya dejaron incluso de generar el mismo impacto emocional global. Ucrania sigue convertida en guerra de desgaste. China observa y acumula paciencia estratégica mientras Occidente se consume entre ansiedad y polarización. BRICS avanza lentamente buscando reconfigurar parte del equilibrio financiero y político global. Y Estados Unidos parece cada vez más atrapado entre desgaste interno y necesidad compulsiva de demostrar fuerza hacia afuera, mientras el resto del planeta simplemente intenta sobrevivir administrando incertidumbre.

Porque el viejo orden mundial dejó de existir, pero el nuevo todavía no termina de aparecer.

Y esa suele ser la etapa más peligrosa de la historia.

Las potencias ya no operan realmente bajo confianza. Operan bajo sospecha. Se necesitan económicamente, pero se preparan simultáneamente para confrontarse. Firman acuerdos mientras desarrollan sanciones, controles tecnológicos, espionaje y estrategias militares preventivas. La diplomacia global empieza a parecerse menos a cooperación y más a una convivencia forzada entre actores que se perciben mutuamente como amenazas inevitables.

Y quizá ahí radica una de las transformaciones psicológicas más delicadas de esta época: el miedo dejó de ser excepción. Empieza a convertirse en sistema operativo global. Miedo económico. Miedo tecnológico. Miedo energético. Miedo migratorio. Miedo climático. Miedo nuclear. Miedo a China. Miedo a Rusia. Miedo al colapso interno. Miedo al futuro mismo.

Y cuando sociedades completas viven demasiado tiempo bajo ansiedad permanente terminan cambiando lentamente su forma de pensar, votar, reaccionar y hasta sentir. Ahí resurgen los extremismos. Ahí crecen liderazgos mesiánicos. Ahí las democracias comienzan lentamente a endurecerse. Ahí la vigilancia deja de parecer excesiva y empieza a percibirse como necesaria. Ahí la gente deja de buscar libertad plena y empieza simplemente a buscar alivio.

Ese quizá sea uno de los datos más perturbadores de esta nueva era: las sociedades agotadas terminan aceptando cosas que hace apenas unos años habrían considerado intolerables.

Y mientras tanto, los grandes árbitros internacionales parecen cada vez más debilitados. La ONU luce irrelevante frente a los grandes conflictos. Europa aparece fragmentada y envejecida. Estados Unidos transmite ansiedad más que liderazgo sereno. China proyecta estabilidad, pero desde un modelo profundamente vigilante y autoritario. Rusia aprovecha fracturas. BRICS espera. Y todos administran crisis sin resolver realmente ninguna.

Porque el mundo ya no parece dirigirse hacia estabilidad.

Parece dirigirse hacia administración permanente del desorden.

Y ahí aparece otro fenómeno peligrosísimo: la saturación emocional global. La gente ya no alcanza siquiera a procesar la magnitud de los conflictos. Las guerras duran tanto que se normalizan. Las amenazas se repiten tanto que pierden impacto emocional. Los escándalos políticos sobreviven horas. Las crisis se enciman unas sobre otras. Todo ocurre simultáneamente. Todo parece urgente. Y al mismo tiempo nada termina realmente resolviéndose.

El planeta entero empieza a parecer una sala de control llena de alarmas encendidas donde nadie sabe exactamente cuál incendio apagar primero.

Y quizá lo más perturbador sea que incluso los mercados financieros ya aprendieron a convivir con el caos. Hay guerras abiertas, amenazas nucleares, crisis energéticas, fracturas geopolíticas y deterioro democrático… mientras las bolsas suben, los algoritmos siguen operando y millones continúan deslizando el dedo en redes sociales como si el planeta no estuviera entrando lentamente en una etapa de agotamiento estructural. La humanidad comienza peligrosamente a comportarse como un pasajero que sigue acomodándose la corbata mientras el avión entra en turbulencia severa.

Y eso termina generando otra consecuencia brutal: fatiga civilizatoria.

Sociedades cansadas.

Gobiernos reactivos.

Liderazgos impulsivos.

Instituciones desgastadas.

Ciudadanos desconfiando de todo.

Y una humanidad que comienza lentamente a vivir más pendiente de sobrevivir emocionalmente el presente que de construir racionalmente el futuro.

Ahí es donde China vuelve a mostrar una diferencia estratégica importante respecto a Occidente. Pekín entendió antes que muchos que en un mundo agotado quien proyecta paciencia y estabilidad empieza automáticamente a ganar influencia. Mientras Washington multiplica tensiones simultáneas, China espera. Calcula. Avanza lentamente. Evita desgaste emocional excesivo. Y deja que buena parte de Occidente se consuma sola entre polarización, elecciones permanentes y confrontación constante.

China juega a largo plazo.

Occidente sobrevive crisis tras crisis.

Y el problema es que las sociedades que sobreviven demasiado tiempo bajo ansiedad permanente terminan perdiendo algo fundamental: claridad histórica. Empiezan a reaccionar emocionalmente a todo. Pierden capacidad de pensar estratégicamente. Confunden ruido con liderazgo. Estridencia con autoridad. Miedo con respeto.

Y ahí es donde las civilizaciones comienzan lentamente a deteriorarse desde dentro.

Porque las grandes sociedades rara vez colapsan únicamente por derrotas externas. Primero se desgastan emocionalmente. Primero pierden cohesión. Después serenidad. Después confianza. Y finalmente la capacidad de imaginar un futuro compartido.

Ese quizá sea el verdadero riesgo del mundo actual.

No solamente la guerra.

No solamente China.

No solamente Trump.

No solamente Rusia.

Sino la lenta normalización de un planeta donde el desorden dejó de percibirse como emergencia para empezar a percibirse simplemente como normalidad histórica.

Y las civilizaciones suelen entrar en sus etapas más oscuras exactamente cuando dejan de alarmarse frente al deterioro. Cuando se acostumbran. Cuando aprenden a vivir entre miedo, tensión y desgaste como si fuera inevitable. Porque ahí el problema ya no es solamente político.

Empieza a ser civilizatorio.

Y la historia demuestra algo brutal: las sociedades rara vez mueren únicamente cuando pierden poder. Muchas veces empiezan realmente a morir cuando pierden la capacidad de distinguir entre estabilidad y simple costumbre al caos.

Porque el colapso más peligroso no siempre llega entre explosiones.

A veces llega disfrazado de normalidad.

De rutina.

De adaptación.

De resignación colectiva.

Y quizá ahí reside la advertencia más inquietante de esta época: el mundo podría no estar caminando hacia una gran catástrofe inmediata. Podría estar entrando en algo todavía más peligroso: una lenta y sofisticada costumbre global al deterioro.

Y las civilizaciones que se acostumbran demasiado tiempo al caos terminan un día descubriendo —demasiado tarde— que ya no sabían vivir de otra manera.

@salvadorcosio1

opiniónsalcosga23@gmail.com