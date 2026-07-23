La corrupción no siempre comienza con un sobre lleno de dinero, una cuenta secreta o un contrato amañado. Muchas veces empieza antes: cuando quien ejerce el poder deja de reconocer límites, confunde lo público con lo propio y se convence de que su popularidad, su ideología o la causa que dice representar le conceden permiso para hacer aquello que condenaría en sus adversarios.

El poder corrupto no pierde la vergüenza de un día para otro. Primero comete una irregularidad y la presenta como excepción; después minimiza el abuso, desacredita a quien lo denuncia y protege a los responsables. Más tarde, convierte la investigación en una supuesta persecución política y moviliza a sus seguidores para impedir cualquier rendición de cuentas. Finalmente, ya no se preocupa por ocultar la indecencia: la exhibe como prueba de autoridad.

Ese es el momento más peligroso. La corrupción deja de ser una conducta vergonzante y se transforma en una forma de gobernar.

Durante mucho tiempo, el escándalo público podía obligar a un funcionario a ofrecer explicaciones, separarse del cargo o, cuando menos, aparentar respeto por las instituciones. Hoy observamos gobernantes que responden a las evidencias con cinismo, insultos, amenazas y propaganda. No niegan necesariamente lo sucedido: pretenden convencer a la sociedad de que no importa, de que todos hacen lo mismo o de que cualquier abuso resulta justificable porque ellos representan al pueblo, a la patria, a la revolución, a la libertad o a algún proyecto supuestamente superior.

Donald Trump constituye uno de los ejemplos más visibles de ese cinismo contemporáneo. Ha hecho de la transgresión una técnica política y de la ausencia de pudor una marca personal. Mezcla constantemente la presidencia con sus negocios, su plataforma mediática, sus intereses familiares y su promoción individual; desacredita a jueces, fiscales, periodistas y adversarios; utiliza el insulto como método de gobierno y presenta cualquier cuestionamiento ético como conspiración de sus enemigos.

Incluso iniciativas recientes relacionadas con su empresa de medios han provocado cuestionamientos porque podrían permitir que determinados inversionistas paguen por recibir anticipadamente mensajes capaces de influir en los mercados, una posibilidad que vuelve a borrar la frontera entre el poder presidencial y el beneficio privado. El problema no se limita a determinar si cada operación viola una norma penal. La pregunta de fondo es si resulta éticamente aceptable que la influencia de un presidente pueda convertirse en un producto comercial del que se beneficie su propia estructura empresarial.

Trump parece haber comprendido que el escándalo puede neutralizarse mediante la saturación: producir tantos conflictos, excesos y provocaciones que la sociedad pierda la capacidad de reaccionar ante cada uno. El abuso deja de sorprender porque inmediatamente es sustituido por otro. La indignación se fatiga, la verdad compite contra una maquinaria de propaganda y el poder termina actuando como si la ausencia de una consecuencia inmediata equivaliera a inocencia.

No todo comportamiento indigno alcanza necesariamente la categoría de delito. Pero el hecho de que todavía no exista una sentencia no convierte una conducta en honorable. La ley establece el límite mínimo de lo permitido; la ética pública exige mucho más.

La corrupción también consiste en utilizar el cargo para favorecer intereses particulares, colocar familiares o incondicionales, proteger aliados, manipular instituciones, ocultar información, presionar a órganos autónomos, perseguir adversarios, mentir deliberadamente y aprovechar recursos públicos para construir una narrativa personal. Puede existir corrupción política aun cuando no aparezca de inmediato una transferencia bancaria que permita acreditar jurídicamente el robo.

El caso venezolano resulta especialmente ilustrativo. Nicolás Maduro gobernó durante años mediante represión, opacidad, control institucional y persecución de la disidencia. Su salida del poder no desmontó automáticamente el aparato que sostuvo ese modelo. Bajo la conducción interina de Delcy Rodríguez, organismos internacionales han advertido que las estructuras represivas permanecen esencialmente intactas, que continúan las detenciones por razones políticas y que funcionarios vinculados con abusos anteriores conservan posiciones relevantes.

Cambiar el rostro visible sin modificar las instituciones no constituye una transición verdadera. La corrupción del poder no desaparece porque quien ocupaba la cúspide sea sustituido mientras permanecen los jueces sometidos, los cuerpos de seguridad utilizados políticamente, la opacidad administrativa y el miedo como instrumento de control.

El poder corrupto suele practicar una forma particularmente perversa de pragmatismo: ofrece concesiones parciales, libera selectivamente a algunos presos, modifica ciertas reglas económicas o adopta gestos de apertura para obtener reconocimiento internacional, sin renunciar al aparato que garantiza su permanencia. La simulación sustituye a la transformación.

Irán muestra otra expresión de la misma degradación. Más allá de las guerras, las tensiones nucleares y la confrontación con Occidente, existe una sociedad sometida internamente a detenciones arbitrarias, censura, desapariciones, ejecuciones y represión de las protestas. Durante 2026, organizaciones de derechos humanos documentaron campañas masivas de arrestos, tortura y desaparición forzada, mientras el régimen utilizaba el conflicto exterior para endurecer todavía más el control interno.

Esa es otra práctica frecuente del poder sin vergüenza: utilizar al enemigo externo para justificar la opresión doméstica. Se acusa de traición a quien protesta, se presenta toda crítica como colaboración con potencias extranjeras y se exige unidad nacional no para defender a la sociedad, sino para proteger a la élite gobernante.

Corea del Norte representa el extremo de esa lógica: una dinastía política que convirtió al Estado en patrimonio familiar, sometió a la población al aislamiento y construyó un culto personal sostenido por la fuerza. Allí la corrupción no aparece únicamente como enriquecimiento clandestino, sino como apropiación absoluta de la nación por una familia que se presenta como encarnación del pueblo.

Cuba conserva también un sistema en el que la falta de pluralismo, la opacidad estatal y la persecución de la disidencia se justifican constantemente mediante una revolución ocurrida hace más de seis décadas. El poder puede presentarse como austero o ideológico y, sin embargo, ser profundamente corrupto cuando niega libertades, impide la vigilancia ciudadana, administra privilegios sin transparencia y se considera propietario perpetuo del destino nacional.

Vladimir Putin ha llevado esa concepción patrimonialista a otra escala. En Rusia, el poder político, los aparatos de seguridad, las grandes fortunas y los intereses estratégicos se confunden en una estructura donde la lealtad garantiza protección y la discrepancia puede producir persecución, cárcel, exilio o muerte. La corrupción se convierte así en mecanismo de disciplina: quienes forman parte del sistema pueden enriquecerse mientras obedezcan; quienes desafían al líder pierden la protección de ese mismo entramado.

No todos los casos son equivalentes ni deben colocarse en el mismo nivel. Una democracia con instituciones deterioradas no es idéntica a una dictadura cerrada. Pero existen síntomas comunes que conviene reconocer: concentración del poder, hostilidad contra la prensa, debilitamiento judicial, protección de allegados, desprecio por la transparencia y utilización selectiva de la justicia.

Javier Milei llegó a la presidencia argentina presentándose como adversario frontal de la “casta” y de la corrupción tradicional. Sin embargo, su administración ha enfrentado acusaciones que han erosionado parte de esa narrativa. En junio de 2026 renunció su jefe de Gabinete en medio de investigaciones relacionadas con sus gastos, y las denuncias de corrupción ya habían afectado la aprobación del gobierno. Estos señalamientos deben investigarse y no pueden tratarse como condenas anticipadas, pero muestran una verdad elemental: quien construye su legitimidad denunciando la podredumbre de otros adquiere una obligación todavía mayor de explicar con transparencia cualquier sospecha dentro de su propio círculo.

La lucha contra la corrupción pierde toda credibilidad cuando solamente se dirige contra los adversarios. No existe integridad selectiva. Quien exige investigaciones para el enemigo debe aceptar exactamente el mismo escrutinio sobre sus colaboradores, familiares, financistas y decisiones.

En Perú, la sucesión de presidentes investigados, destituidos, encarcelados o enfrentados con el Congreso ha convertido la crisis política en una condición casi permanente. El país obtuvo apenas 30 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 y quedó en el lugar 130 de 182 naciones. Esa realidad demuestra que la corrupción no siempre produce una dictadura personal; también puede destruir progresivamente la confianza, fragmentar las instituciones y volver prácticamente imposible la gobernabilidad.

En distintas etapas, Bolivia y Ecuador también han padecido acusaciones de uso faccioso de las instituciones, judicialización de la política, opacidad y confrontaciones donde cada gobierno promete castigar la corrupción anterior mientras se resiste a ser vigilado con la misma severidad. La corrupción latinoamericana suele cambiar de partido, de discurso y de bandera, pero conserva una práctica esencial: proteger a los propios y castigar a los ajenos.

África ofrece ejemplos especialmente dolorosos de gobernantes que han confundido estabilidad con permanencia personal. Denis Sassou Nguesso fue reelegido en la República del Congo en 2026 con casi 95% de los votos, después de acumular alrededor de cuatro décadas en el poder, en una elección cuestionada por restricciones a la oposición, falta de transparencia y detenciones de críticos.

En Uganda, Yoweri Museveni consiguió un séptimo mandato después de cuarenta años al frente del país, mientras la oposición denunciaba represión, arrestos y persecución. Cuando un gobernante permanece durante décadas y modifica o domina las reglas que deberían permitir su sustitución, deja de administrar temporalmente el poder: comienza a considerarse propietario de él.

La corrupción africana, como la latinoamericana, no debe explicarse mediante prejuicios culturales ni simplificaciones. Se alimenta de instituciones débiles, economías extractivas, complicidades internacionales, empresas que pagan sobornos, élites que capturan recursos y potencias extranjeras que toleran abusos a cambio de estabilidad, minerales, petróleo o influencia geopolítica.

El Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 confirmó un deterioro preocupante a escala mundial. De 182 países evaluados, 122 obtuvieron menos de 50 puntos, y el promedio global cayó a su nivel más bajo en más de una década. Incluso democracias consolidadas mostraron retrocesos, entre ellas Estados Unidos, cuyo resultado fue el peor desde 2012. La corrupción, por tanto, no pertenece únicamente a dictaduras lejanas o países empobrecidos; también avanza donde las instituciones se confían demasiado, la vigilancia disminuye y los ciudadanos comienzan a tolerar conductas que antes habrían considerado inadmisibles.

La corrupción más peligrosa no siempre es la que vacía directamente las arcas públicas. Es la que vacía de contenido moral a las instituciones. La que enseña a los funcionarios que la lealtad importa más que la capacidad; a los jueces, que conviene obedecer; a los empresarios, que resulta más rentable acercarse al gobernante que competir limpiamente; a los periodistas, que investigar puede costarles el empleo o la libertad; y a los ciudadanos, que denunciar no sirve de nada.

Cuando esa cultura se consolida, la corrupción deja de necesitar clandestinidad. Los contratos se asignan a los amigos a plena luz del día; los familiares ocupan cargos sin experiencia; los gobernantes utilizan recursos públicos para promoverse; las autoridades investigan con velocidad a los enemigos y con lentitud a los aliados; las explicaciones son sustituidas por insultos y las conferencias oficiales se convierten en tribunales propagandísticos.

El poder corrupto también pierde la vergüenza cuando convierte la mentira en política de Estado. No busca necesariamente convencer a todos de una falsedad; le basta con sembrar tanta confusión que la verdad pierda fuerza. Se difunden versiones contradictorias, se atacan las fuentes, se desacredita a los expertos y se afirma que toda evidencia depende del bando político desde el cual se observa.

Así, la sociedad deja de discutir sobre hechos y comienza a elegir qué realidad desea creer.

Pero ningún gobernante actúa solo. Alrededor del poder sin vergüenza existe siempre una estructura que lo sostiene: legisladores que renuncian a fiscalizar, jueces que se someten, empresarios que obtienen beneficios, comunicadores que justifican, funcionarios que obedecen y seguidores que perdonan todo lo que condenarían si lo hiciera el adversario.

La responsabilidad ciudadana es ineludible. El poder pierde definitivamente la vergüenza cuando descubre que sus simpatizantes le tolerarán cualquier abuso con tal de que “los otros” no regresen al gobierno. Entonces ya no necesita acreditar inocencia. Le basta con conservar la identidad emocional de su base.

Una sociedad que sólo se indigna ante la corrupción ajena no está combatiendo la corrupción: está participando en ella.

No puede haber honestidad de izquierda y corrupción de derecha, ni integridad conservadora y abuso progresista. El robo, el nepotismo, el conflicto de interés, la represión y la mentira no cambian de naturaleza según el color del partido que los cometa.

La democracia necesita leyes, fiscalías independientes, tribunales profesionales, auditorías eficaces, prensa libre, transparencia real y protección para denunciantes. Pero requiere también algo más difícil de legislar: una cultura pública que valore la decencia y castigue socialmente el abuso, incluso cuando provenga del grupo político con el que se simpatiza.

La sanción penal es indispensable, pero llega tarde cuando la sociedad ya ha normalizado la indecencia. Antes de que intervenga un juez, debe operar la responsabilidad política. Un funcionario puede no haber sido condenado y, sin embargo, carecer de autoridad moral para continuar en el cargo. Pedir una renuncia no equivale a desconocer la presunción de inocencia; significa reconocer que el servicio público exige estándares superiores a los mínimos necesarios para evitar la cárcel.

El poder debe explicar, transparentar y rendir cuentas. Quien no está dispuesto a hacerlo no debería gobernar.

La corrupción comienza a retroceder cuando vuelve a producir vergüenza; cuando los partidos dejan de proteger automáticamente a sus integrantes; cuando los ciudadanos exigen la misma vara para amigos y adversarios; cuando la prensa investiga sin convertirse en instrumento de facciones; cuando los jueces actúan sin recibir órdenes y cuando el funcionario comprende que el cargo es temporal y los recursos no le pertenecen.

La corrupción no es invencible. Pero prospera cuando la indignación se vuelve selectiva, la memoria dura poco y la propaganda consigue que cada abuso parezca menor que el anterior.

El poder corrupto pierde la vergüenza cuando deja de ocultar sus excesos y comienza a presumirlos. La verdadera tragedia ocurre cuando la sociedad también pierde la capacidad de indignarse.

Porque una democracia puede corregir a un mal gobernante, investigar a un funcionario y sustituir a un partido. Lo que difícilmente puede reparar es una cultura que convirtió la indecencia en normalidad, la mentira en argumento, la lealtad en impunidad y el abuso en forma de gobierno.

La corrupción más grave no es solamente la que roba el dinero de un pueblo. Es la que termina robándole su conciencia.