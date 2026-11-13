Aunque ella argumentó motivos familiares y de salud, la pregunta es obligada tomando en cuenta que José Alfredo Hernández Casillas la involucra en uno de sus videos: ¿cuál fue la razón que orilló a Claudia Arlett Espino a renunciar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el puesto de control y poder más importante después de la presidencia, en la víspera de arrancar el proceso electoral en curso y de que se destapara el estercolero?

Otra interrogante de igual calibre salta también: ¿qué compromiso pactaron Maru Campos Galván y Cata Espino, o a cambio de qué, la mandataria sumó a un área tan delicada de su gobierno como lo es la Secretaría de Seguridad Pública, a quien fue presidenta del OPLE en la elección de la gubernatura que ella ganó en 2021 al candidato de Morena?

Si la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala, se entrelaza con la de Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, la de Cata Espino se liga con la de Maru Campos Galván, mandataria de Chihuahua.

Taddei Zavala fue presidenta del OPLE durante la elección de la gubernatura ganada por Durazo Montaño en 2021. Mientras que Cata Espino presidió al de Chihuahua, relevando a Arturo Meraz, en la elección ganada por Campos Galván ese mismo año. Fueron contemporáneas como presidentas. Las dos avaladas por el INE de Lorenzo Córdova.

Sin duda alguna, Cata Espino representa un eslabón importante en la trama de corrupción en el INE. Ella fue propuesta por Taddei Zavala para ocupar la Secretaría Ejecutiva. Su nombramiento es aprobado en noviembre de 2024 y su presencia se hace sentir de inmediato entre el personal del área ejecutiva, que resiente la prepotencia y mano dura con la que se conduce.

Infinidad de historias sobre el maltrato de la Secretaria Ejecutiva, se cuentan en las 32 delegaciones del INE en el país, en donde sus titulares resintieron la rudeza con la que se condujo la abogada nacida en Chihuahua. Maltrato que, al acumularse, degradó el ambiente laboral al interior del instituto.

Cuando Taddei la invita al INE, Cata Espino era Directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Maru Campos. El 15 de agosto de 2024, Gilberto Loya Chávez le entrega su nombramiento. Loya es el actual Fiscal General de Justicia de Chihuahua, a donde llega después de la renuncia de César Jáuregui Moreno. Ni más, ni menos.

Y al renunciar intempestivamente a la Secretaría Ejecutiva el 9 de septiembre pasado, la abogada rarámuri retorna a Chihuahua. En donde se incorpora al gobierno panista de Campos Galván nuevamente. Es designada titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública en octubre pasado. El mismo cargo que ocupaba cuando partió al INE.

Esta vez, Cata Espino recibe el visto bueno Maru Campos para integrarse al gobierno del estado, cuando la mandataria atraviesa por una crisis interna de seguridad pública, derivada del operativo en el que participaron agentes norteamericanos de la Agencia Central de Inteligencia. Se incorpora al equipo de Luis Ángel Rodríguez Aguirre, quien releva a Loya Chávez en la Secretaría de Seguridad Pública.

Una exfuncionaria de primer nivel en el INE llega a la Secretaría de Seguridad de un gobierno del PAN, en donde se genera información delicada que exige discrecionalidad y, en la mayoría de las veces, complicidad para mantenerla fuera de los reflectores. No es un asunto menor. Sobre todo cuando Taddei es cuestionada por su relación con Alfonso Durazo.

La pregunta es inevitable: ¿cuál es el compromiso de Maru Campos Galván con Claudia Arlett Espino, quien fue presidenta del OPLE en la elección de la gubernatura que ella ganó en 2021 y a quien la mandataria arropó en la nómina de su gobierno antes y después de su paso por el INE?

Por lo pronto, Cata Espino ya renunció al gobierno de Chihuahua. Ahora le corresponde explicar cuál fue el papel que jugó en la trama de corrupción que orquestaron Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. Como lo revela un video difundido por Azuzena Uresti en su programa.

Su conexión con Maru Campos también merece investigarse. Hablamos de quien presidió al OPLE en su estado y fue Secretaria Ejecutiva del INE. Una secuencia de fechas y cargos que no debe ser ignorada. Una trama de poder y corrupción que dañó la confianza en el instituto, que debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias para que nunca más se repita.