Hoy se discute la creación de algo así como una comisión de la verdad para investigar el crimen democrático más doloroso de la historia reciente de México: el fraude electoral de 2006 .

Vale la pena recuperar un archivo histórico extraordinario: las 3 mil horas de video amateur que recibió el cineasta Luis Mandoki para realizar Fraude: México 2006 , documental en el que tuve el honor de participar.

Son grabaciones hechas por ciudadanos comunes durante la elección presidencial del 2 de julio de 2006 y en las semanas que siguieron.

¿Qué significan 3 mil horas de grabaciones ciudadanas?

125 días de video ininterrumpido. Más de cuatro meses de imágenes, equivalentes a mil 500 películas de dos horas. Un equipo encabezado por Mariana Rodríguez trabajó intensamente para editarlas bajo la idea cinematográfica de Mandoki. Alrededor de 700 colaboradores. Ciudadanos que grabaron lo que vieron en las casillas y que la prensa de aquel tiempo intentó ocultar. Lo mismo hace la comentocracia de hoy. Los 300 distritos electorales. Grabaciones procedentes de todo el país, realizadas por ciudadanos, no por los medios ni por las autoridades electorales. Estas, encabezadas entonces por Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, cuya verdadera jefa era Elba Esther Gordillo. Una vergüenza de tipejo el tal Ugalde. Una selección mínima. El documental dura 110 minutos: apenas el 0.061% de las 3 mil horas originales. ¿Qué más habrá en el 99.939% restante? Una memoria que debe recuperarse. Las grabaciones permitirían contrastar testimonios, identificar irregularidades y reconstruir patrones de lo ocurrido en 2006.

El valor de la película

Fraude: México 2006 es, ante todo, un archivo. Mientras la televisión, la radio y los periódicos contaban una versión única y falsa de aquella elección, miles de ciudadanos grabaron con sus propios aparatos de video lo que pasaba en casillas, consejos distritales y calles. Sin la película, esos testimonios se habrían quedado dispersos y perdidos en cintas caseras y teléfonos. Hoy es uno de los registros independientes más importantes de aquella elección.

También fue un acto político. El documental rompió el cerco informativo cuando los grandes medios daban el asunto por cerrado. Se estrenó en 236 cines, enfrentó cancelaciones y obstáculos de exhibición y, aun así, llenó salas. Demostró que una parte enorme del país no aceptaba la versión oficial y quería ver lo que no se le había mostrado.

Y es, sobre todo, una lección de historia. Para quienes no vivieron 2006, la película explica hoy de dónde viene el México actual. Muestra el desafuero, la campaña del miedo, la intervención del gobierno y de los empresarios, el papel del árbitro electoral, la negativa a contar los votos y la movilización que vino después.

Mi petición a Luis Mandoki

Propongo públicamente a Luis Mandoki y a Mariana Rodríguez que nos ayuden a localizar, recuperar, organizar y, en la medida de lo posible, digitalizar las 3 mil horas originales.

Si se conservan, deberían quedar a disposición de una eventual comisión de la verdad, de investigadores independientes, de historiadores y de especialistas en procesos electorales.

Volver a exhibir el documental no basta , aunque en el actual debate es algo que necesariamente debe hacerse, otra vez en plazas públicas, como ocurrió el pasado sexenio en la Ciudad de México gobernada por Claudia Sheinbaum.

Lo importante es recuperar las grabaciones completas, incluidas las que no aparecieron en la película.

Mandoki hizo aquella película —proyecto en el que colaboré todo lo que pude—. Pero no fue solo su obra: él solo coordinó el esfuerzo de miles de ciudadanos. Estábamos convencidos de que a Andrés Manuel López Obrador le habían robado la elección presidencial. Era una tesis que había que probar o refutar con evidencia. Se probó, y de manera contundente. Sigo convencido de ello.