Hay libros que llegan en el momento oportuno, no necesariamente porque hablen de algo nuevo, sino porque ayudan a entender lo que estamos viendo y escuchando todos los días. Es el caso de Abrazos, no balazos. 20 frases que desnudan a la 4T, de Juan Ortiz, con ilustraciones de Chavo del Toro, un libro que reúne algunas de las expresiones más representativas del obradorismo y de la actual administración, esas frases que terminaron convirtiéndose en una especie de escudo frente a los cuestionamientos.

A Juan lo conozco desde los tiempos de Space Legislativo, cuando coincidíamos en el seguimiento de la política y de los personajes que construyen todos los días la conversación pública, por eso me da gusto encontrarme ahora con este trabajo, porque detrás de las veinte frases hay algo que vale la pena discutir mucho más allá de la coyuntura partidista: cómo el poder utiliza las palabras para construir explicaciones, justificar decisiones y, en ocasiones, evitar responder lo que realmente se está preguntando.

Porque una cosa es escuchar una frase y otra entender para qué se utiliza. “Yo tengo otros datos”, “No somos iguales”, “No es falso, pero se exagera”, “¿Dónde están las pruebas?” y, por supuesto, “Abrazos, no balazos”, son expresiones que ya forman parte del lenguaje político mexicano; algunas se convirtieron en respuestas automáticas, otras en consignas y varias en mecanismos para cambiar el sentido de una discusión.

Lo interesante es que el libro no se queda en el sexenio de López Obrador, también alcanza a Claudia Sheinbaum, porque la comunicación política de la 4T no terminó con el cambio de presidente, muchas de sus fórmulas siguen presentes, aunque ahora tengan nuevos protagonistas.

Basta mirar lo que ha ocurrido alrededor de Guadalupe Taddei. Cuando fue elegida presidenta del INE en marzo de 2023, López Obrador salió a defenderla, la describió como una mujer profesional, honesta e íntegra y utilizó su nombramiento mediante una tómbola para rechazar los señalamientos de que Morena pretendía controlar el instituto electoral. López Obrador no solamente la respaldó, también puso su honestidad como argumento para defender su llegada a una de las instituciones más importantes de la democracia mexicana.

Tres años después, la historia cambió y las explicaciones desde Palacio Nacional han tomado otro rumbo. Después de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones del INE y los cuestionamientos sobre la actuación de Taddei, Sheinbaum comenzó a tomar distancia de quien antes había recibido el respaldo de su antecesor, llegando incluso a decir que había traicionado al pueblo.

El momento más revelador ocurrió el 9 de noviembre, cuando una periodista le recordó las declaraciones de López Obrador en las que calificaba a Taddei como una mujer íntegra y honesta. La presidenta reconoció aquel respaldo, pero respondió que habían pasado dos años y que no se podía saber lo que ocurriría después, para rematar con una frase que merece atención: “Yo lo que dije y lo sostengo, es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”.

No se trata de que un presidente o una presidenta no puedan cambiar de opinión, tampoco de que una declaración de López Obrador deba convertirse en un certificado permanente de honestidad, el asunto es cómo se construye la explicación cuando una figura que antes era presentada como confiable termina bajo cuestionamientos desde el propio movimiento que la respaldó.

Sheinbaum también ha insistido en que Taddei llegó mediante una tómbola y que prácticamente todos los partidos participaron en la votación de la quinteta, con excepción de Movimiento Ciudadano, como si recordar el procedimiento fuera suficiente para responder a las preguntas sobre el respaldo político que recibió y las razones por las que hoy se le cuestiona. Una cosa es explicar cómo llegó al cargo y otra muy distinta es aclarar lo que ocurre después.

Tampoco hay que confundir las cosas, las presuntas irregularidades deben investigarse y las responsabilidades tendrán que acreditarse por las vías correspondientes, pero eso no elimina la contradicción política entre el respaldo de ayer y el deslinde de hoy.

Y ahí está una de las cuestiones que Juan aborda en su libro. Cuando la conversación se vuelve incómoda, el punto de referencia cambia. Si se habla de Taddei, aparece Lorenzo Córdova; si se cuestiona una decisión del presente, se regresa a los gobiernos anteriores y si surge algún señalamiento, la discusión termina girando alrededor de quién tiene autoridad moral para hacerlo. Los antecedentes deben ponerse sobre la mesa, pero no pueden utilizarse para evadir las explicaciones del presente, porque lo que ocurrió antes no cancela la obligación de responder por lo que sucede ahora.

Por eso Abrazos, no balazos me parece una lectura interesante más allá de la simpatía o el rechazo que cada quien tenga por Morena, porque no estamos frente a un simple catálogo de frases polémicas, sino ante una invitación a observar cómo el poder utiliza el lenguaje para construir explicaciones, repartir culpas y administrar sus propias contradicciones.

Conozco a Juan desde hace años y sé que detrás de este trabajo hay muchas horas de observar, escuchar y registrar la política mexicana, hoy nos entrega veinte frases que permiten mirar con otros ojos lo que ocurre en las conferencias, en los discursos y en las respuestas de los funcionarios, pero también nos recuerda que no debemos quedarnos con la primera explicación ni aceptar que una declaración desde Palacio Nacional cierre automáticamente una discusión.

En política no basta con demostrar que el adversario miente. Hay que conseguir que la gente deje de interpretar la realidad a través de las palabras del adversario.

Esa es una de las grandes batallas de la comunicación política.

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