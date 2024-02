Ahora el tema es el papa Francisco. Haciendo remembranza, él vino a México del 12 al 17 de febrero del 2015. Es decir, se cumplen justamente ahora 8 años de su primera y única visita. Como todos sabemos, el presidente en turno era Enrique Peña Nieto.

Visitó en aquel entonces la CDMX, Ecatepec, Estado de México; San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Morelia, Michoacán, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy, dichas ciudades arden en llamas por el crimen organizado e incluso son peligrosas de visitar.

Una vez llegando al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, el papa ya no quiso venir.

Muchas veces en sus mañaneras, AMLO le extendió la invitación para que viniera a nuestro país, además de constantemente elogiarlo siempre que podía, pero el papa no volvió a tocar tierras mexicanas. Sus razones tendría. No se le puede achacar su no visita porque el presidente no sea católico, si hasta se ha llegado a comparar con el mismo Jesucristo salvador... Pero el papa Francisco nomás no vino. Ya no le tocó al presidente recibirlo.

Ahora resulta que todos quieren sacarse la foto con el papa Francisco y como el famoso dicho de Vicente Fox, el pontífice ha de estarse preguntando: ¿Y yo por qué?

Me queda la duda de si el papa tiene claro quién es el que viaja hasta el Vaticano para tomarse la foto con él y besarle el anillo.

Vimos que Xóchitl fue a verlo y tuvo un encuentro con él aunque esté encuentro duró seguramente unos solos minutos. Llegó, se tomó la foto ¡y vámonos!

En su columna de hoy, el director general de SDPnoticias, Federico Arreola, da cuenta de que había un trato en donde ambas, Xóchitl y Claudia, Claudia y Xóchitl, darían a conocer hoy jueves 15 de Febrero que estuvieron con el papa Francisco.

Pero se dice que Xóchitl la rebasó por carril prohibido para que la nota principal la ganara ella, haciendo ver que fue la primera en alcanzar tal honor.

Hoy, supongo, en el transcurso del día se hará público que también Claudia Sheinbaum estuvo con él.

Lo vergonzoso es que Miguel Torruco, cual candidato a la presidencia ayer sacó también su selfie con el papa Francisco... ¿Como para qué?

Pero no la tiene nada fácil Claudia Sheinbaum.

Las redes sociales como bien lo dijo el presidente hace unos días, están en todo y están que arden. AMLO insiste en que todas esas cuentas que golpetean políticamente hablando a López Obrador y a Claudia Sheinbaum son pagadas. Lo tendrán que demostrar, sin duda.

Pero en esta ebullición de redes sociales hoy sale a la luz un fragmento de una entrevista que le hizo Fernando del Collado a Cludia Sheinbaum en su segmento llamado “Tragaluz” en el 2018 en donde ella afirma categórica que no es católica y no es creyente.

Entonces, ¿para qué la prisa por ser la primera en tomarse una selfie con el papa Francisco?

La verdad es que por parte del Papa, yo creo ya lo traen bastante mareado con tanto besadero de manos y fotos, porque no creo que ni sepa quién está frente a él.

Pero acá han querido ver este tema como una especie de trofeo: Estar con el papa Francisco les revierte de una especial y anticipada investidura presidencial. Y es que sí, además de ser un líder religioso, es un jefe de Estado pero además es líder de una gran cantidad de católicos que existen en México. Las estadísticas lo dicen: México es el segundo país del mundo con más católicos, en primer lugar, Brasil.

Xóchitl ha dicho que es católica. Y recién tuvo este encuentro con el papa Francisco, afirma que reafirmó su fe en el catolicismo.

A pesar de que Claudia acepta que no es católica ni creyente, por supuesto que ambas, Xóchitl y ella empiezan a actuar estos roles como presidentas de un país.

¿Uno de los propósitos de Claudia Sheinbaum ante su visita al Vaticano es agradar y complacer a los de la derecha que tienen fama de ser muy creyentes y muy católicos? Absolutamente sí. Tampoco podemos cegarnos y negarlo. Es una realidad.

Pero hablando en plata, sonando en oro estoy segura que si por Claudia hubiera sido, lo último que hubiese deseado en su vida era haberse tomado una foto con el papa Francisco.

Luego, entonces, el pobre papa, me imagino que cuando le informan que todas estas personas que se le han juntado en la semana son políticos, habrá suspirado y alzado su mirada al cielo, porque creo ya sabe exactamente cómo son las cosas en la política pero además estoy segura que lo que sí sabe es quién es Andrés Manuel López Obrador y las cosas que ha dicho tales como hasta compararse con el propio sumo pontífice.

La verdad me imagino al papa riéndose y moviendo la cabeza... En fin, que veo difícil que regrese el papa a visitarnos.

Y cuánta nostalgia me da recordar los días en que nos visitaba el papa Juan Pablo II, México era un México distinto y la visita de él nos llenaba de paz a muchos.

Quedará para el recuerdo y la nostalgia de cientos de mexicanos.

Mientras tanto, espero que ya ningún político mexicano le siga dando lata al pontífice.

Ya está grande y ya está harto.

Es cuanto.