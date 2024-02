Si no recuerdo mal, en la etapa más polémica del Tour de Francia 2010 el líder era Andy Schleck, de Luxemburgo. En segundo lugar iba Alberto Contador, de España.

En los Pirineos, Schleck llevaba unos 30 segundos de ventaja. Quiso ampliarla y atacó a kilómetro y medio de la cima. Contador con dificultades lo siguió. Ambos ciclistas iban lanzados, pero la bicicleta del luxemburgués sufrió una avería mecánica. La ética del deporte exigía que el español frenara y esperara a su rival. No lo hizo y tomó el liderato. Jugó sucio.

Tiempo después de concluido el Tour se acusó a Contador de haberse dopado. Con deportividad ejemplar, Schleck dijo: “Mi nombre puede aparecer después en el libro de récords como ganador, pero no habré tenido la experiencia de disfrutarlo. Quiero ganar el Tour en la carrera. Para mí, Contador siempre permanecerá como el ganador del Tour de 2010″.

Y sí, Alberto Contador fue descalificado. Oficialmente el ganador de esa carrera por etapas es Andy Schleck, aunque a este no le gustó ser campeón de esa manera.

Años después, en el Tour de Francia de 2022, a 30 kilómetros de finalizar una etapa de montaña, también en los Pirineos, en el descenso del Col de Spandelles quien iba en segundo lugar, Tadej Pogacar, de Eslovenia, atacaba al líder, Jonas Vingegaard, de Dinamarca. En una de las peligrosas curvas de la carretera Pocagar se cayó. Vingegaard, en vez de acelerar para intentar incrementar su ventaja, se detuvo y esperó que volvier a subir a la bicicleta su adversario. Vingegaard ganó el Tour y repitió en 2023. Todavía se elogia su deportividad.

Vayamos al Diccionario de la lengua española. Deportividad significa :

1. “Proceder deportivo ajustado a normas de corrección y respeto propias del deporte”.

2. “Actitud de quien acepta de buen grado una situación adversa”.

La palabra deportividad, según la Real Academia Española, tiene dos sinónimos: limpieza y nobleza .

y . Su antónimo sería juego sucio .

Critiqué ayer lo que hizo Xóchitl Gálvez después de ver al papa Francisco en Ciudad del Vaticano: filtrar a los medios la reunión que —cité al diario Reforma— se había acordado no dar a conocer hasta hoy jueves.

Anoche se supo que este día Claudia Sheinbaum estará con el pontífice. Desde luego, no lo filtró la candidata presidencial de Morena, sino que era algo lógico que ocurriera: el papa Francisco no iba a recibir solo a una de las dos aspirantes presidenciales.

El Vaticano estará lleno de pecadores —sobra evidencia de ello—, pero si en algo son excelentes sus líderes es en el arte de la diplomacia, considerada la mejor del mundo.

No sé si Francisco recibirá a Jorge Álvarez Máynez, pero no importa: este hombre para todo fin práctico no es un candidato presidencial porque, de plano, no tiene posibilidades de ganar.

Xóchitl tampoco tiene posibilidades de ganar —está demasiado abajo en las encuestas serias—, pero representa a dos partidos que han gobernado a México, el PRI y el PAN, aunque el primero de ellos esté en vías de extinción. Máynez, en cambio, es el abanderado de un instituto político absolutamente decepcionante, MC. Ni hablar, querido Dante Delgado, los errores dañan y has cometido bastantes. Ya los corregirás y Movimiento Ciudadano volverá a crecer; es lo que deseo.

Desesperada por sus más de 30 puntos de desventaja en las encuestas, Xóchitl se vio gandalla al anticiparse al Vaticano en el anuncio de la reunión. El pacto era no informar nada para que los operadores del papa Francisco divulgaran las visitas de ambas candidatas al mismo tiempo.

Le faltó deportividad a la que va perdiendo. Más perderá. En el caso de la candidata X no habrá necesidad de esperar a que la descalifiquen por cuestiones de dopaje, como a Alberto Contador: tristemente para ella Xóchitl Gálvez nomás no pudo ni siquiera acercarse a la líder, Claudia Sheinbaum. No la hizo, pues. Le faltaron equipo, preparación y experiencia.

Eso sí, la candidata X aprovechó su viaje a Europa para, en España, lanzarle mierda a México , tal como lo había hecho días antes en Estados Unidos.

Como los mexicanos y las mexicanas no hablamos bien de nuestro país, se entiende que los índices de democracia como el de The Economist pongan a México tan abajo. No se vale. Es absolutamente injusto porque las elecciones de 2018 fueron un ejemplo de democracia, como lo serán las del próximo mes de junio. Enseguida la lista de 2023 de todas las naciones, clasificadas de más a menos democráticas: