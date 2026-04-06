Durante décadas, el sistema internacional operó con una lógica casi infantil en su simplicidad: bloques definidos, lealtades visibles, enemigos identificables. Había tensión , sí, pero también reglas no escritas que ordenaban el tablero. Hoy, ese esquema no ha colapsado; algo peor: se ha diluido. Y cuando las reglas se diluyen, el juego no se vuelve más libre. Se vuelve más incierto.

Mientras algunos centros de poder se desbordan —acelerando decisiones, comprimiendo tiempos y elevando el tono hasta convertir la diplomacia en ultimátums—, en otro plano ocurre algo más relevante: el reordenamiento silencioso. No se anuncia. No se declara. Se ejecuta.

Ahí entra China. Xi Jinping ha logrado un giro que, hace apenas unos años, parecía improbable: dejar de ser únicamente el polo ideológico opuesto a Estados Unidos para convertirse en referencia funcional. No pide adhesión política. Ofrece capacidad de negocio. No exporta sistema. Exporta infraestructura, financiamiento y cadenas de suministro. Y en un mundo tensionado, eso vale más que cualquier discurso.

En ese tablero, los BRICS dejan de ser sigla exótica para especialistas y pasan a operar como lo que son: un club de potencias emergentes —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— ampliado en influencia y ambición, que funciona como plataforma alternativa para comerciar, financiarse y coordinarse sin depender del circuito dominado por Occidente. No es una alianza militar. No es un bloque ideológico. Es algo más incómodo: una red de conveniencia. Y las redes de conveniencia, cuando crecen, desplazan a las de lealtad.

Países que antes orbitaban de manera casi automática alrededor de Washington hoy operan en doble carril: mantienen el vínculo estratégico con Estados Unidos, pero abren y profundizan su relación con Beijing. No es traición. Es cálculo. Y el cálculo, cuando se generaliza, redefine el sistema.

En ese espacio, Rusia juega a la ambigüedad eficaz. No interviene como muchos anticipaban, pero tampoco se ausenta. No rompe, pero tampoco se alinea. Ajusta, sugiere, se reserva. En algunos frentes compite con Europa; en otros coincide en evitar escaladas que nadie puede controlar. No es alianza. Es convergencia circunstancial.

Europa lo sabe, aunque no siempre lo admita. Liderazgos como Emmanuel Macron ensayan una resistencia elegante: no escalar, no enganchar, incluso ignorar. Alemania e Italia ajustan sin romper. España, Francia y el Reino Unido descubren que la ideología no estabiliza mercados. Resultado: recentrarse. No es doctrina. Es supervivencia.

América Latina —y México— se mueve con realismo: no confrontar a Estados Unidos, pero tampoco asumir costos de conflictos ajenos. Equilibrio. No ambigüedad: gestión de riesgos.

El resultado es un mapa que ya no responde al “conmigo o contra mí”. La consigna real —aunque nadie la diga— es otra: “con todos… mientras convenga”. El poder deja de ser frontal y se vuelve relacional. No gana quien acumula aliados leales, sino quien logra ser necesario para muchos al mismo tiempo.

Y mientras ese reordenamiento avanza sin ruido, en la superficie ocurre lo contrario.

El lenguaje escala.

“Abran el estrecho… o habrá consecuencias.” La advertencia atribuida a Donald Trump no es solo retórica áspera. Es síntoma de algo más profundo: la sustitución de la diplomacia por la presión directa. Cuando el poder recurre al ultimátum, con plazos comprimidos y amenazas explícitas, el problema deja de ser de comunicación.

Se vuelve de dirección.

Porque el lenguaje no es accesorio.

Es señal.

Y cuando la señal es amenaza, el margen se reduce, la tensión se acelera y el sistema entra en una fase distinta: menos negociación, más cálculo de daño.

Ese contraste define el momento.

Mientras unos escalan, otros reordenan.

Mientras unos presionan, otros esperan.

Mientras unos hacen ruido, otros acumulan posición.

Y en ese desfase se decide mucho más de lo que parece.

Porque en el nuevo mapa, no gana quien grita más fuerte… sino quien entiende mejor el momento.

Y, sobre todo, quién sabe esperar mientras el otro se equivoca.

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