El diagnóstico ya estaba hecho: un poder que dejó de ser predecible, equilibrios que no alcanzan y un sistema que reacciona tarde. Pero algo más empieza a quedar claro. El poder ya no solo actúa: escala, y lo hace con una lógica que reduce el margen de todos los demás. No espera a que el sistema procese. Se adelanta. Y en ese adelantarse, redefine los límites.

El ultimátum de Donald Trump a Irán —abrir el estrecho de Ormuz en 24 horas o enfrentar consecuencias— no es un episodio más en la tensión internacional. Es un cambio de lenguaje. Conviene dimensionarlo: el estrecho de Ormuz no es un punto cualquiera del mapa; es uno de los cuellos de botella energéticos más sensibles del planeta, por donde transita una porción significativa del petróleo mundial. Cerrar o tensar Ormuz no es un gesto regional: es una sacudida global en precios, rutas, mercados y seguridad.

En geopolítica, los plazos dicen más que los discursos, y un plazo de 24 horas no es diplomacia: es presión sin intermediarios. Cuando el tiempo se comprime, el margen desaparece. Y cuando el margen desaparece, lo que queda ya no es negociación: es imposición… o la amenaza creíble de imponerla.

Y ahí aparece el factor incómodo: la escalada potencial. Cuando el lenguaje se vuelve ultimátum y el margen se reduce a horas, el abanico de decisiones se estrecha hacia opciones cada vez más duras. Nadie afirma el siguiente paso; pero el sistema, cuando se acelera así, deja de descartar escenarios que antes parecían remotos. La pregunta ya no es si se busca una salida, sino qué costo se está dispuesto a aceptar para imponerla.

En paralelo, el frente interno no se queda atrás. La salida de perfiles incómodos, el reacomodo del aparato de seguridad y el ascenso de figuras más duras —como Pete Hegseth— no es un ajuste administrativo: es una depuración política con efectos operativos. Para entender la destitución del jefe del Estado Mayor, hay que ponerla en contexto: ocurre en medio de una escalada externa y de una concentración interna. En ese cruce, el relevo deja de ser técnico y se vuelve señal.

Cuando, en plena tensión, se releva a quien encarna la conducción profesional de las fuerzas armadas, el mensaje no es de eficiencia: es de alineación. No se trata solo de quién se va, sino de qué tipo de conducción se privilegia: más disciplina o más obediencia, más institucionalidad o más lealtad personal. Y cuando la balanza se inclina hacia lo segundo, la deliberación no desaparece… pero se reduce. Y cuando la deliberación se reduce, el error deja de ser excepción para convertirse en riesgo recurrente.

Ahí emerge un tema que suele evitarse o tratarse con ligereza, pero que resulta central: el papel de las fuerzas armadas en un entorno donde la cadena de mando se tensiona. No como actor político —no lo son ni deben serlo—, sino como institución sometida a decisiones cada vez más rápidas y, potencialmente, menos filtradas. No es un dilema de rebeldía o sumisión. Es un dilema de límites operativos bajo presión. Y los límites, cuando se tensan, dejan de ser principios abstractos para convertirse en decisiones concretas.

Mientras tanto, el entorno empieza —finalmente— a moverse. No necesariamente desde la política formal. A veces, desde donde el sistema menos lo espera.

El caso de Bruce Springsteen no es anecdótico. Es sintomático. Cuanto más se le descalifica, más crece su eco. Cuanto más se intenta minimizar su discurso, más gente parece escucharlo. No es solo música. Es desplazamiento de legitimidad. Cuando la política deja de representar con claridad, otras voces ocupan ese espacio. No porque deban. Porque pueden. Y porque conectan. No sustituyen al poder. Pero lo incomodan. Y en momentos de tensión, incomodar al poder empieza a ser una forma de contención.

Ahí aparece una pregunta que, hace poco, habría sonado exagerada: ¿se está configurando un liderazgo natural fuera de la política? No en el sentido electoral ni institucional, sino como referencia social. Porque cuando el sistema político pierde capacidad de canalizar el malestar, la legitimidad no desaparece: se redistribuye. Se fragmenta. Y en esa fragmentación surgen figuras que no compiten por el poder, pero sí influyen en su percepción.

En paralelo, desde Europa, la reacción adopta otra forma. El intercambio con Emmanuel Macron ilustra bien el momento: ante descalificaciones abiertas, la respuesta no fue la escalada retórica, sino la elegancia estratégica. Desmarcar, reubicar prioridades, incluso ignorar. No validar. No enganchar. No seguir el ritmo del poder desbordado. Es una forma de resistencia más sofisticada… y también más limitada. Porque no frena. Contiene en el discurso, pero no en la dinámica.

Y ese matiz es clave.

El mundo empieza a reaccionar.

Pero no actúa como sistema. Actúa como reflejo.

Y los reflejos, en política internacional, suelen llegar después del impacto.

Ahí es donde el problema deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Porque no se trata de si alguien puede frenar. Se trata de si alguien está dispuesto a hacerlo antes de que sea tarde… y de asumir el costo que eso implica. Porque frenar al poder desbordado no es un acto técnico. Es una decisión incómoda. Y las decisiones incómodas tienen una característica constante: se posponen.

Mientras tanto, el poder no se detiene por prudencia. Se detiene cuando encuentra un límite. O cuando alguien decide imponérselo. Y hoy, ese límite no es evidente.

Lo que sí empieza a ser evidente es otra cosa. La acumulación.

Lo extraordinario empieza a volverse cotidiano. Lo que ayer parecía impensable hoy se ensaya. Lo que hoy se ensaya mañana se justifica. Y lo que se justifica termina por institucionalizarse. Así no se rompen los sistemas. Se desgastan. Y cuando se desgastan lo suficiente, no colapsan de inmediato. Se deslizan.

Y el deslizamiento es más peligroso que la ruptura. Porque no alarma. Acostumbra. Y cuando acostumbra, neutraliza la reacción.

Ahí es donde el poder deja de encontrar resistencia. Y empieza a encontrar tiempo. Y el tiempo, en manos de un poder desbordado, no es neutro. Es ventaja.

Por eso el riesgo ya no está solo en la escalada. Está en la falta de respuesta estructurada.

El mundo empieza a moverse. Pero todavía no coordina. Y en ese desfase, el riesgo no disminuye. Se acumula. Se normaliza. Se profundiza.

Porque cuando el poder desbordado acelera, no basta con analizarlo. Ni con advertirlo. Ni siquiera con denunciarlo.

Hay que ver quién se atreve a enfrentarlo. Y, sobre todo… cuándo.

Porque si la reacción llega tarde, ya no será contención. Será consecuencia.

Y esa, a diferencia de la política, no se negocia.

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