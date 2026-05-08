Morena subasta el futuro de la niñez mexicana por 90 minutos de circo.

La política educativa en este país ha dejado de ser una tragedia para convertirse en una burla descarada.

El anuncio de la SEP y Mario Delgado de adelantar el fin de clases al 5 de junio es, posiblemente, el acto de negligencia criminal más grande de este sexenio.

No nos engañen porque no es el calor, no es la lluvia ni es la salud de los niños. Es el cinismo de un gobierno que prefiere tener a una generación en la ignorancia con tal de que el calendario escolar no les estorbe con la inauguración del Mundial.

Es una verdadera lástima que pongan de pretexto las condiciones meteorológicas cuando, técnicamente, no existe indicio alguno de una ola de calor para las próximas semanas.

Al contrario, las lluvias vienen y van a refrescar.

Pero claro, como el “plan de estudios” les estorba para su cálculo político y para quedar bien con el SNTE, deciden que lo más fácil es cerrar las escuelas.

¿Por qué no tuvieron esa “sensibilidad” en 2023 cuando la sequía y el calor de verdad nos estaban matando? Porque ese año no había balones rodando ni palcos que ocupar. La respuesta se cuenta sola.

Desde su burbuja de privilegios, a Morena se le olvida la cruda realidad de la calle.

¡Qué fácil es firmar un decreto cuando tienes chofer y asistentes!

Pero para las madres trabajadoras esto es un colapso total.

¿Qué piensan que vamos a hacer con los niños casi tres meses encerrados?

No tenemos un sistema nacional de cuidados porque se gastaron el dinero en otras cosas y ahora nos avientan el paquete de ver cómo le hacemos para trabajar y cuidar al mismo tiempo.

Y que no se hagan porque tener a los hijos en casa no es gratis. Es un gasto incalculable que no tienen planeado compensar.

Es pagar más luz, más agua, más gas, más súper... ¡todo sube!

Mientras tanto, las escuelas particulares que no tienen subsidios y los padres de familia tienen que seguir pagando colegiaturas por un servicio que el gobierno decidió cancelar por sus pistolas. Lo que no dicen es que la SEP se está saltando la Ley General de Educación nada más para cumplirle el capricho al Mundial. Este ciclo ya estaba en el límite de los 185 días mínimos de clase y recortarlo así es una violación legal en toda regla contra el derecho de los estudiantes.Es un robo en despoblado.

¿Y qué pasa con los que viven de la escuela?

Los transportistas, las señoras que venden afuera, los maestros de particulares que se quedan sin ingresos, los proveedores.

Es una cadena de pérdidas económicas brutal que este gobierno ignora porque está muy ocupado comprando matracas.

Además, nos están robando tiempo de aprendizaje vital. México ya arrastra índices críticos de rezago educativo y quitarle a los alumnos de 5 a 7 semanas completas de clases es un golpe directo al derecho a la educación, especialmente para quienes tienen deficiencias en lectura y matemáticas.

Es inaceptable que se sacrifique la formación de nuestra niñez por un evento deportivo que solo se realizará en 3 de los 2,500 municipios del país.

Las altas temperaturas no son una novedad, pero en lugar de buscar soluciones reales como horarios escalonados o infraestructura, las autoridades prefieren la salida fácil tras haber acumulado tres ciclos escolares sin invertir ni en unos simples ventiladores.

¿De verdad era necesario sacrificar 40 días de clases de un niño para que vea tres partidos de la selección?

¿En qué nivel de degradación mental estamos para aceptar que el futbol vale más que la alfabetización?

Leía un tuit y de verdad es indignante ver en qué se convirtió la supuesta izquierda mexicana. En 1986 la consigna era digna y clara: “No queremos goles, queremos frijoles”. Hoy, la izquierda de 2026, aburguesada y desconectada, grita con cinismo: “Al diablo con el calendario, ¡queremos el Mundial!”.

No Mario Delgado, la educación no es un accesorio del entretenimiento nacional ni una moneda de cambio para tus acuerdos políticos. Prefieren el circo que la academia y el balón que el libro.

Esta no es una medida administrativa, es la renuncia oficial de este gobierno a construir un país con futuro.

Priorizaron el estadio sobre la niñez y eso no tiene perdón.

Alberto Rubio Canseco en X: @Alberto_Rubio