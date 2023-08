Patear el pesebre, morder la mano que te dio de comer, la Selección Nacional Mexicana tuvo la peor participación en un Mundial en años y ahora se atreve a criticar a la Liga MX .

Martino defiende la mala logística de los partidos de la Leagues Cup diciendo que los que aceptaron el plan fueron los de la Federación Mexicana de Futbol, que las condiciones del torneo fueron aprobadas por los representantes de la Liga MX.

Martino no tendría que hablar sobre la organización del torneo cuando se nota a leguas que está mal hecho. Tan mal organizado que tuvieron que mover la fecha de la semifinal en Los Ángeles por un concierto de El Buki. Imagine a los organizadores explicándoles a los representantes del Monterrey; ibas a jugar el sábado pero ahora vas a jugar el viernes porque habrá concierto del Buki.

Martino sabe que los equipos estadounidenses tienen la ventaja de que no se tienen que trasladar para los juegos pues siempre juegan de local. Pero eso no es la única ventaja que tienen, también está la de la malísima calidad de algunas canchas artificiales donde varios jugadores de la Liga MX tuvieron lesiones y hasta fracturas.

El llamado “Tata” está aceptando que el torneo está mal hecho pues traslada la culpa a los directivos de la FMF sabiendo todos los rollos logísticos complicados que tienen los equipos mexicanos en este mini torneo.

¿Se acordará el Tata que los directivos de la FMF son los que lo defendieron a pesar de la colección de resultados mediocres que tuvo bajo su gestión? Aquí podemos reafirmar el poco compromiso y empatía que tuvo el argentino con los mexicanos durante su muy pobre gestión. Se puede ver que el argentino fue un ratero y un fraude que le vendió espejitos a los mexicanos mientras trabajaba para la FMF.

El que habla mal de su anterior empleador a pesar de que le perdonaron todo tiene una calidad moral terrible. No conozco al Tata personalmente pero los actos que ha tenido en los últimos años solo muestran que es un estafador de primera. Estaba pasando lo mismo con Diego Cocca pero creo que ahora sí se dieron cuenta a tiempo.

Las quejas de los clubes se limitan a la logística del torneo pero también habría que ver y revisar la parte del arbitraje y el VAR que han estado para llorar. La colocación de las cámaras para tomar una mejor decisión arbitral ha hecho estragos sobre las decisiones controversiales del torneo. Si no se tiene una buena repetición de una jugada dudosa hace la jugada más dudosa y si no se tiene el mejor criterio pasan las cosas extrañas que están pasando en todos los juegos. En esto no se puede culpar a la FMF.

El torneo es interesante y se deberían de proponer cambios para que los juegos sean más justos. Los atletas de alto rendimiento necesitan un buen descanso y las mejores condiciones para dar el mejor rendimiento. Con la logística actual, pareciera que los de la MLS quieren que los equipos mexicanos estén agotados para que sea más fácil que los gringos ganen.

Esperemos que en los próximos torneos de este estilo se hagan las adecuaciones para que los equipos puedan mostrar su mejor fútbol.

Lo que me queda claro es que el Tata Martino tiene memoria muy corta y muy poca madre. ¡Ladrón!