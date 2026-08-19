En el complejo tablero de la geopolítica hemisférica, la diplomacia de seguridad no se mide en discursos grandilocuentes, sino en la solidez de las alianzas operativas y la certidumbre institucional que estas producen.

El 18 de agosto de 2026, en el marco de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en el Palacio Libertad de Buenos Aires bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, calificó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, como un “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”, reconociendo sus casi veinte años de trayectoria en el servicio público.

Este respaldo trasciende la cortesía diplomática tradicional. Representa la validación multilateral de un giro pragmático en la estrategia mexicana, en el que el intercambio de inteligencia estratégica, el combate a las finanzas ilícitas y la profesionalización policial sustituyen la confrontación retórica o el distanciamiento mutuo que obstaculizó la cooperación binacional en periodos anteriores.

El entorno estratégico: la 40ª IDEC en cifras

La Conferencia IDEC reunió en Buenos Aires, hasta el 20 de agosto, a cerca de 400 altos mandos de seguridad de más de 100 países, consolidándose como el foro multilateral de mayor relevancia para la formulación de políticas contra el crimen organizado transnacional. El marco operativo y las métricas que rodean este encuentro dimensionan la magnitud del desafío compartido:

Indicador estratégico Detalle y dimensión operativa Alcance multilateral (IDEC) Cerca de 400 altos funcionarios de seguridad de más de 100 países, en un encuentro a puerta cerrada con Estados Unidos y Argentina como anfitriones. Amenaza fentanilo y sintéticos Más de 107,000 muertes por sobredosis en EE. UU. en el último ciclo anual, situando a los opioides sintéticos como prioridad de seguridad nacional compartida. Resultados operativos de México Traslado a Estados Unidos de 92 objetivos de alto impacto y desmantelamiento de infraestructura de producción de drogas sintéticas, según cifras presentadas por la propia SSPC. Tráfico de armas hacia México Estimación de más de 200,000 armas de fuego ingresando ilegalmente desde EE. UU. a México cada año, alimentando el poder de fuego del crimen organizado.

La agenda de Buenos Aires: desarticulación industrial y logística

La postura expuesta por la delegación mexicana dejó en claro un viraje doctrinal: desmantelar el modelo tradicional centrado en la neutralización de cabecillas para transitar hacia un enfoque sistémico enfocado en destruir la capacidad logística e industrial del crimen organizado transnacional. }

García Harfuch fue explícito al enmarcar la cooperación en cuatro principios rectores —responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía nacional—, ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tres líneas de acción concretas se desprenden de esta agenda:

• Neutralización de la cadena de suministro. Prioridad absoluta en el rastreo y aseguramiento de precursores químicos (como la N-fenetil-4-piperidona) antes de su procesamiento en laboratorios clandestinos, atacando la cadena de valor en su origen.

Prioridad absoluta en el rastreo y aseguramiento de precursores químicos (como la N-fenetil-4-piperidona) antes de su procesamiento en laboratorios clandestinos, atacando la cadena de valor en su origen. • Inteligencia financiera y de activos. Fortalecimiento de los canales entre la UIF, FinCEN y la DEA para congelar activos, mapear empresas fantasma y asfixiar las estructuras de lavado de dinero que financian la logística criminal.

Fortalecimiento de los canales entre la UIF, FinCEN y la DEA para congelar activos, mapear empresas fantasma y asfixiar las estructuras de lavado de dinero que financian la logística criminal. • Contención del tráfico ilícito de armas. Exigencia firme para que Washington aplique controles rigurosos en los condados fronterizos, neutralizando el flujo de armamento de alto poder que genera la asimetría de violencia en territorio nacional.

Los pendientes críticos para el Estado mexicano

El reconocimiento de la DEA constituye un activo reputacional significativo, pero simultáneamente eleva la vara de exigencia para México. Existen tres frentes donde el país debe consolidar resultados:

• Soberanía operativa e interoperabilidad. Asegurar que el intercambio de inteligencia técnica con agencias extranjeras preserve la autonomía de mando táctico en manos del Estado mexicano, manteniendo una relación de socios simétricos —no subordinados—, tal como lo planteó el propio García Harfuch en Buenos Aires.

Asegurar que el intercambio de inteligencia técnica con agencias extranjeras preserve la autonomía de mando táctico en manos del Estado mexicano, manteniendo una relación de socios simétricos —no subordinados—, tal como lo planteó el propio García Harfuch en Buenos Aires. • Fortalecimiento del eslabón subnacional. La efectividad federal es insuficiente sin la reconstrucción estructural de las corporaciones policiales estatales y municipales, y sin el blindaje de los ministerios públicos locales.

La efectividad federal es insuficiente sin la reconstrucción estructural de las corporaciones policiales estatales y municipales, y sin el blindaje de los ministerios públicos locales. • Eficacia judicial y tasa de impunidad. Garantizar que los operativos y la inteligencia generada se traduzcan en sentencias condenatorias firmes, combatiendo la impunidad procesal y la corrupción institucional.

Ángulos geopolíticos y oportunidades estratégicas

En la dinámica contemporánea de América del Norte, la seguridad es la premisa indispensable para la certidumbre económica. La legitimación de interlocutores técnicos confiables destraba oportunidades clave:

• Blindaje del nearshoring y revisión del T-MEC. La relocalización de cadenas globales de valor exige corredores logísticos seguros. Acreditar gobernabilidad en carreteras y aduanas elimina fricciones de cara a la revisión del T-MEC en 2026.

La relocalización de cadenas globales de valor exige corredores logísticos seguros. Acreditar gobernabilidad en carreteras y aduanas elimina fricciones de cara a la revisión del T-MEC en 2026. • Despolitización de la agenda de seguridad en Washington. Construir una canalización técnica y policial sólida neutraliza la retórica de campaña en el Congreso estadounidense y desplaza la amenaza de medidas coercitivas unilaterales.

Construir una canalización técnica y policial sólida neutraliza la retórica de campaña en el Congreso estadounidense y desplaza la amenaza de medidas coercitivas unilaterales. • Liderazgo e influencia hemisférica. Al articular una doctrina efectiva contra las drogas sintéticas, México se posiciona como referente normativo y operativo ante foros como la OEA, la IDEC y la ONU.

Conclusión: la firmeza institucional como premisa soberana

La verdadera fortaleza de una nación no reside en el aislamiento ni en la confrontación superficial, sino en la capacidad de cooperar con firmeza, inteligencia y liderazgo institucional. Las señales de confianza mutua emitidas en Buenos Aires —y la respuesta inmediata de García Harfuch, enmarcada en la soberanía y la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Sheinbaum— constituyen una oportunidad estratégica para redefinir las reglas del juego en la frontera más compleja del planeta, garantizando la paz pública y protegiendo el interés nacional de México.

Paola Migoya, Directora General de Fondos y Fomento Empresarial, SEDETRA, Puebla, México